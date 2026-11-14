UP कांग्रेस का बड़ा एक्शन, 68 पदाधिकारियों की छुट्टी, ये थी वजह
प्रयागराज जिलाध्यक्ष पर भी एक्शन, युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 9:55 AM IST
प्रयागराज : संगठन के प्रति उदासीनता और शीर्ष नेतृत्व के निर्देशों की अनदेखी करना उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों को महंगा पड़ गया है. दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित पार्टी की अहम रैली से दूरी बनाने के मामले में केंद्रीय नेतृत्व ने कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की है. युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर यूपी इकाई के कुल 68 पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, जिनमें प्रयागराज के जिलाध्यक्ष समेत कई प्रमुख चेहरे शामिल हैं.
संगठन में अनुशासन कायम रखने की कवायद के तहत की गई इस कार्रवाई को प्रदेश स्तर पर अब तक के सबसे बड़े सख्त कदमों में गिना जा रहा है. पार्टी आलाकमान ने रामलीला मैदान की रैली में इन पदाधिकारियों की गैरमौजूदगी को 'घोर अनुशासनहीनता' की श्रेणी में रखा है. निलंबन की इस सूची में संगठनात्मक ढांचे के कई महत्वपूर्ण पदों पर बैठे नेता शामिल हैं.
जारी आदेश के मुताबिक, कार्रवाई की जद में प्रयागराज जिलाध्यक्ष सौरभ पांडेय सहित कुल 12 जिलाध्यक्ष आए हैं. इसके अलावा, प्रांतीय स्तर के पदाधिकारियों पर भी गाज गिरी है. इनमें प्रयागराज से ताल्लुक रखने वाले जितेश कुमार मिश्रा समेत 3 प्रदेश उपाध्यक्ष शामिल हैं. वहीं, संगठन की रीढ़ माने जाने वाले 33 प्रदेश महासचिवों को भी पद से बाहर का रास्ता दिखाया गया है, जिनमें प्रयागराज के निशांत रस्तोगी और अनुभव सिंह के नाम प्रमुख हैं.
कार्रवाई का दायरा यहीं नहीं रुका. सूची में आयुष मौर्य समेत 18 प्रदेश सचिव, 1 संयुक्त सचिव और 1 सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर का नाम भी दर्ज है, जिन्हें निलंबित किया गया है. राष्ट्रीय नेतृत्व के इस अप्रत्याशित और कड़े फैसले के बाद से उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है. सियासी जानकारों का मानना है कि इस सख्त संदेश के जरिए आलाकमान ने साफ कर दिया है कि आगामी राजनीतिक चुनौतियों से पहले संगठन में केवल सक्रिय और समर्पित कार्यकर्ताओं को ही तवज्जो दी जाएगी.
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