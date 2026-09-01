ETV Bharat / state

लखनऊ में सीएम योगी पर मानहानि का केस, मछली विवाद में अजय राय ने सिविल कोर्ट में दाखिल किया परिवाद

लखनऊ : उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर मानहानि (आपराधिक) का परिवाद दाखिल किया है. मंगलवार को जनपद न्यायालय में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा की अदालत में अजय राय ने अधिवक्ता संजीव पांडेय के माध्यम से सीएम योगी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दाखिल किया.

बता दें, अयोध्या में पिछले दिनों हुए मछली भोज को लेकर सियासत गरमा गई थी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सावन माह में मछली भोज को लेकर कांग्रेस पर सवाल खड़े किए थे. यही नहीं मुख्यमंत्री ने कहा था कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी सावन माह में मछली भोज किया है. यही कांग्रेस पार्टी का चरित्र है.

इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी थी कि वह मछली खाते हुए एक फोटो या वीडियो दे दें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा. मैं मांस का सेवन नहीं करता. इस तरह के आरोप लगाने से पहले मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए था.

प्रदेश अध्यक्ष का आरोप है कि योगी आदित्यनाथ ने बिना किसी सबूत के बयान दिया. इससे मानसिक व सामाजिक रूप से प्रताड़ना झेलनी पड़ी है. पूर्ण शाकाहारी होने के बावजूद मुख्यमंत्री के बयान से मानसिक व सामाजिक रूप से समाज में हुई मानहानि से आहत होकर न्यायालय के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया.