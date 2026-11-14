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UP कांग्रेस का बड़ा एक्शन, 68 पदाधिकारियों की छुट्टी, ये थी वजह

यूपी में कांग्रेस का बड़ा एक्शन, 68 पदाधिकारियों की छुट्टी, ये थी वजह ( etv bharat )

प्रयागराज : संगठन के प्रति उदासीनता और शीर्ष नेतृत्व के निर्देशों की अनदेखी करना उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों को महंगा पड़ गया है. दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित पार्टी की अहम रैली से दूरी बनाने के मामले में केंद्रीय नेतृत्व ने कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की है. युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर यूपी इकाई के कुल 68 पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, जिनमें प्रयागराज के जिलाध्यक्ष समेत कई प्रमुख चेहरे शामिल हैं.

संगठन में अनुशासन कायम रखने की कवायद के तहत की गई इस कार्रवाई को प्रदेश स्तर पर अब तक के सबसे बड़े सख्त कदमों में गिना जा रहा है. पार्टी आलाकमान ने रामलीला मैदान की रैली में इन पदाधिकारियों की गैरमौजूदगी को 'घोर अनुशासनहीनता' की श्रेणी में रखा है. निलंबन की इस सूची में संगठनात्मक ढांचे के कई महत्वपूर्ण पदों पर बैठे नेता शामिल हैं.