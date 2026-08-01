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संविधान बचाओ रैली में अजय राय ने कहा- "कंगना रनौत के बयान पर सख्त कार्रवाई हो, यूपी में कांग्रेस नंबर वन"

'संविधान बचाओ संवाद' कार्यक्रम में शाहजहांपुर पहुंचे अजय राय. ( Photo Credit: ETV Bharat )

शाहजहांपुर: कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय शनिवार को शाहजहांपुर पहुंचे. यहां उन्होंने संविधान बचाओ रैली में शिरकत की. इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और कंगना राणावत पर जमकर निशाना साधा. इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नंबर वन रहेगी. कंगना रनौत के बयान पर सख्त कार्रवाई की जाए: उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने शाहजहांपुर के तिलहर विधानसभा क्षेत्र के सिंधौली ब्लॉक स्थित कोरोकुंईयां नेहरू इंटर कॉलेज में हुए 'संविधान बचाओ संवाद' कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और कंगना रनौत पर जमकर निशाना साधा. शाहजहांपुर में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय. (Video Credit: ETV Bharat) उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री आंदोलन करने वाले बच्चों के लिए सहानुभूति दिखा रहे हैं वहीं दूसरी तरफ एजेंसियां आंदोलनकारियों को तलाशने में जुटी हुई हैं. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कंगना रनौत ने आंदोलनकारियों को गटर जैसे शब्दों से अपमानित किया है ऐसे में केंद्र सरकार को कंगना रनौत के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए.