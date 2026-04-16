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महिलाओं के लिए आरक्षण पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने पीएम मोदी पर साधा निशाना

यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने पीएम मोदी पर साधा निशाना. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: केंद्र सरकार की तरफ से महिला आरक्षण विधेयक संसद में पेश करने के लिए तीन दिन का विशेष सत्र आज सेचल रहा है. बिल रखने के बाद इस पर चर्चा हो रही है. भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि महिलाओं को राजनीति में उनका अधिकार मिलना ही चाहिए, इसीलिए यह बिल सदन में पेश किया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि नारी सशक्तिकरण के लिए ये बेहद जरूरी है. हालांकि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला किया है. उन्होंने कहाकि महिलाओं के आरक्षण की नरेंद्र मोदी की बात महज ढकोसला है. अजय राय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही महिलाओं को सम्मान देती रही है. सबसे पहले सरोजिनी नायडू को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल और सुचेता कृपलानी को प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने का मौका दिया. फिर इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनीं. उसके बाद प्रतिभा पाटिल को देश का राष्ट्रपति बनाया और बाबू जगजीवन राम की पुत्री मीरा कुमार को लोकसभा का अध्यक्ष बनाया. राय ने कहाकि जहां तक महिला आरक्षण का सवाल है महिला आरक्षण बिल सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ही लेकर आई और राज्यसभा में उसको पास भी कर दिया गया था. भाजपा अगर ईमानदार होती तो राज्यसभा से पास बिल को लोकसभा में पास करके 2014 से ही महिला आरक्षण लागू कर सकती थी, लेकिन इनका इरादा कभी भी महिलाओं को आरक्षण देने का नहीं था. पिछली बार जब यह महिला आरक्षण बिल लाए थे तब भी उसमें कई सवाल छोड़ दिए थे.