महिलाओं के लिए आरक्षण पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने पीएम मोदी पर साधा निशाना
उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहाकि महिलाओं के आरक्षण की नरेंद्र मोदी की बात महज ढकोसला है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 16, 2026 at 5:51 PM IST
लखनऊ: केंद्र सरकार की तरफ से महिला आरक्षण विधेयक संसद में पेश करने के लिए तीन दिन का विशेष सत्र आज सेचल रहा है. बिल रखने के बाद इस पर चर्चा हो रही है. भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि महिलाओं को राजनीति में उनका अधिकार मिलना ही चाहिए, इसीलिए यह बिल सदन में पेश किया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि नारी सशक्तिकरण के लिए ये बेहद जरूरी है.
हालांकि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला किया है. उन्होंने कहाकि महिलाओं के आरक्षण की नरेंद्र मोदी की बात महज ढकोसला है.
अजय राय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही महिलाओं को सम्मान देती रही है. सबसे पहले सरोजिनी नायडू को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल और सुचेता कृपलानी को प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने का मौका दिया. फिर इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनीं. उसके बाद प्रतिभा पाटिल को देश का राष्ट्रपति बनाया और बाबू जगजीवन राम की पुत्री मीरा कुमार को लोकसभा का अध्यक्ष बनाया.
राय ने कहाकि जहां तक महिला आरक्षण का सवाल है महिला आरक्षण बिल सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ही लेकर आई और राज्यसभा में उसको पास भी कर दिया गया था. भाजपा अगर ईमानदार होती तो राज्यसभा से पास बिल को लोकसभा में पास करके 2014 से ही महिला आरक्षण लागू कर सकती थी, लेकिन इनका इरादा कभी भी महिलाओं को आरक्षण देने का नहीं था. पिछली बार जब यह महिला आरक्षण बिल लाए थे तब भी उसमें कई सवाल छोड़ दिए थे.
अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि नोएडा में जो घटना घटी है वह बताती है कि सरकार पूरी तरह से शासन चलाने में अयोग्य साबित हुई है. इस मुद्दे पर निर्णय लेने में असफल साबित हुई है. इसका परिणाम है कि नोएडा में आज कई लोग घायल हैं और जिन लोगों पर पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज किया, उन्हीं को गिरफ्तार कर लिया गया है.
कांग्रेस सरकार के समय लोगों को स्थाई नौकरियां दी जाती थीं. दूसरों की सरकार आने पर संविदा पर नौकरियां दी जाने लगीं और भाजपा की सरकार में आउटसोर्सिंग के माध्यम से दैनिक वेतन भोगी के रूप में नौकरियां दी जा रही है, जिसमें एक तरफ नौकरी सुरक्षित नहीं है दूसरी तरफ कम वेतन दिया जाता है और तीसरी तरफ वेतन का बड़ा हिस्सा आउटसोर्सिंग का ठेकेदार खा जाता है.
उन्होंने कहा कि अर्न्ताराष्ट्रीय नियम भी है और कांग्रेस की सरकार में काम करने का समय मात्र आठ घंटे हुआ करता था, जिसको भाजपा सरकार ने बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया है. उन्होंने मांग की है कि मजदूरों का वेतन कम से कम 25 हजार रुपये किया जाए. काम का समय आठ घंटे किया जाए. एक से आठवीं कक्षा तक ऐसे शिक्षकों को जो 25-30 सालों से पढ़ा रहे हैं, उनके लिए टेट की परीक्षा अनिवार्य करने की निंदा की है.
उन्होंने कहा कि टेट की परीक्षा जुलाई 2011 से लागू हुई है इसलिए प्रदेश के एक लाख 75 हजार शिक्षक जिनकी नौकरी इस नियम के कारण खतरे में आ गई हैं. कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से उनके साथ खड़ी है, किसी भी हालत में किसी भी शिक्षक की नौकरी समाप्त नहीं होने दी जाएगी.