यूपी में चुनावी मोड में कांग्रेस, पुराने राष्ट्रीय सचिवों को दी विदाई, छह नए राष्ट्रीय सचिव घोषित किए
अब आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मजबूत करने की जिम्मेदारी इन सभी राष्ट्रीय सचिवों के कंधों पर होगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 11:21 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस ने अपने संगठन में गुरुवार देर रात बड़ा फेरबदल किया है. पार्टी हाई कमान ने आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पिछले कई वर्षों से यूपी में तैनात सभी राष्ट्रीय सचिवों को हटा दिया है. उनकी जगह पर नए राष्ट्रीय सचिवों को तैनाती दी गई है. कुल छह राष्ट्रीय सचिव बनाए गए हैं. अब आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मजबूत करने की जिम्मेदारी इन सभी राष्ट्रीय सचिवों के कंधों पर होगी.
पहले जो राष्ट्रीय सचिव बनाए गए थे, उन सभी के कार्यकाल में कांग्रेस यूपी में कोई करिश्मा नहीं कर पाई थी. कई राष्ट्रीय सचिवों पर तो चुनाव में टिकट देने के एवज में रिश्वत लेने की शिकायत भी ऊपर तक पहुंची थी. यही कारण है कि उन सभी राष्ट्रीय सचिवों को विदाई दे दी गई है.
ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन कैसी वेणुगोपाल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अनुमति से उत्तर प्रदेश के लिए छह नए राष्ट्रीय सचिव घोषित किए हैं. इनमें अभिषेक दत्त, कुणाल चौधरी, जगदीश चंदर जांगिड़, संजीव आर्या, वरुण चौधरी और अब्दुल हन्नान शामिल हैं. जिन पुराने राष्ट्रीय सचिवों को हटा दिया गया है उनमें धीरज गुर्जर, नीलांशु चतुर्वेदी, प्रदीप नरवाल, राजेश तिवारी, सत्यनारायण पटेल और तौकीर आलम शामिल हैं.
बता दें कि पिछले माह ही कांग्रेस पार्टी ने यूपी में सबसे बड़ा फेरबदल किया था. पार्टी आलाकमान ने राष्ट्रीय महासचिव व यूपी प्रभारी अविनाश पांडेय को हटाकर राजेंद्र पाल गौतम को यूपी प्रभारी नियुक्त किया था. गौतम वर्तमान में यूपी प्रभारी के साथ ही ऑल इंडिया कांग्रेस अनुसूचित जाति/जनजाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं. राजेंद्र पाल गौतम ने यूपी प्रभारी की कमान संभालते ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है. अब नए सह प्रभारी की सूची भी आ गई है तो कांग्रेस अब चुनावी मोड में उतर गई है. जल्द ही प्रदेश कार्यकारिणी भी घोषित होगी.
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