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सीएम योगी की PWD के अफसरों को चेतावनी, सुधर जाओ वरना...

सीएम योगी ने की PWD की समीक्षा ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक जिले से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विकास प्रस्ताव तैयार किए जाए. ये प्रस्ताव एक सप्ताह के अंदर शासन को भेजे जाएं, ताकि जून माह के पहले हफ्ते में कार्ययोजना को स्वीकृति मिल सके. सीएम योगी ने ये बातें बुधवार को अपने सरकारी आवास पर आयोजित विभाग की साल 2026-27 की कार्ययोजना की समीक्षा के दौरान कही. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में विभाग के मंत्रिगण, जनप्रतिनिधि और सभी जिलाधिकारी शामिल रहे.



जनप्रतिनिधि से कराएं शिलान्यास,भूमि पूजन सीएम योगी ने जिलाधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर अंतिम रूप देने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों की गुणवत्ता और निर्धारित समय में पूर्णता विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी है. भूमि पूजन और शिलान्यास संबंधित जनप्रतिनिधियों के हाथों ही कराए जाएं. उन्होंने पिक एंड चूज की प्रवृत्ति से बचने और हर क्षेत्र को समान महत्व देने पर जोर दिया.



हर परियोजना के लिए होंगे नोडल अधिकारी सड़क, पुल और संपर्क मार्ग केवल आवागमन के साधन नहीं, बल्कि व्यापार, रोजगार और सामाजिक विकास को गति देने वाले माध्यम हैं. जनपद में चल रही हर परियोजना के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए, जो नियमित रूप से प्रगति की निगरानी करे और गुणवत्ता सुनिश्चित करे. पिछले वर्ष स्वीकृत परियोजनाओं की समीक्षा कर समय पर प्रगति रिपोर्ट शासन को भेजी जाए.

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