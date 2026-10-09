सीके नायडू ट्रॉफी के लिए यूपी अंडर-23 टीम घोषित: समीर रिजवी बने कप्तान, स्वास्तिक और आदर्श को मिली जगह
कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी (अंडर-23) के लिए उत्तर प्रदेश की 16 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 3:38 PM IST
कानपुर: कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी (अंडर-23) के नए सीजन के लिए उत्तर प्रदेश की 16 सदस्यीय क्रिकेट टीम घोषित कर दी गई है. उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) ने टीम की बागडोर विस्फोटक बल्लेबाज समीर रिजवी के हाथों में सौंपी है. यूपी की टीम 12 अक्टूबर से मेरठ के भामाशाह पार्क स्टेडियम में महाराष्ट्र के खिलाफ मैदान में उतरकर अपने नए सीजन की शुरुआत करेगी. लीग चरण में टीम का मुकाबला आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, रेलवे, झारखंड, असम और उत्तराखंड जैसी मजबूत टीमों से होगा.
ग्रीन पार्क में लगा स्पेशल ट्रेनिंग कैंप: सीके नायडू ट्रॉफी के लिए फाइनल टीम चुनने से पहले कानपुर के ऐतिहासिक ग्रीन पार्क स्टेडियम में यूपी अंडर-23 टीम का स्पेशल ट्रेनिंग कैंप लगा था. कैंप के अंतिम दिन खिलाड़ियों के बीच अंतिम 16 में जगह बनाने की जबरदस्त होड़ देखने को मिली. मुख्य कोच मोहम्मद आमिर और शशिकांत खांडेकर ने खिलाड़ियों की फिटनेस, बल्लेबाजी और गेंदबाजी कौशल को बारीकी से परखा. कैंप में शानदार प्रदर्शन करने वाले और लगातार खुद को साबित करने वाले खिलाड़ियों को ही स्क्वाड में शामिल किया गया है.
युवा और फॉर्म में चल रहे खिलाड़ियों पर दांव: समीर रिजवी की कप्तानी वाली इस टीम में युवा और फॉर्म में चल रहे खिलाड़ियों का बेहतरीन संतुलन दिखता है. कानपुर के सलामी बल्लेबाज आदर्श सिंह को टीम में जगह मिली है, जो हाल ही में यूपी सीनियर टीम के कैंप का भी हिस्सा रहे थे. वहीं यूपी टी-20 लीग में अपने ताबड़तोड़ बल्ले से धमाल मचाने वाले स्वास्तिक चिकारा और मो. अमान पर भी टीम प्रबंधन ने बड़ा दांव खेला है. मेरठ से समीर रिजवी, मानव सिंधू, शुभम मिश्रा, विजय कुमार और चैतन्य पाराशर टीम का हिस्सा बने हैं.
यूपीसीए सीईओ अंकित चटर्जी ने जताया भरोसा: टीम में गाजियाबाद से स्वास्तिक चिकारा, काव्य तेवतिया, भव्य गोयल, आयुष चौधरी और अक्ष सिंघल चुने गए हैं. वहीं सहारनपुर से मो. अमान व आकिब खान, लखनऊ से कार्तिकेय सिंह और मुरादाबाद से अक्षु बाजवा व शोएब को मौका मिला है. टीम चयन पर यूपीसीए के सीईओ अंकित चटर्जी ने उत्साह जताते हुए कहा कि अंडर-23 टीम बेहद संतुलित और ऊर्जावान है. उन्होंने भरोसा जताया कि समीर रिजवी की अगुवाई में यह टीम इस सीजन कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी में शानदार खेल दिखाते हुए यूपी का नाम रोशन करेगी.
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