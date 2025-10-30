ETV Bharat / state

यूपी में कांग्रेस की 'टैलेंट हंट' प्रतियोगिता; प्रवक्ता-पैनलिस्ट की खड़ी करेगी फौज, जानिए पांच चरणों का प्लान

लखनऊ : कांग्रेस पार्टी पूरे देश में प्रवक्ता, पैनलिस्ट, रिसर्च कोऑर्डिनेटर, पब्लिसिटी कोऑर्डिनेटर नियुक्त करेगी. इसके लिए बेहतर प्रतिभाओं को मौका दिया जाएगा. 'टैलेंट हंट' प्रतियोगिता आयोजित कर प्रतिभाओं की खोज की जाएगी जो भविष्य में पुरजोर तरीके से कांग्रेस पार्टी की आवाज उठा सके.









उत्तर प्रदेश में टैलेंट हंट कार्यक्रम के लिए सांसद सप्तागिरी उलाका और दिल्ली के पूर्व विधायक हरिशंकर गुप्ता को जिम्मेदारी दी गई है. उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सहयोग से इस कार्यक्रम को पूरे प्रदेश भर में आयोजित करेंगे.

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर गुरुवार को प्रेसवार्ता के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरिशंकर गुप्ता ने आरोप लगाया कि आज जिस तरह का झूठ, अफवाह और फेक न्यूज का माहौल सत्ताधारी दल ने पूरे देश में बना रखा है, उससे लड़ने के लिए, उनके झूठ और अफवाह को खारिज करने के लिए इस अभियान के तहत पूरे देश के हर एक जिले से बेहतर प्रतिभाओं की तलाश की जाएगी, जिनका कांग्रेस विचारधारा में विश्वास हो.

उन्होंने कहा कि मुद्दों और इतिहास की बेहतर समझ हो, जिनकी वाणी में ओज हो. इस अभियान के तहत खोजकर उन्हें भाजपा के इस झूठ और प्रोपोगेंडा को खत्म करने की जिम्मेदारी सौंपेंगे. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस अभियान को पांच चरण में पूरा किया जाएगा. पहले चरण में इस अभियान को पूरा करने वाली कमेटी का गठन किया जाएगा. साथ ही रजिस्ट्रेशन और अभियान का प्रचार-प्रसार किया जाएगा.



