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अजय राय ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, पूछा- ऊर्जा मंत्री के आरोप सही हैं तो मुख्यमंत्री ने अधिकारियों पर क्या एक्शन लिया?

उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक अत्यंत महत्वपूर्ण पत्र लिखा है. इस विशेष पत्र के माध्यम से उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के भीतर चल रहे कई चिंताजनक पहलुओं की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया है. उन्होंने कहा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश ऊर्जा विभाग में गहरे प्रशासनिक मतभेद, संस्थागत टकराव और नियामक संस्थाओं को पूरी तरह निष्प्रभावी करने का खेल चल रहा है. कमरतोड़ महंगाई झेल रही उत्तर प्रदेश की भोली-भाली जनता पर अब बिजली दरों में अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला जा रहा है, जो पहले से ही भयंकर बेरोजगारी का दंश झेल रही जनता पर दोहरा कुठाराघात है. ऊर्जा विभाग के आंतरिक टकराव पर उठाए सवाल: कांग्रेस अध्यक्ष ने इन सभी गंभीर समस्याओं से प्रधानमंत्री को पत्र के माध्यम से विस्तार से अवगत कराया है. उन्होंने उत्तर प्रदेश की आम जनता के व्यापक हितों के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री से तत्काल इस मामले में हस्तक्षेप किये जाने की पुरजोर मांग की. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने पत्र में साफ लिखा है कि लगातार समाचार पत्रों की सुर्खियां बन रहे इस मामले से स्पष्ट है कि समस्या केवल बिजली आपूर्ति या तकनीकी व्यवधानों तक सीमित नहीं है. बल्कि शासनतंत्र के विभिन्न अंगों के मध्य समन्वय के भारी अभाव, उत्तरदायित्व की अस्पष्टता और जनहित से जुड़े निर्णयों के क्रियान्वयन में गंभीर कमियां इस समय विद्यमान हैं. अजय राय ने प्रधानमंत्री से की योगी सरकार के बिजली विभाग की उच्च स्तरीय जांच की मांग. (Photo Credit: ETV Bharat) पावर कॉर्पोरेशन और ऊर्जा मंत्री में जंग: स्वयं प्रदेश के ऊर्जा मंत्री की तरफ से पावर कॉर्पोरेशन के शीर्ष प्रबंधन पर लगाए गए गंभीर आरोप वर्तमान शासन-प्रशासन की पारदर्शिता और जवाबदेही पर बड़े प्रश्नचिन्ह खड़ा करते हैं. उत्तर प्रदेश में जहां भीषण गर्मी के बीच विद्युत व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है, वहीं प्रदेश के ऊर्जा मंत्री बनाम पावर कॉर्पाेरेशन के रूप में सरकार के भीतर एक असाधारण टकराव देखने को मिल रहा है. इस आंतरिक शीतयुद्ध का खामियाजा प्रदेश की त्रस्त जनता भुगतने के लिए पूरी तरह विवश हो चुकी है. हालात को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार का नियंत्रण शासन-प्रशासन से पूरी तरह खत्म हो चुका है.