ETV Bharat / state

सीएम योगी ने जूनियर हॉकी विश्वकप-2025 की ट्रॉफी का किया भव्य स्वागत, खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं

मुख्यमंत्री योगी ने उत्तर प्रदेश में हॉकी के समृद्ध इतिहास और खिलाड़ियों के योगदान को किया याद.

Photo Credit; ETV Bharat
पदाधिकारियों का लखनऊ आगमन पर स्वागत करते सीएम (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 12, 2025 at 2:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमिलनाडु में होने वाले एफआईएच हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 की प्रतिष्ठित ट्रॉफी का बुधवार को भव्य स्वागत किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि लखनऊ में एफआईएच हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 की प्रतिष्ठित ट्रॉफी का स्वागत करना मेरे और प्रदेशवासियों के लिए गौरव का क्षण है. जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप में भारत, चीन, बेल्जियम जापान, स्पेन, न्यूजीलैंड चिली, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया समेत 24 टीमें हिस्सा ले रही हैं.

योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस ट्रॉफी का आना यूपी के स्वर्णिम इतिहास का स्मरण कराने वाला क्षण है. हॉकी इंडिया में उत्तर प्रदेश का योगदान अविस्मरणीय है. सीएम योगी ने हॉकी के जादूगर के रूप में विख्यात मेजर ध्यानचंद को भी याद किया. उन्होंने कहा कि मेजर ध्यानचंद ने यूपी की धरती में जन्म लिया था. उनके नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम ने 3 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने में सफलता प्राप्त की थी. सरकार मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोट्र्स यूनिवर्सिटी का निर्माण कर रही है. इस साल से पहला सत्र प्रारंभ हो चुका है.

सीएम ने किया केडी सिंह बाबू को याद: मुख्यमंत्री ने हॉकी के यशस्वी खिलाड़ी केडी सिंह बाबू का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि वह भी उत्तर प्रदेश में जन्मे थे. उनकी स्मृति को जीवंत रखने के लिए बाराबंकी में उनके निवास को एक म्यूजियम के रूप में बनाया जा रहा है.

योगी ने इनका किया जिक्र: सीएम ने यूपी के हॉकी खिलाड़ियों का भी जिक्र किया और कहा कि प्रदेश ने अनेक ऐसे खिलाड़ी दिए हैं, जिन्होंने हॉकी इंडिया को सम्मान दिलाया. सीएम योगी ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद शाहिद, अशोक कुमार, रवींद्र पाल, सैयद अली, डॉ. आरपी सिंह, सुजीत कुमार, अब्दुल अजीज, सुबोध खांडेकर, रजनीश मिश्र, मोहम्मद शकील, देवेश चौहान, एमपी सिंह, जगवीर सिंह, राहुल सिंह, विवेक सिंह, ललित उपाध्याय, दानिश मुतजबा, राजकुमार पाल, प्रेम माया, रंजना श्रीवास्तव, मंजू बिष्ट, पुष्पा श्रीवास्तव, प्रीति दुबे जैसे हॉकी के खिलाड़ियों के योगदान को भी याद किया.

यूपी के खिलाड़ी कर रहें कमाल: योगी ने कहा कि वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश के राजकुमार पाल, उत्तम सिंह, विष्णुकांत सिंह, मुमताज, साक्षी, ज्योति, पूर्णिमा महिला व पुरुष वर्ग की सीनियर-जूनियर भारतीय टीम में चयनित होकर प्रदेश और देश को गौरवान्वित कर रहे हैं.

इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप से जुड़े समस्त पदाधिकारियों का लखनऊ आगमन पर स्वागत करते हुए एफआईएच हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 के सफल आयोजन की भी शुभकामना दी. उन्होंने विश्वकप में भारतीय खिलाड़ियों के सफलता की मंगलकामना भी की.

समारोह में प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव सुहास एल वाई वी, निदेशक डॉ. आर.पी सिंह, हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह, डीजी हॉकी इंडिया कमांडर आर.के श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश हॉकी के महासचिव रजनीश कुमार मिश्रा, अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी ललित कुमार उपाध्याय समेत हॉकी इंडिया से जुड़े अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे.

बता दें कि एफआईएच हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक चेन्नई और मदुरै में होगा. टूर्नामेंट में पहली बार 24 टीमें भाग लेंगी. मेजबान भारत, जिसने साल 2001 और 2016 में ये खिताब जीता था, इस बार घरेलू धरती पर तीसरी बार खिताब जीतने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगा.

यह भी पढ़ें: एक थ्रो से उड़ाया स्टंप, ताने देने वाले अब मांगते हैं ऑटोग्राफ; पढ़िए टीम इंडिया को विश्वविजेता बनाने वाली दीप्ति शर्मा कैसे बनीं क्रिकेटर

TAGGED:

CM YOGI
CM YOGI RECEIVES GRAND WELCOME
CM YOGI IN LUCKNOW
FIH HOCKEY MENS JUNIOR WORLD CUP
JUNIOR MEN HOCKEY WORLD CUP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

'जंगल का कानून' तोड़ने पर यूपी के 40 गांवों पर मुकदमा; थारू समुदाय के 4112 लोग फंसे, नेत्रहीन को भी नहीं छोड़ा

जब बारिश बिगाड़े राह, तपस्या दिखाए नई राह; यूपी की 11वीं की छात्रा की ये छोटी सी तकनीक, बड़े हादसों का करेगी अंत

यूपी में योगी सरकार ला रही एग्रीगेटर पॉलिसी, इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मिलेगी इतनी छूट, जानिए नियम-शर्ते

यूपी का सबसे महंगा मुर्गा कड़कनाथ, कीमत दोगुनी-खूबियां 4 गुनी; डिमांड आसमानी...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.