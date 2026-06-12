अजय राय ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, पूछा- ऊर्जा मंत्री के आरोप सही हैं तो मुख्यमंत्री ने अधिकारियों पर क्या एक्शन लिया?
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर ऊर्जा विभाग में प्रशासनिक टकराव और 10-प्रतिशत फ्यूल सरचार्ज की वसूली का मुद्दा उठाया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 12, 2026 at 3:06 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक अत्यंत महत्वपूर्ण पत्र लिखा है. इस विशेष पत्र के माध्यम से उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के भीतर चल रहे कई चिंताजनक पहलुओं की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया है. उन्होंने कहा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश ऊर्जा विभाग में गहरे प्रशासनिक मतभेद, संस्थागत टकराव और नियामक संस्थाओं को पूरी तरह निष्प्रभावी करने का खेल चल रहा है. कमरतोड़ महंगाई झेल रही उत्तर प्रदेश की भोली-भाली जनता पर अब बिजली दरों में अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला जा रहा है, जो पहले से ही भयंकर बेरोजगारी का दंश झेल रही जनता पर दोहरा कुठाराघात है.
ऊर्जा विभाग के आंतरिक टकराव पर उठाए सवाल: कांग्रेस अध्यक्ष ने इन सभी गंभीर समस्याओं से प्रधानमंत्री को पत्र के माध्यम से विस्तार से अवगत कराया है. उन्होंने उत्तर प्रदेश की आम जनता के व्यापक हितों के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री से तत्काल इस मामले में हस्तक्षेप किये जाने की पुरजोर मांग की. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने पत्र में साफ लिखा है कि लगातार समाचार पत्रों की सुर्खियां बन रहे इस मामले से स्पष्ट है कि समस्या केवल बिजली आपूर्ति या तकनीकी व्यवधानों तक सीमित नहीं है. बल्कि शासनतंत्र के विभिन्न अंगों के मध्य समन्वय के भारी अभाव, उत्तरदायित्व की अस्पष्टता और जनहित से जुड़े निर्णयों के क्रियान्वयन में गंभीर कमियां इस समय विद्यमान हैं.
पावर कॉर्पोरेशन और ऊर्जा मंत्री में जंग: स्वयं प्रदेश के ऊर्जा मंत्री की तरफ से पावर कॉर्पोरेशन के शीर्ष प्रबंधन पर लगाए गए गंभीर आरोप वर्तमान शासन-प्रशासन की पारदर्शिता और जवाबदेही पर बड़े प्रश्नचिन्ह खड़ा करते हैं. उत्तर प्रदेश में जहां भीषण गर्मी के बीच विद्युत व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है, वहीं प्रदेश के ऊर्जा मंत्री बनाम पावर कॉर्पाेरेशन के रूप में सरकार के भीतर एक असाधारण टकराव देखने को मिल रहा है. इस आंतरिक शीतयुद्ध का खामियाजा प्रदेश की त्रस्त जनता भुगतने के लिए पूरी तरह विवश हो चुकी है. हालात को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार का नियंत्रण शासन-प्रशासन से पूरी तरह खत्म हो चुका है.
ऊर्जा मंत्री की बेबसी पर कांग्रेस का तंज: ऊर्जा मंत्री ने बिजली विभाग में नई भर्ती, कर्मचारियों की छंटनी, प्रशासनिक निर्णयों तथा फ्यूल सरचार्ज जैसे जनविरोधी विषयों पर सार्वजनिक रूप से अपनी गंभीर आपत्ति व्यक्त की है. अगर विभाग का मुखिया स्वयं मीडिया के सामने यह कहने की स्थिति में पहुंच गया है कि उसकी जानकारी के बिना ही विभाग में सारे बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं, तो यह सामान्य प्रशासनिक मतभेद नहीं है. कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने पत्र में आगे लिखा है कि इस पूरे प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा प्रश्न प्रदेश के मुख्यमंत्री की भूमिका से जुड़ा हुआ है.
सीएम योगी की भूमिका पर उठाए सवाल: अजय राय ने प्रधानमंत्री से पूछा कि अगर ऊर्जा मंत्री द्वारा की गई शिकायतें पूरी तरह सही हैं, तो मुख्यमंत्री ने उन शिकायतों पर अब तक क्या दंडात्मक कार्रवाई की है. अगर ऊर्जा मंत्री को मुख्यमंत्री का पूर्ण विश्वास प्राप्त है और ऊर्जा मंत्री के आरोप सही हैं, तो मुख्यमंत्री ने पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को अब तक सस्पेंड क्यों नहीं किया? और यदि ऊर्जा मंत्री द्वारा लगाए गए ये सारे आरोप पूरी तरह निराधार हैं, तो फिर उन्हें ऊर्जा मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर बनाये रखने का क्या औचित्य है? उन्होंने मांग की है कि उतर प्रदेश की इस पूरी विद्युत व्यवस्था की विफलता और जनता से 10 प्रतिशत फ्यूल सरचार्ज की अवैध वसूली की तुरंत जांच हो.
उच्च स्तरीय स्वतंत्र जांच कराने की मांग: इसके साथ ही ऊर्जा मंत्री की तरफ से लगाए गए आरोपों, पावर कार्पोरेशन की मनमानी कार्यप्रणाली और विद्युत नियामक आयोग के निर्देशों की अवहेलना की भी व्यापक जांच होनी चाहिए. पत्र के अंत में उन्होंने विभाग में आरक्षण व भर्ती-छंटनी सम्बन्धी नियमों के कथित उल्लंघनों की एक स्वतंत्र उच्च स्तरीय कमेटी से जांच कराई जाने की वकालत की है. अब देखना यह होगा कि कांग्रेस अध्यक्ष के इस सीधे पत्र के बाद केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री कार्यालय इस पर क्या रुख अपनाते हैं.
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