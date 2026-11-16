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यूपी में अगले 3 दिनों में बढ़ेगी ठंड, 22 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बूंदाबांदी से कई इलाकों में छाया घना कोहरा ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: यूपी में ठंडक की शुरुआत होने लगी है. सुबह और शाम के समय पड़ने वाले धुंध के साथ कोहरे में भी वृद्धि हुई है. पिछले 24 घंटों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं पर बहुत हल्की बारिश दर्ज हुई. सुबह के समय यूपी के दोनों मौसम संभागों में (पूर्वी-पश्चिमी) में कहीं-कहीं छिछला से मध्यम कोहरा दर्ज किया गया. दोनों मौसम संभागों में कहीं-कहीं पर घना से अत्यन्त घना कोहरा दर्ज किया गया. प्राप्त आंकड़ों में उत्तर प्रदेश में न्यूनतम दृश्यता शून्य मीटर बरेली एवं कुशीनगर में दर्ज की गई.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले 3 दिनों में उत्तर प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी होने के साथ ही कोहरे में वृद्धि होगी. अधिकतम-न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे हो जाने के कारण ठंडक में इजाफा होगा.