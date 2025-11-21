ETV Bharat / state

यूपी में सर्दी और कोहरा बढ़ा, 24 घंटे में कानपुर सबसे ज्यादा ठंडा, जानिए आज का मौसम

मौसम विभाग ने फिर जारी किया अलर्ट, कई जिलों में सर्दी में इजाफा होने की संभावना.

up cold and fog increased kanpur coldest 24 hours know how weather in december aaj ki sardi mausam update.
यूपी में सर्दी का सितम बढ़ रहा. (etv bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 21, 2025 at 9:53 AM IST

3 Min Read
लखनऊः यूपी में सर्दी के साथ ही कोहरे का असर बढ़ता ही जा रहा है. मौसम विभाग की मानें तो अभी तो यह गुलाबी सर्दी है. दिसंबर से सर्दी और कोहरे में तेजी से इजाफे की संभावना है. बीते 24 घंटे में कानपुर में सबसे ज्यादा सर्दी पड़ी है.

दिसंबर से बढ़ेगी सर्दी: मौसम विभाग की मानें तो दिसंबर के पहले सप्ताह में मध्य प्रदेश व आसपास के इलाकों में बारिश की संभावना है. इसके कारण उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बादलों की आवाजाही से अधिकतम न्यूनतम तापमान में कमी की संभावना है.

अमेठी में न्यूनतम दृश्यता: मौसम विभाग की मानें तो पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में मौसम सामान्य बना रहा. इस दौरान सबसे कम न्यूनतम दृश्यता अमेठी जिले में 300 मीटर रिकॉर्ड की गई. यह कोहरे का असर ज्यादा रहा.


लखनऊ में आज कैसा रहेगा मौसम: राजधानी लखनऊ में गुरुवार को सुबह व शाम के समय हल्की धुंध रही. आइसोलेटेड स्थान पर मध्यम कोहरा छाया रहा. दिन में आसमान साफ रहा. अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शुक्रवार को सुबह व शाम के समय हल्का कोहरा और धुंध छाई रहेगी. लखनऊ में दिन में आसमान साफ रहेगा. धूप खिलेगी व अधिकतम तापमान 28 और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

कानपुर सबसे ठंडा: मौसम विभाग की मानें तो गुरुवार को उत्तर प्रदेश का कानपुर नगर सबसे ठंडा जिला रहा. यहां पर न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है. वही सबसे अधिक तापमान शाहजहांपुर जिले में 29.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य है.

मौसम विज्ञानी क्या बोले: मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि आने वाले सात दिनों तक अधिकतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा. वहीं, न्यूनतम तापमान में आगामी दो दिनों बाद दो डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की जा सकती है. मौसम शुष्क बना रहेगा. बारिश की संभावना नहीं है. सुबह-शाम के समय कोहरा छाया रहेगा. दिन में आसमान साफ रहेगा.


गाजियाबाद सबसे प्रदूषित: केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 20 नवंबर की शाम 4:00 बजे तक उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में एयर क्वालिटी इंडेक्स 204, बागपत 428, बुलंदशहर 302 , गाजियाबाद 430, ग्रेटर नोएडा 380, लखनऊ 193, मेरठ 345 , मुजफ्फरनगर में 336, नोएडा में 408 रिकॉर्ड किया गया. इनमें से गाजियाबाद सबसे प्रदूषित शहर बना हुआ है. यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 430 पर पहुंच गया है.

लखनऊ का एक्यूआई: तालकटोरा इंडस्ट्रियल एरिया में एयर क्वालिटी इंडेक्स 248, गोमती नगर 201, कुकरैल पिकनिक स्पॉट 114, केंद्रीय विद्यालय लखनऊ 218, लालबाग 278 रहा.

