यूपी में ठंड की Entry; एक सप्ताह देरी से मानसून विदा, पूरे सीजन सामान्य से 6% कम हुई बारिश

यूपी में सुबह और शाम धुंध छाने लगी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश से मानसून अब पूरी तरह से विदा हो चुका है. मानसून की विदाई के साथ ही अब यूपी में सर्दी की एंट्री हो गई है. गुलाबी ठंड का आनंद लोगों को मिलने लगा है. सुबह और रात ठंड महसूस होने लगी है. साथ ही धुंध भी हो रही है. मानसून के दौरान प्रदेश में बारिश सामान्य रही. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां अनुमानित बारिश 672 मिमी के सापेक्ष 12% अधिक 752.5 मिमी हुई. वहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह 799.2 मिमी के सापेक्ष 17% कम 666 मिमी हुई. कुल प्रादेशिक मानसूनी बारिश 746.2 मिमी के सापेक्ष 6% कम 701.6 मिमी रही. इस दौरान जहां प्रदेश के 3 जिलों में सामान्य से बहुत कम बारिश हुई तो 27 जिलों में सामान्य से कम, 3 जिलों में सामान्य से अधिक तथा 2 जिलों में सामान्य से बहुत अधिक बारिश हुई. लखनऊ समेत 30 जिलों में मानसूनी वर्षा सामान्य रही. मौसम विभाग के अनुसार 13 अक्टूबर को दक्षिण-पश्चिम मानसून की पूरे राज्य से वापसी हो गई. इस वर्ष दक्षिण-पश्चिम मानसून 18 जून को प्रदेश में आया था. 29 जून से पूरे प्रदेश में मानसून का कहर देखने को मिला था. इसके बाद 24 सितंबर को प्रदेश से मानसून की वापसी शुरू हुई और 13 अक्टूबर को सामान्य तिथि से लगभग 1 सप्ताह के विलंब से पूरे प्रदेश से मानसून विदा हो गया.