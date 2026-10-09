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सीके नायडू ट्रॉफी के लिए यूपी अंडर-23 टीम घोषित: समीर रिजवी बने कप्तान, स्वास्तिक और आदर्श को मिली जगह

लीग चरण में 7 टीमों से होगी भिड़ंत: मेरठ के भामाशाह पार्क से अभियान की शुरुआत करेगी यूपी की टीम. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी (अंडर-23) के नए सीजन के लिए उत्तर प्रदेश की 16 सदस्यीय क्रिकेट टीम घोषित कर दी गई है. उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) ने टीम की बागडोर विस्फोटक बल्लेबाज समीर रिजवी के हाथों में सौंपी है. यूपी की टीम 12 अक्टूबर से मेरठ के भामाशाह पार्क स्टेडियम में महाराष्ट्र के खिलाफ मैदान में उतरकर अपने नए सीजन की शुरुआत करेगी. लीग चरण में टीम का मुकाबला आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, रेलवे, झारखंड, असम और उत्तराखंड जैसी मजबूत टीमों से होगा.

ग्रीन पार्क में लगा स्पेशल ट्रेनिंग कैंप: सीके नायडू ट्रॉफी के लिए फाइनल टीम चुनने से पहले कानपुर के ऐतिहासिक ग्रीन पार्क स्टेडियम में यूपी अंडर-23 टीम का स्पेशल ट्रेनिंग कैंप लगा था. कैंप के अंतिम दिन खिलाड़ियों के बीच अंतिम 16 में जगह बनाने की जबरदस्त होड़ देखने को मिली. मुख्य कोच मोहम्मद आमिर और शशिकांत खांडेकर ने खिलाड़ियों की फिटनेस, बल्लेबाजी और गेंदबाजी कौशल को बारीकी से परखा. कैंप में शानदार प्रदर्शन करने वाले और लगातार खुद को साबित करने वाले खिलाड़ियों को ही स्क्वाड में शामिल किया गया है.