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मतदाता सूची से गायब हुए 2 करोड़ से ज्यादा नाम, कांग्रेस ने पूछा- कहां गए यूपी के वोटर्स?

आराधना मिश्रा ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर उठाए गंभीर सवाल. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी ने संविधान पर प्रहार करने का नया रास्ता निकाल लिया है. एसआईआर के नाम पर देश के करोड़ों लोगों को उनके मताधिकार से वंचित करने की एक बड़ी साजिश रची गई है. राहुल गांधी काफी लंबे समय से इस असंवैधानिक प्रक्रिया के खिलाफ लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट और आयुक्तों की टिप्पणियों का हवाला: आराधना मिश्रा ने कहा कि इस पूरे मामले में अब साक्ष्य खुद सामने आने लगे हैं. चुनाव आयोग के दो आयुक्तों ने कहा कि फॉर्म 6 में बिना नियम-कानून के बदलाव किए गए और फैसलों से उन्हें दूर रखा गया. इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया था कि उन्होंने फॉर्म 6 में बदलाव की कोई इजाजत नहीं दी थी. सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों की टिप्पणियां भी चुनाव आयोग की मंशा और उसकी निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं. सीएम योगी और पीएम मोदी से कांग्रेस का सवाल: यूपी से सबसे ज्यादा वोट कटने पर चुप क्यों हैं? (Photo Credit: ETV Bharat)