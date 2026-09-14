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यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस ने घोषित की नई मीडिया टीम, प्रियंका गुप्ता बनीं वाइस चेयरपर्सन

यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषित की नई मीडिया टीम. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने मीडिया में पार्टी का पक्ष मजबूती से रखने के लिए नई टीम का ऐलान कर दिया है. पार्टी ने सरकार की नीतियों और योजनाओं का जवाब देने के लिए भारी-भरकम मीडिया विंग तैयार की है. कई पुराने प्रवक्ताओं को दोबारा जिम्मेदारी दी गई है, जबकि कुछ नेताओं को प्रमोट किया गया है. प्रदेश प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता को उनके शानदार काम के लिए वाइस चेयरपर्सन बनाया गया है. दो वाइस चेयरमैन और छह रीजनल कोऑर्डिनेटर तैनात: प्रियंका गुप्ता के साथ संजीव कुमार सिंह को भी वाइस चेयरपर्सन की अहम जिम्मेदारी दी गई है. मीडिया और पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन व राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने सोमवार को इस नई सूची को जारी किया. पार्टी ने अपनी इस टीम में दो वाइस चेयरपर्सन, छह रीजनल कोऑर्डिनेटर और 45 प्रदेश प्रवक्ता शामिल किए हैं. इसके अलावा 21 स्टेट मीडिया पैनलिस्ट और 7 जिला प्रवक्ताओं के नामों की भी घोषणा की गई है. प्रियंका गुप्ता बनीं वाइस चेयरपर्सन तो अंशु अवस्थी को फिर से प्रदेश प्रवक्ता की बड़ी जिम्मेदारी (Photo Credit: ETV Bharat)