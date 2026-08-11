ETV Bharat / state

संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस का बड़ा कदम, 6 जोनों में तैनात हुए सचिव, तत्काल प्रभाव से संभालेंगे मोर्चा

संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस का बड़ा कदम ( Photo Credit: ETV Bharat )

6 जोनों में तैनात हुए सचिव, तत्काल प्रभाव से संभालेंगे मोर्चा (Photo Credit: ETV Bharat)

पूरे प्रदेश को 6 जोन में बांटा गया: जारी आदेश के अनुसार पूरे प्रदेश को 6 जोन में बांटा गया है. हर जोन की कमान एक AICC सचिव को दी गई है. ये सचिव अपने-अपने जोन के जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी गतिविधियों के समन्वय, समीक्षा और निगरानी करेंगे.

लखनऊ: यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस जुट गई है. कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने नवनियुक्त सह प्रभारियों को उनके काम बांट दिए हैं. पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और यूपी के सह प्रभारी अब्दुल हन्नान को अवध क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है. संगठन की मजबूती पर फोकस: उत्तर प्रदेश में संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बड़ा कदम उठाया है. AICC के यूपी प्रभारी और SC विभाग के अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम ने आदेश जारी कर यूपी से जुड़े 6 नव नियुक्त AICC सचिवों के बीच कार्य विभाजन कर दिया है.यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी.



किसे मिला कौन सा जोन:



1. कुणाल चौधरी के जिम्मे ब्रज जोन- इसमें मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, कासगंज, अलीगढ़, हाथरस, बदायूं, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत और फर्रुखाबाद सहित 13 जिले शामिल हैं.



2. अब्दुल हन्नान के हवाले अवध जोन- लखनऊ, उन्नाव, बहराइच, बाराबंकी, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई और रायबरेली के 11 जिले.



3. वरुण चौधरी को मिला प्रयाग जोन- इसमें वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली, जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, कौशांबी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, अमेठी और सुल्तानपुर के 12 जिले हैं.





4. जगदीश चंदर जांगिड़ को बुंदेलखंड जोन- कानपुर, कानपुर देहात, कन्नौज, औरैया, जालौन, महोबा, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, हमीरपुर और इटावा के 13 जिले.





5. अभिषेक दत्त को पूर्वांचल जोन- सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर, आजमगढ़, मऊ, देवरिया, बलिया, संत कबीर नगर, अयोध्या और अंबेडकर नगर के 12 जिले.







6. पश्चिमी जोन का जिम्मा संजीव आर्य को- सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद, संभल, मेरठ, बिजनौर, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर और गौतम बुद्ध नगर के 14 जिले.





आदेश में कहा गया है कि सभी सचिव यूपी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जिलाध्यक्षों, फ्रंटल संगठनों और वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर जिला, ब्लॉक, मंडल, वार्ड और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करेंगे. वे AICC और UPCC के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा करेंगे, अपने क्षेत्र का दौरा करेंगे और समय-समय पर रिपोर्ट सौंपेंगे. 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने संगठनात्मक ढांचे को सक्रिय करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण पहल की है

यह भी पढ़ें: परशुराम पीठ से विधानसभा तक: अखिलेश यादव का 'पंडित दांव' और यूपी की सियासत का ऐतिहासिक- कानूनी विश्लेषण