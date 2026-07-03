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कांग्रेस के नए यूपी प्रभारी ने ताबड़तोड़ ली बैठकें, कांग्रेस की सम्पत्तियों को सहेजने पर भी मंथन

किसानों, युवा, महिला, दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्ग के लोगों के बारे में और निजी क्षेत्र के कर्मचारी, छात्र, बेरोजगार युवा और जो लोग गरीबी रेखा के स्तर पर जीवन यापन कर रहे हैं हैं उसके विषय में विचार विमर्श हुआ. बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दों को प्राथमिकता पर लिये जाने, उसका बेहतर प्रचार-प्रसार करने, जनसभाएं, प्रदर्शन, प्रेसवार्ता, सोशल मीडिया, आउटरीच और दूसरे संवैधानिक तरीकों से आगे बढ़ने पर विचार किया गया. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चल रहे कार्यक्रम और आने वाले भावी कार्यक्रमों और अन्य संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा हुई.

लखनऊ: कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम चार्ज संभालते ही गुरुवार से पूरी तरह एक्टिव मोड में आ गए. उन्होंने पार्टी मुख्यालय पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान पदाधिकारियों और जिला-शहर अध्यक्षों की बैठक की. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की अध्यक्षता में मीटिंग हुईं. बैठक में इस पर किया मंथन: बैठक में प्रदेश कांग्रेस से लेकर बूथ स्तर तक संगठनात्मक संरचना, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला, ब्लाक और निचले स्तर तक की कमेटियों के बारे में विचार विर्मश किया गया. इसके साथ ही कांग्रेस की सम्पत्तियों का कैसे मानचित्रीकरण करना है, सम्पत्तियों की कैसे पहचान की जाए और उनका बेहतर डक्यूमेंटेशन किया जाए इस पर चर्चा की गई. इसके अलावा प्रदेश के महत्वपूर्ण राजनैतिक, सामाजिक आर्थिक और सरकार के कार्यों से सम्बन्धित मुद्दों पर चर्चा हुई.

इस पर भी की चर्चा: बैठक में इस बिन्दु पर भी चर्चा की गई जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण निर्देश हैं उसे संगठन के स्तर पर प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक प्रभावशाली तरीके से कैसे लागू किया जाए. राजनीतिक, संगठनात्मक और उत्तर प्रदेश के सामने संचार से जुड़े मुद्दों पर जो चुनौतियां हैं उनको कैसे हल किया जाए, इस विषय पर पर गहन विचार-विमर्श किया गया. समन्वय में कहीं अगर दूरी है, कांग्रेस के कैडर को मोबलाइज करने के लिए बूथ स्तर तक कांग्रेस पार्टी के विचारों को पहुंचाने के लिए आम जनता में कांग्रेस की छवि को और अधिक बेहतर बनाने के लिए, जो सामाजिक मुद्दों पर कांग्रेस का अपना संगठन बनाना है, इन सबका समयबद्ध रोड मैप बनाकर संगठन को मजबूत करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उत्तर प्रदेश कांग्रेस को मजबूत करने के लिए इन सभी मुद्दों को लागू करने पर विचार विमर्श किया गया.

बैठक में राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर, राजेश तिवारी, तौकीर आलम, सांसद केएल शर्मा, तनुज पुनिया, उज्जवल रमण सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी, विधायक वीरेन्द्र चौधरी, पूर्व सांसद कुंवर दानिश अली, पूर्व एमएलसी दीपक सिंह, विवेक बंसल, पूर्व विधायक संजय कपूर, पूर्व विधायक भगौती चौधरी, पूर्व मंत्री नकुल दुबे, ममता चौधरी, शहला अहरारी, डा. प्रमोद पाण्डेय, करिश्मा सिंह मौजूद रहे.

सपा पूर्व प्रत्याशी ने ज्वाइन की कांग्रेस: कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए कांग्रेस कमेटी के यूपी प्रभारी राजेन्द्र पाल गौतम के समक्ष समाजवादी पार्टी के उतरौला विधानसभा क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी हसीब खान, राजेश शुक्ला, फिरोज खान और भारतीय जनता पार्टी के लगभग एक दर्जन कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की. इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सदस्यता ग्रहण करने वाले सभी लोगों को तिरंगा पट्टिका पहनाकर स्वागत किया.





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