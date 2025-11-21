ETV Bharat / state

यूपी में सर्दी और कोहरा बढ़ा, 24 घंटे में कानपुर सबसे ज्यादा ठंडा, जानिए आज का मौसम

लखनऊः यूपी में सर्दी के साथ ही कोहरे का असर बढ़ता ही जा रहा है. मौसम विभाग की मानें तो अभी तो यह गुलाबी सर्दी है. दिसंबर से सर्दी और कोहरे में तेजी से इजाफे की संभावना है. बीते 24 घंटे में कानपुर में सबसे ज्यादा सर्दी पड़ी है.

दिसंबर से बढ़ेगी सर्दी: मौसम विभाग की मानें तो दिसंबर के पहले सप्ताह में मध्य प्रदेश व आसपास के इलाकों में बारिश की संभावना है. इसके कारण उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बादलों की आवाजाही से अधिकतम न्यूनतम तापमान में कमी की संभावना है.



अमेठी में न्यूनतम दृश्यता: मौसम विभाग की मानें तो पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में मौसम सामान्य बना रहा. इस दौरान सबसे कम न्यूनतम दृश्यता अमेठी जिले में 300 मीटर रिकॉर्ड की गई. यह कोहरे का असर ज्यादा रहा.



लखनऊ में आज कैसा रहेगा मौसम: राजधानी लखनऊ में गुरुवार को सुबह व शाम के समय हल्की धुंध रही. आइसोलेटेड स्थान पर मध्यम कोहरा छाया रहा. दिन में आसमान साफ रहा. अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया.



मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शुक्रवार को सुबह व शाम के समय हल्का कोहरा और धुंध छाई रहेगी. लखनऊ में दिन में आसमान साफ रहेगा. धूप खिलेगी व अधिकतम तापमान 28 और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.



कानपुर सबसे ठंडा: मौसम विभाग की मानें तो गुरुवार को उत्तर प्रदेश का कानपुर नगर सबसे ठंडा जिला रहा. यहां पर न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है. वही सबसे अधिक तापमान शाहजहांपुर जिले में 29.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य है.



