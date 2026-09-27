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यूपी कांग्रेस प्रभारी और अध्यक्ष ने छात्र नेताओं से किया संवाद, विधानसभा चुनाव में दिया टिकट देने का भरोसा

छात्र नेताओं के साथ संवाद कार्यक्रम. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : यूपी कांग्रेस ने रविवार को छात्र नेताओं के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया. सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा के लिए विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों के वर्तमान और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, छात्र संघ पदाधिकारी और चिन्हित छात्र नेता कार्यक्रम में शामिल हुए. छात्र नेताओं को भरोसा दिया गया कि उन्हें पार्टी में विशेष महत्व दिया जाएगा. नेतृत्व का भी मौका मिलेगा. विधानसभा चुनाव में भी अवसर मिलेगा.