मतदाता सूची से गायब हुए 2 करोड़ से ज्यादा नाम, कांग्रेस ने पूछा- कहां गए यूपी के वोटर्स?
कांग्रेस ने एसआईआर और मतदाता सूची में हुई गड़बड़ियों को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साधा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 9:57 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी ने संविधान पर प्रहार करने का नया रास्ता निकाल लिया है. एसआईआर के नाम पर देश के करोड़ों लोगों को उनके मताधिकार से वंचित करने की एक बड़ी साजिश रची गई है. राहुल गांधी काफी लंबे समय से इस असंवैधानिक प्रक्रिया के खिलाफ लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट और आयुक्तों की टिप्पणियों का हवाला: आराधना मिश्रा ने कहा कि इस पूरे मामले में अब साक्ष्य खुद सामने आने लगे हैं. चुनाव आयोग के दो आयुक्तों ने कहा कि फॉर्म 6 में बिना नियम-कानून के बदलाव किए गए और फैसलों से उन्हें दूर रखा गया. इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया था कि उन्होंने फॉर्म 6 में बदलाव की कोई इजाजत नहीं दी थी. सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों की टिप्पणियां भी चुनाव आयोग की मंशा और उसकी निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं.
आंकड़ों के हेरफेर पर पूछे तीन तीखे सवाल: कांग्रेस अध्यक्ष ने चुनाव आयोग के सामने आंकड़ों में अंतर को लेकर तीन सीधे सवाल रखे हैं. उन्होंने पहला सवाल पूछा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर फॉर्म 6 के 71 लाख आवेदन दिखते हैं, लेकिन अंतिम सूची में 84 लाख से ज्यादा नाम कैसे जुड़ गए? यह अतिरिक्त 16 लाख 18 हजार नाम किस प्रक्रिया से आए, इसका ब्योरा सार्वजनिक किया जाना चाहिए. उन्होंने पंचायत और निकाय सूची से तुलना करते हुए करीब साढ़े तीन करोड़ वोटों के अंतर पर भी जवाब मांगा.
2 करोड़ से ज्यादा हटाए गए नामों की मांगी सूची: आराधना मिश्रा ने तीसरा सवाल उठाते हुए कहा कि एसआईआर प्रक्रिया से पहले यूपी में 15 करोड़ 44 लाख से ज्यादा मतदाता थे. लेकिन अंतिम सूची में सिर्फ 13 करोड़ 39 लाख मतदाता ही बचे रह गए, यानी करीब दो करोड़ चार लाख नाम हटा दिए गए. उन्होंने मांग की कि चुनाव आयोग बूथ वार और जिला वार आंकड़े जारी करके बताए कि कितने नाम मृत्यु, स्थान परिवर्तन या दस्तावेजों की कमी से हटाए गए. लोकतंत्र में मतदाता का नाम हटाना उसके अधिकार को छीनने जैसा गंभीर कदम है.
यह भी पढ़ें- वाराणसी में सेवा संकल्प अभियान; जनसभा में युवा बोले- "कोई नाराज नहीं है, PM मोदी के नाम से खुश होते हैं"