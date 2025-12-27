ETV Bharat / state

यूपी का ठंड से बचाव के लिए बड़ा प्लान; 1.75 करोड़ रुपए के जलेंगे अलाव, बनाए गए 1247 रैन बसेरा

सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में रैन बसेरों की व्यवस्था खुद देखने निकले. ( Photo Credit; CM Media Cell )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पड़ रही भीषण शीतलहर और घने कोहरे को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आमजन को राहत पहुंचाने के लिए व्यापक और सुनियोजित व्यवस्थाएं की हैं. सभी जनपदों में रैन बसेरा, अलाव और कंबल वितरण की व्यवस्था को पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया है.

ताकि ठंड से किसी भी नागरिक को असुविधा न हो. प्रदेश सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शीतलहर के दौरान कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति ठंड से पीड़ित न रहे. जिला प्रशासन, नगर निकाय और संबंधित विभागों को पूरी संवेदनशीलता के साथ राहत कार्यों को संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं.

उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने प्रेस नोट के माध्यम से बताया कि प्रदेशभर में अब तक 1247 रैन बसेरे स्थापित किए जा चुके हैं. इन रैन बसेरों में 9949 जरूरतमंद लोग अब तक आश्रय ले चुके हैं. जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि रैन बसेरों में साफ-सफाई, गर्म पानी, प्रकाश और सुरक्षा की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.

प्रदेश सरकार की ओर से कंबल वितरण को प्राथमिकता दी गई है. पिछले 03 वर्ष में औसतन 10,65,889 कंबलों की खरीद की गई है. इस पर लगभग 44.38 करोड़ रुपये की औसत धनराशि व्यय हुई है. चालू व्यवस्था के अंतर्गत सभी जनपदों को 17.55 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की जा चुकी है.

75 जनपदों द्वारा कंबल खरीद के लिए क्रयादेश जारी किए जा चुके हैं. इनमें से 75 जनपदों में 3,78,884 कंबलों की आपूर्ति पूर्ण हो चुकी है. अब तक सभी जनपदों द्वारा 1,40,364 कंबलों का वितरण जरूरतमंदों को किया जा चुका है. शेष कंबलों का वितरण किया जा रहा है.