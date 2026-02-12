ETV Bharat / state

कांग्रेस विधि विभाग ने जारी की सूची, शहर से लेकर प्रदेश स्तर पर तैनात किए पदाधिकारी

लखनऊ : उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधि विभाग के प्रादेशिक पदाधिकारियों, मंडल, जिला, शहर चेयरमैन की सूची जारी कर दी गई है. राष्ट्रीय महासचिव व यूपी प्रभारी अविनाश पांडेय और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की संस्तुति के बाद गुरुवार को लिस्ट जारी की गई. विधि विभाग के प्रादेशिक चेयरमैन अली आसिफ जमा रिजवी ने कहा कि हम शीर्ष नेतृत्व के आभारी हैं कि उन्होंने विधि विभाग के पदाधिकारियों की सूची को अविलम्ब जारी करने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की है.

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधि विभाग प्रतिबद्ध है कि हम प्रदेश में पार्टी की एक सशक्त आवाज बन हर जिले में सांसद राहुल गांधी के न्याय योद्धा बनकर कार्य करेंगे. आने वाले समय में विधि विभाग न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बल्कि इस तानाशाही सरकार से पीड़ित हर शख्स के लिए विधिक सहयोग के लिए खड़ा रहेगा.

चेयरमैन रिजवी ने कहा कि फतेहपुर के हरिओम बाल्मीकि के परिवार को कांग्रेस कमेटी विधि विभाग अपनी विधिक सहायता दे रहा है. इसी प्रकार पूरे प्रदेश में विधि विभाग सहयोग करेगा. उन्होंने बताया कि विधि विभाग की तरफ से 22 उपाध्यक्ष, छह स्टेट कोऑर्डिनेटर, 31 जनरल सेक्रेटरी, 97 स्टेट सेक्रेटरी, 17 मंडल अध्यक्ष, 75 शहर अध्यक्ष और 31 जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं.