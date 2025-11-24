ETV Bharat / state

यूपी में अगले चार दिनों में बढे़गी ठंड; मुजफ्फरनगर सबसे ठंडा, जानिए आज कैसा रहेगा मौसम

लखनऊ: यूपी में इन दिनों पछुआ हवाएं चल रही हैं ये अपने साथ नमी लेकर आ रही हैं, जिसकी वजह से अधिकतम व न्यूनतम तापमान में गिरावट शुरू हुई है. बता दें कि आगे भी 4-5 दिनों तक ये सिलसिला जारी रहने की संभावना है. अधिकतम न्यूनतम-तापमान में गिरावट होने से सुबह-शाम के समय होने वाली ठंडक बढ़ी है. इसके और भी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है.

शहर एक्यूआई बागपत 342 बुलंदशहर 353 गाजियाबाद 437 ग्रेटर नोएडा 399 मेरठ 364 मुजफ्फरनगर 382 नोएडा 418 प्रयागराज 206 लखनऊ 183





गाजियाबाद का लोनी सबसे अधिक प्रदूषित: आंकड़ों के अनुसार गाजियाबाद लगातार सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बना हुआ है. बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों को हवा और भी बीमार बना रही है. विकास के नाम पर अंधाधुंध पेड़ों की कटौती और कंक्रीट के जाल प्रदूषण को और खराब करने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं. साथ ही साथ वाहनों से निकलने वाला धुआं और हॉर्न की आवाज प्रदूषण के स्तर को और भी बढ़ा रहें. गाजियाबाद का लोनी क्षेत्र सबसे अधिक प्रदूषित है जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 469 रिकॉर्ड किया गया है.



लखनऊ का एक्यूआई: भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी 169, गोमती नगर लखनऊ 175, केंद्रीय विद्यालय 212, कुकरैल पिकनिक स्पॉट 114, लालबाग 259, तालकटोरा इंडस्ट्रियल एरिया 161 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया.



राजधानी लखनऊ का लालबाग क्षेत्र लगातार सबसे प्रदूषित बना हुआ है। लालबाग क्षेत्र में ही नगर निगम लखनऊ का मुख्यालय है जहां पर प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए तमाम तरह की स्कीम में बनाई जाती हैं इसके बावजूद लाल बाग क्षेत्र ही सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला बना हुआ है। लालबाग क्षेत्र के लगभग सभी चौराहों पर जाम जैसी स्थिति बनी रहती है वाहनों से निकलने वाला धुआं और पेड़ पौधों की कमी लालबाग को सबसे अधिक प्रदूषित बना रहा है। साथ ही साथ सड़कों से उड़ने वाली धूल भी इस वक्त पेड़ पौधों की पत्तियों पर चिपकी हुई है जिसके कारण पत्तियां जहरीली गैसों को अवशोषित करके ऑक्सीजन नहीं बन पा रही हैं प्रदूषण का यह भी एक प्रमुख कारण है।



कल ऐसा रहा लखनऊ का मौसम: राजधानी में रविवार को सुबह के समय कोहरा छाया रहा. आइसोलेटेड स्थान पर मध्यम, अन्य जगहों पर हल्का कोहरा रहा. न्यूनतम दृश्यता 600 मीटर रिकॉर्ड की गई. दिन में आसमान साफ रहा, गुनगुनी धूप खिली. सुबह-शाम के समय गुलाबी ठंडक पड़ रही है. अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है.



लखनऊ में आज कैसा रहेगा मौसम: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सोमवार को सुबह-शाम के समय हल्का कोहरा छाया रहेगा. दिन में आसमान साफ रहेंगे, धूप खिलेगी. अधिकतम तापमान 27 व न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.



मुजफ्फरनगर सबसे ठंडा: यूपी में रविवार को मुजफ्फरनगर सबसे ठंडा रहा, जहां पर न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे अधिकतम तापमान, शाहजहांपुर में 29.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

मौसम वैज्ञानिक क्या बोले: मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि ठंडी पछुआ हवाओं के प्रभाव से तापमान में आ रही क्रमिक गिरावट जारी रहने की संभावना है. आगामी 2 से 3 दिनों में तापमान में 2-3°C की क्रमिक गिरावट आने से जाड़े में क्रमिक बढ़ोत्तरी होगी. सुबह के समय कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम कोहरे के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में कहीं-कहीं घना कोहरा पड़ने की संभावना है.



यह भी पढ़ें: यूपी में सर्दी और कोहरा बढ़ा, 24 घंटे में कानपुर सबसे ज्यादा ठंडा, जानिए आज का मौसम