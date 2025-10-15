ETV Bharat / state

यूपी में ठंड की Entry; एक सप्ताह देरी से मानसून विदा, पूरे सीजन सामान्य से 6% कम हुई बारिश

मौसम विभाग के अनुसार 13 अक्टूबर को दक्षिण-पश्चिम मानसून की पूरे राज्य से वापसी हो गई. मानसून 18 जून को प्रदेश में आया था.

यूपी में सुबह और शाम धुंध छाने लगी. (Photo Credit; ETV Bharat)
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 15, 2025 at 11:53 AM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश से मानसून अब पूरी तरह से विदा हो चुका है. मानसून की विदाई के साथ ही अब यूपी में सर्दी की एंट्री हो गई है. गुलाबी ठंड का आनंद लोगों को मिलने लगा है. सुबह और रात ठंड महसूस होने लगी है. साथ ही धुंध भी हो रही है.

मानसून के दौरान प्रदेश में बारिश सामान्य रही. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां अनुमानित बारिश 672 मिमी के सापेक्ष 12% अधिक 752.5 मिमी हुई. वहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह 799.2 मिमी के सापेक्ष 17% कम 666 मिमी हुई. कुल प्रादेशिक मानसूनी बारिश 746.2 मिमी के सापेक्ष 6% कम 701.6 मिमी रही.

इस दौरान जहां प्रदेश के 3 जिलों में सामान्य से बहुत कम बारिश हुई तो 27 जिलों में सामान्य से कम, 3 जिलों में सामान्य से अधिक तथा 2 जिलों में सामान्य से बहुत अधिक बारिश हुई. लखनऊ समेत 30 जिलों में मानसूनी वर्षा सामान्य रही.

मौसम विभाग के अनुसार 13 अक्टूबर को दक्षिण-पश्चिम मानसून की पूरे राज्य से वापसी हो गई. इस वर्ष दक्षिण-पश्चिम मानसून 18 जून को प्रदेश में आया था. 29 जून से पूरे प्रदेश में मानसून का कहर देखने को मिला था. इसके बाद 24 सितंबर को प्रदेश से मानसून की वापसी शुरू हुई और 13 अक्टूबर को सामान्य तिथि से लगभग 1 सप्ताह के विलंब से पूरे प्रदेश से मानसून विदा हो गया.

पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी संभागों में मौसम शुष्क बना रहा. सुबह व शाम के समय आइसोलेटेड स्थान पर हल्की धुंध छाई रही. दिन में आसमान साफ रहा, धूप खिली रही. आने वाले 5 दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा, बारिश की संभावना नहीं है.

लखनऊ का मौसम: लखनऊ में मंगलवार को सुबह के समय हल्की धुंध छाई रही, दिन में आसमान साफ रहा तेज धूप निकली. अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम 19 डिग्री रहा. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बुधवार को लखनऊ में सुबह व शाम के समय हल्की धुंध छाई रहेगी. दिन के समय आसमान साफ रहेगा, तेज धूप खिलेगी. अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

बाराबंकी ठंडा, उरई गर्म: पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश का उरई सबसे अधिक गर्म जिला रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहा. वहीं, सबसे कम तापमान बाराबंकी जिले में 14.5 डिग्री सेल्सियस रहा. मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में आने वाले 5 दिन तक मौसम शुष्क बना रहेगा. तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा.

