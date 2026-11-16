यूपी में अगले 3 दिनों में बढ़ेगी ठंड, 22 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट
अधिकतम-न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे हो जाने के कारण ठंडक में इजाफा होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 10:12 AM IST
लखनऊ: यूपी में ठंडक की शुरुआत होने लगी है. सुबह और शाम के समय पड़ने वाले धुंध के साथ कोहरे में भी वृद्धि हुई है. पिछले 24 घंटों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं पर बहुत हल्की बारिश दर्ज हुई. सुबह के समय यूपी के दोनों मौसम संभागों में (पूर्वी-पश्चिमी) में कहीं-कहीं छिछला से मध्यम कोहरा दर्ज किया गया. दोनों मौसम संभागों में कहीं-कहीं पर घना से अत्यन्त घना कोहरा दर्ज किया गया. प्राप्त आंकड़ों में उत्तर प्रदेश में न्यूनतम दृश्यता शून्य मीटर बरेली एवं कुशीनगर में दर्ज की गई.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले 3 दिनों में उत्तर प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी होने के साथ ही कोहरे में वृद्धि होगी. अधिकतम-न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे हो जाने के कारण ठंडक में इजाफा होगा.
लखनऊ का वेदर: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सोमवार को लखनऊ में अधिकतम-न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा. अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
राजधानी लखनऊ में रविवार को सुबह-शाम के समय कोहरा छाया रहा, न्यूनतम दृश्यता 500 मीटर रिकॉर्ड की गई. दिन में आसमान साफ रहा, तेज धूप खिली. अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं न्यूनतम तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 4.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है.
प्रयागराज सबसे गर्म जिला: रविवार को यूपी का प्रयागराज सबसे अधिक गर्म जिला रहा. जहां पर अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान इटावा जिले में 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है.
मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि आगामी 3 दिनों के दौरान प्रादेशिक तापमान में प्रभावी गिरावट के साथ कोहरे में बढ़ोत्तरी की सम्भावना है. वर्तमान पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में हुई छिटपुट बारिश के उपरान्त उत्तरी-पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बढ़ने से आगामी 3 दिनों के दौरान प्रदेश के दिन और रात के तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस की प्रभावी गिरावट के परिणामस्वरूप तापमान सामान्य या सामान्य से नीचे पहुंचने के कारण ठंडक में बढ़ोत्तरी होने के साथ ही कोहरे में भी वृद्धि होगी.
ये भी पढ़ें- कोहरे की चादर में लिपटा यूपी, आज इन 18 जिलों में बारिश की संभावना, बरेली में विजिबिलिटी शून्य