उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची: अजय राय

उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने मुरादनगर की नेहरू कॉलोनी पहुंचकर गिरधारी लाल के परिजनों से मुलाकात की.

यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय
यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय (ETV Bharat)
नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय शुक्रवार को गाजियाबाद के दौरे पर रहे. अजय राय ने मुरादनगर की नेहरू कॉलोनी पहुंचकर गिरधारी लाल के परिजनों से मुलाकात की. सर्राफा व्यापारी गिरधारी लाल की कुछ दिन पूर्व दिनदहाड़े धारदार हथियार से गुटकर हत्या कर दी गई थी. गिरधारी लाल के परिजनों से मुलाकात की और पूरी घटना के बारे में जानकारी ली. अजय राय ने परिवार वालों को आश्वस्त किया कि इस दुख की घड़ी में कांग्रेस नेतृत्व पीड़ित परिवार के साथ है.

कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, गिरधारी लाल की उम्र 80 वर्ष से अधिक थी. सुबह के वक्त उन्होंने अपनी सराफा की दुकान खोली ही थी. एक व्यक्ति ने धारदार हथियार से ताबड़तोड़ उन परिवार किया जिससे उनकी मृत्यु हो गई. उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है. उत्तर प्रदेश में अब जंगल राज कायम है. व्यापारी व्यापार नहीं कर पा रहा है. पूरी तरह से प्रदेश में कानून व्यवस्था का सिस्टम अब फेल हो चुका है. इस सरकार ने कुल मिलाकर हर तरफ अव्यवस्था पैदा कर दी है. उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है. प्रदेश में सरकार और पुलिस का इकबाल पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है.

गाजियाबाद के दौरे पर अजय राय (ETV Bharat)

आरोपियों को बचा रही योगी सरकार

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हाल ही में कफ सिरप मामले को लेकर गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिख उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की थी. मोदीनगर दौरे के दौरान कफ सिरप मामले को लेकर पूछे गए सवाल पर अजय राय ने कहा, "सिरप प्रकरण में प्रदेश सरकार आरोपियों को बचाने का काम कर रही है. अभी तक कोई ठोस कार्रवाई प्रदेश सरकार द्वारा नहीं की गई है. सुनने में आया है कि ED ने आज इस मामले में छापेमारी शुरू की है. निश्चित तौर पर अब साबित हो रहा है कि प्रदेश सरकार कफ सिरप मामले के आरोपियों के साथ खड़ी हुई है. उत्तर प्रदेश की बुलडोजर वाली सरकार सिर्फ मामले के आरोपियों को बचा रही है.

गाजियाबाद के दौरे पर अजय राय
गाजियाबाद के दौरे पर अजय राय (ETV Bharat)

बता दें कि 4 दिसंबर 2025 को मोदीनगर के गोविंदपुरी कॉलोनी स्थित छोटी मार्केट में लूटपाट में असफल होने पर युवक ने सर्राफा व्यापारी गिरधारी लाल पर चापड़ से ताबड़तोड़ हमला किया था. आनंद फानन में स्थानीय लोगों द्वारा गिरधारी लाल को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जहां इलाज के दौरान गिरधारी लाल की मौत हो गई थी. शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी ऑनलाइन गेमिंग में लाखों रुपए हार चुका था. जिसकी वजह से भारी कर्ज में था.

TAGGED:

GIRDHARI LAL MURDER IN GHAZIABAD
UP CONGRESS PRESIDENT AJAY RAI
AJAY RAI ON MURDER IN GHAZIABAD
AJAY RAI VISIT GHAZIABAD

