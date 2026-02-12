कांग्रेस विधि विभाग ने जारी की सूची, शहर से लेकर प्रदेश स्तर पर तैनात किए पदाधिकारी

ETV Bharat / state

22 उपाध्यक्ष, छह स्टेट कोऑर्डिनेटर, 31 जनरल सेक्रेटरी, 97 स्टेट सेक्रेटरी, 17 मंडल अध्यक्ष, 75 शहर अध्यक्ष और 31 जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 12, 2026 at 10:57 PM IST

लखनऊ : उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधि विभाग के प्रादेशिक पदाधिकारियों, मंडल, जिला, शहर चेयरमैन की सूची जारी कर दी गई है. राष्ट्रीय महासचिव व यूपी प्रभारी अविनाश पांडेय और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की संस्तुति के बाद गुरुवार को लिस्ट जारी की गई. विधि विभाग के प्रादेशिक चेयरमैन अली आसिफ जमा रिजवी ने कहा कि हम शीर्ष नेतृत्व के आभारी हैं कि उन्होंने विधि विभाग के पदाधिकारियों की सूची को अविलम्ब जारी करने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की है.

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधि विभाग प्रतिबद्ध है कि हम प्रदेश में पार्टी की एक सशक्त आवाज बन हर जिले में सांसद राहुल गांधी के न्याय योद्धा बनकर कार्य करेंगे. आने वाले समय में विधि विभाग न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बल्कि इस तानाशाही सरकार से पीड़ित हर शख्स के लिए विधिक सहयोग के लिए खड़ा रहेगा.

चेयरमैन रिजवी ने कहा कि फतेहपुर के हरिओम बाल्मीकि के परिवार को कांग्रेस कमेटी विधि विभाग अपनी विधिक सहायता दे रहा है. इसी प्रकार पूरे प्रदेश में विधि विभाग सहयोग करेगा. उन्होंने बताया कि विधि विभाग की तरफ से 22 उपाध्यक्ष, छह स्टेट कोऑर्डिनेटर, 31 जनरल सेक्रेटरी, 97 स्टेट सेक्रेटरी, 17 मंडल अध्यक्ष, 75 शहर अध्यक्ष और 31 जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं.

कांग्रेस निकालेगी पदयात्रा : उत्तर प्रदेश कांग्रेस शुक्रवार को प्रदेशव्यापी मनरेगा बचाओ पदयात्रा आयोजित करेगी. प्रदेश के सभी जनपदों में मनरेगा को उसके मूल स्वरूप में बहाल करने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी आन्दोलन की रूपरेखा के अनुसार मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत सभी 75 जनपदों में मनरेगा बचाओ पदयात्रा होगी.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का यह प्रण है कि ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूरों के आर्थिक और सामाजिक हक की इस लड़ाई को अंतिम समय तक लड़ेंगे. कहा कि पूरे देश का कांग्रेस कार्यकर्ता प्रतिबद्ध है कि केंद्र की मोदी सरकार की इस संवेदनहीनता और जनविरोधी नीति के खिलाफ सड़क से सदन तक लड़ाई लड़कर योजना को बहाल करायेंगे. प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जहां वरिष्ठ नेता पदयात्रा में शामिल होंगे, वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय लखनऊ में पदयात्रा कार्यक्रम में शामिल रहेंगे.

