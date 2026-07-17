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बिजनौर में आज सीएम योगी का दौरा, जिले को 1000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे

बिजनौर: उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आज बिजनौर जिले का दौरा करेंगे. सीएम आज दोपहर करीब 2 बजे पहुंचेंगे. वर्धमान डिग्री कॉलेज के मैदान में योगी जनसभा को सम्बोधित करेंगे. योगी आदित्यनाथ बिजनौर और चांदपुर विधान सभाओं की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे.

वहीं, सीएम दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारी पूरी कर ली है. डीएम जसजीत कौर ने तैयारियों और निरीक्षण का जायजा लिया. डीएम ने बताया कि सीएम कल दोपहर लगभग 1.30 बजे बिजनौर पहुंचेंगे. सीएम सबसे पहले हेलीकॉप्टर से बिजनौर पुलिस लाइन में उतरेंगे और इसके बाद पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचेंगे, जहां पर सूक्ष्म जलपान के बाद वह सभा स्थल के लिए रवाना होंगे. सीएम बिजनौर और चांदपुर विधानसभा को 1,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे. कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे.

वहीं जनसभा स्थल पर सादी वर्दी में भी पुलिस को लगाया गया है. सीएम के दौर में किसी भी तरह की कोई चूक ना हो इसको लेकर एसपी अभिषेक झा ने फोन पर बताया कि भारी संख्या में सभा स्थल पर पुलिस फोर्स के साथ पीएसी के जवानों को भी लगाया गया है.