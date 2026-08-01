संविधान बचाओ रैली में अजय राय ने कहा- "कंगना रनौत के बयान पर सख्त कार्रवाई हो, यूपी में कांग्रेस नंबर वन"
शाहजहांपुर पहुंचे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने 'संविधान बचाओ संवाद' कार्यक्रम में शिरकत की. उन्होंने केंद्र सरकार और कंगना रनौत पर निशाना साधा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 1, 2026 at 8:32 PM IST
शाहजहांपुर: कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय शनिवार को शाहजहांपुर पहुंचे. यहां उन्होंने संविधान बचाओ रैली में शिरकत की. इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और कंगना राणावत पर जमकर निशाना साधा. इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नंबर वन रहेगी.
कंगना रनौत के बयान पर सख्त कार्रवाई की जाए: उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने शाहजहांपुर के तिलहर विधानसभा क्षेत्र के सिंधौली ब्लॉक स्थित कोरोकुंईयां नेहरू इंटर कॉलेज में हुए 'संविधान बचाओ संवाद' कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और कंगना रनौत पर जमकर निशाना साधा.
उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री आंदोलन करने वाले बच्चों के लिए सहानुभूति दिखा रहे हैं वहीं दूसरी तरफ एजेंसियां आंदोलनकारियों को तलाशने में जुटी हुई हैं. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कंगना रनौत ने आंदोलनकारियों को गटर जैसे शब्दों से अपमानित किया है ऐसे में केंद्र सरकार को कंगना रनौत के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए.
राम मंदिर चंदा चोरी के लिए जनता माफ नहीं करेगी: उन्होंने यह भी कहा कि आज राम मंदिर से चंदा चोरी की चर्चा देश के घर-घर में हो रही है. जनता सरकार को माफ नहीं करेगी. अजय राय ने कहा कि आज कांग्रेस बूथ स्तर पर खुद को मजबूत कर रही है और कांग्रेस का एक-एक कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार बैठा है. इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नंबर वन रहेगी.
आंदोलनकारियों के समर्थन में बुलंद की आवाज: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री आंदोलन करने वाले बच्चों के लिए सहानुभूति दिखा रहे हैं वहीं दूसरी तरफ एजेंसियां आंदोलनकारियों को तलाशने में जुटी हुई हैं. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कंगना रनौत ने आंदोलनकारियों को गटर जैसे शब्दों से अपमानित किया है ऐसे में केंद्र सरकार को उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए. आज राम मंदिर से चंदा चोरी की चर्चा देश के घर-घर में हो रही है.
यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में जीत का दावा: जनता सरकार को माफ नहीं करेगी. आज कांग्रेस बूथ स्तर पर खुद को मजबूत कर रही है और कांग्रेस का एक-एक कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार बैठा है. इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नंबर वन रहेगी.
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