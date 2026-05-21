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सीएम योगी की PWD के अफसरों को चेतावनी, सुधर जाओ वरना...

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की लोक निर्माण विभाग की 2026-27 कार्ययोजना की समीक्षा.

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सीएम योगी ने की PWD की समीक्षा (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 7:22 AM IST

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Updated : May 21, 2026 at 7:50 AM IST

3 Min Read
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लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक जिले से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विकास प्रस्ताव तैयार किए जाए. ये प्रस्ताव एक सप्ताह के अंदर शासन को भेजे जाएं, ताकि जून माह के पहले हफ्ते में कार्ययोजना को स्वीकृति मिल सके. सीएम योगी ने ये बातें बुधवार को अपने सरकारी आवास पर आयोजित विभाग की साल 2026-27 की कार्ययोजना की समीक्षा के दौरान कही. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में विभाग के मंत्रिगण, जनप्रतिनिधि और सभी जिलाधिकारी शामिल रहे.



जनप्रतिनिधि से कराएं शिलान्यास,भूमि पूजन

सीएम योगी ने जिलाधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर अंतिम रूप देने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों की गुणवत्ता और निर्धारित समय में पूर्णता विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी है. भूमि पूजन और शिलान्यास संबंधित जनप्रतिनिधियों के हाथों ही कराए जाएं. उन्होंने पिक एंड चूज की प्रवृत्ति से बचने और हर क्षेत्र को समान महत्व देने पर जोर दिया.



हर परियोजना के लिए होंगे नोडल अधिकारी

सड़क, पुल और संपर्क मार्ग केवल आवागमन के साधन नहीं, बल्कि व्यापार, रोजगार और सामाजिक विकास को गति देने वाले माध्यम हैं. जनपद में चल रही हर परियोजना के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए, जो नियमित रूप से प्रगति की निगरानी करे और गुणवत्ता सुनिश्चित करे. पिछले वर्ष स्वीकृत परियोजनाओं की समीक्षा कर समय पर प्रगति रिपोर्ट शासन को भेजी जाए.


ब्लॉक,तहसील स्तर पर बनेंगे हैलीपेड

मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग को अलग टीम भेजकर स्थलीय निरीक्षण और स्वतंत्र समीक्षा कराने के निर्देश भी दिए. आपातकाल की स्थिति में हेलीपैड की उपयोगिता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने प्रत्येक ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालय के निकट हेलीपैड बनाने के निर्देश दिए. इनके रखरखाव की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग की होगी और उपयोग के लिए शुल्क व्यवस्था भी विकसित की जाएगी. वैश्विक परिस्थितियों के कारण ईंधन और बिटुमेन की उपलब्धता प्रभावित होने पर मुख्यमंत्री ने तकनीकी नवाचार अपनाने के निर्देश दिए.

बिटुमेन की खपत कम करने के लिए जीएसबी के स्थान पर सीमेंट ट्रीटेड सबबेस (सीटीएसबी) और डब्ल्यूएमएम के स्थान पर सीमेंट ट्रीटेड बेस तकनीक को प्राथमिकता दी जाए. दो किलोमीटर तक के ग्रामीण मार्गों पर गुणवत्तापूर्ण सीसी रोड बनाने पर भी जोर दिया गया.


सीएम ग्रिड योजना में आए तीस हजार प्रस्ताव

सीएम ग्रिड योजना की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यह शहरी कनेक्टिविटी को मजबूत करने वाली महत्वपूर्ण पहल है. इसकी गति बढ़ाई जाए और हर मोहल्ले-कॉलोनी तक बेहतर सड़क पहुंचे. बैठक में PWD की ओर से डिटेल प्रेजेंटेशन दिया गया. जिसमें जानकारी दी गई है कि 17 मदों के तहत 30,000 से अधिक प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं. मुख्यमंत्री ने सभी प्रस्तावों की प्राथमिकता तय कर चरणबद्ध तरीके से कार्य शुरू करने के निर्देश दिए.

बैठक में केंद्रीय पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल, उत्तर प्रदेश वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अरुण कुमार सक्सेना, लोक निर्माण राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह, विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.

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Last Updated : May 21, 2026 at 7:50 AM IST

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