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बीजेपी की पदयात्राओं पर कांग्रेस ने साधा निशाना; आराधना मिश्रा ने कहा- "SIR के नाम पर काटे गए 3.31 करोड़ वोट"

लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष आराधना मिश्रा 'मोना' ने गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसआईआर को लेकर भाजपा पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि भाजपा देश और प्रदेश में 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' के नाम पर यात्राएं निकाल रही है, लेकिन ये यात्राएं असल में लोकतंत्र के खिलाफ हैं.

उनका आरोप है कि SIR के नाम पर करोड़ों मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा की इन यात्राओं में पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हो रहे हैं.

उत्तर प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष आराधना मिश्रा 'मोना. (Video Credit: ETV Bharat)

बीजेपी नेताओं की यात्राओं पर कांग्रेस का सवाल: आराधना मिश्रा ने बताया कि भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन गोरखपुर, पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा बरेली और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान लखनऊ में इस अभियान का हिस्सा बने. वहीं, गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद और करनाल में भी इसी अभियान के तहत पहुंचे. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि अमित शाह की उत्तर प्रदेश यात्रा और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका, दोनों का मकसद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सत्ता परिवर्तन कराना है. उन्होंने दावा किया कि एसआईआर के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हैं.

वोट चोरी के खिलाफ लड़ाई लड़ने का दावा: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता वोट चोरी के खिलाफ लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं. उन्हें विश्वास है कि देश इस लड़ाई में सफल होगा और लोकतंत्र की पुनर्स्थापना होगी. इस दौरान उन्होंने संविधान सभा में 16 जून 1949 को डॉ. भीमराव आंबेडकर के दिए गए एक बयान का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि आंबेडकर ने चुनाव आयुक्त के कार्यकाल और उसकी स्वतंत्रता को लेकर चिंता जताई थी.

आंबेडकर के बयान का किया जिक्र: आराधना मिश्रा ने आंबेडकर के हवाले से कहा, चुनाव आयुक्त का कार्यकाल निश्चित और सुरक्षित करने का कोई लाभ नहीं, यदि संविधान में किसी मूर्ख, धूर्त या सरकार के अंगूठे के नीचे काम करने वाले व्यक्ति को रोकने का प्रावधान न हो. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इस बयान के जरिए चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर के कारण बड़ी संख्या में लोगों के नाम मतदाता सूची से हट गए हैं. इससे मताधिकार के साथ-साथ सरकारी योजनाओं के लाभ को लेकर भी लोगों की चिंता बढ़ी है.

सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित होने का मुद्दा: आराधना मिश्रा ने पश्चिम बंगाल के नेता शुभेंदु अधिकारी के एक बयान का जिक्र करते हुए कहा कि एसआईआर में जिन लोगों के नाम कटेंगे, उन्हें सरकारी राशन, सरकारी लाभ और सामाजिक योजनाओं का फायदा नहीं मिलेगा. उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पूर्व में दिए गए एक बयान का भी उल्लेख किया, जिसमें एसआईआर के बाद सूची से बाहर हुए लोगों को सरकारी सेवाओं से अलग करने की बात कही गई थी. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से गायब होने का दावा किया जा रहा है. उन्होंने इस स्थिति को लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए चिंताजनक बताया.

मुख्यमंत्री के आंकड़ों का हवाला देकर उठाए सवाल: आराधना मिश्रा के अनुसार, मुख्यमंत्री ने कार्यसमिति की बैठक में प्रदेश की अनुमानित आबादी 25.70 करोड़ बताई थी. इस आधार पर उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश की आबादी के करीब 65 प्रतिशत लोग मतदाता होने चाहिए, तो मतदाताओं की संख्या लगभग 16 करोड़ 70 लाख 50 हजार होनी चाहिए. उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में 16 करोड़ से अधिक मतदाता होने चाहिए, जबकि मौजूदा सूची में करीब 13 करोड़ 39 लाख 84 हजार 792 मतदाता ही रह गए हैं. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इस अंतर को लेकर सवाल उठाए.

सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के नाम छूटने का दावा: आराधना मिश्रा ने मुख्यमंत्री की बैठक में सामने आए आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि करीब 1 करोड़ 27 लाख मतदाताओं के नाम सूची से गायब होना चिंता का विषय है. उन्होंने दावा किया कि 66 लाख लोग पंचायत मतदाता सूची में शामिल हैं, लेकिन विधानसभा की मतदाता सूची में उनके नाम नहीं हैं. इसके अलावा, सरकारी योजनाओं के करीब 55 लाख लाभार्थियों के नाम भी मतदाता सूची में नहीं होने की बात कही गई. उन्होंने यह भी कहा कि 18 और 19 साल के करीब साढ़े चार लाख युवाओं के नाम सूची में नहीं जुड़ पाए हैं.

महिलाओं और शहरी सीटों को लेकर भी चिंता: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश में बहू बनकर आई कई महिलाओं के नाम भी मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं. उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की 45 विधानसभा सीटों पर जीत-हार का अंतर बहुत कम है, जबकि शहरी निकायों की 28 सीटों पर भी पार्टी की स्थिति कमजोर हो रही है. आराधना मिश्रा ने कहा कि मतदाता सूची में नामों की कमी का असर चुनावी प्रक्रिया पर पड़ सकता है. उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर के जरिए मतदाताओं के अधिकारों को प्रभावित किया जा रहा है.