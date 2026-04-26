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BJP वही करती है जो RSS कहता है, संघ महिलाओं को लेकर सम्मान की भावना नहीं रखता : UP कांग्रेस

लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से रविवार को महिलाओं के विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई. जिसका विषय था "महिला आरक्षण अधिनियम: सम्मान या छलावा". इस संगोष्ठी में प्रदेशभर से बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं. इस दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडेय ने कहा कि महिलाएं बराबर की हकदार हैं, कांग्रेस पार्टी ने अपनी स्थापना से ही महिलाओं को मुख्यधारा में लाने के लिए लगातार प्रयास जारी रखा. हमारी पार्टी की विचारधारा ने कभी भी भेदभाव नहीं किया. इसी का परिणाम था कि देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी कांग्रेस से थीं, जिन्होंने पूरे भारत का नाम रोशन किया. यह महिलाओं की सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा महत्वपूर्ण कदम था. उसके बाद सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनीं और तमाम लोक कल्याणकारी योजनाएं महिलाओं के लिए बनाई.

राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडेय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज आरक्षण की बात कर रही है, लेकिन उनकी नीयत पर सवाल है. 2023 में महिलाओं के आरक्षण को लेकर बिल पास हो चुका है, जिसे पास कराने में कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता राहुल गांधी ने पूरे जोर-शोर से उस बिल को समर्थन दिया. पास कराने में मदद की, लेकिन भाजपा उसे लागू नहीं कर रही, हमारा सवाल यह है कि अभी जो लोकसभा में सीटों की संख्या है आप तत्काल उसमें महिलाओं को आरक्षण दीजिए, हमारा पूरा समर्थन है, लेकिन दिखावा मत करिए, जनता सच जान चुकी है.





'ये झूठे लोग हैं. इनकी नीयत झूठी है'

वहीं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि हम सभी को जोड़कर और सभी को सम्मान देकर साथ लेकर चलते हैं, हम सभी मिलकर महिलाओं के अधिकार और हक की लड़ाई लड़ेंगे. उन्होंने कहा कि एक नवंबर 2023 को, IIT - BHU की एक छात्रा के साथ बीजेपी के तीन लोगों ने बलात्कार किया और वो बीजेपी के पदाधिकारी भी थे और उनकी गिरफ्तारी का नाटक किया गया, लेकिन कब, घटना के 60 दिन बाद गिरफ्तारी हुई. 31 दिसंबर 2023 को तब तक ये बलात्कारी मध्यप्रदेश में भाजपा का चुनाव प्रचार कर रहे थे. जब ये बाहर निकले तो इन बलात्कारियों का स्वागत भाजपा विधायकों ने किया. प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में इतनी दुर्दांत घटना हुई और बीजेपी के लोगों ने की, वह महिलाओं को सम्मान नहीं सम्मान के नाम पर खिलवाड़ कर रहे हैं. ये झूठे लोग हैं. इनकी नीयत झूठी है. हम सभी मिलकर हमेशा महिला सम्मान की लड़ाई लड़े हैं, और आगे भी लड़ेंगें.





'बीजेपी की नीयत साफ नहीं'

पूर्व कुलपति रूपरेखा वर्मा ने कहा कि हम पुरुषों से समांतर नही संयुक्त हक चाहते हैं. महिला आरक्षण बिल जब 2023 में पास हो गया था तो 2029 तक के लिए क्यों रोका, बिल जब 2023 में पास हुआ तो उसी समय कानून क्यों नहीं बनाया, ये महिलाओं से बहुत भद्दा मजाक था. रूपरेखा वर्मा ने कहा कि समाज में आरक्षण की जरूरत है क्योंकि एक लड़की के पैदा होने के पहले ही भेदभाव होने लगता है. इस नीयत को बदलना होगा. 2023 में पास महिला आरक्षण अधिनियम के संशोधन करके बीजेपी सीटों पर डकैती डालने की साजिश कर रही थी, जिसे कांग्रेस और राहुल गांधी ने पकड़ लिया. मैं कांग्रेस का धन्यवाद देती हूं, जिन्होंने इसे रोका. रूपरेखा वर्मा ने कहा कि सीटों का परिसीमन करते रहते, वह विषय अलग है. महिला आरक्षण अलग, उसे क्यों रोका, बीजेपी की नीयत साफ नहीं. सच्चाई यह है कि भाजपा सरकार में बलात्कारियों को बचाया जा रहा है. बीजेपी इलेक्शन से पहले बलात्कारियों को पैरोल पर बाहर निकाल कर उनका इस्तेमाल करती है. राज्यों में महिलाओं की चिंताजनक हालत है. बीजेपी महिलाओं की हालत पर गम्भीर नहीं.



'भाजपा महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहती'

नेता विधानमंडल दल आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं के उत्थान के लिए काम किए. पंडित जवाहर लाल नेहरू और उनके पिता मोतीलाल नेहरू ने महिलाओं के अधिकारों की वकालत की. उन्होंने पार्टी के अंदर और बाहर महिलाओं को अधिकार की बात कही. पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देकर सशक्त करने का काम तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया था. आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि जो भाजपा के नेता आज महिला आरक्षण की वकालत करते घूम रहे हैं, वह उस समय राजीव गांधी की तरफ से दिए गए, पंचायतों में महिला आरक्षण का विरोध कर रहे थे. आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि भाजपा महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहती. 2023 में जब महिला आरक्षण बिल पास हो गया था, जिसे समय कांग्रेस और विपक्ष ने पूरा समर्थन दिया, उसे कानून बनाकर लागू क्यों नही किया.

