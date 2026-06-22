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अलीगढ़ को सीएम योगी ने ₹462 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफ़ा दिया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Video credit: ETV Bharat)

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि अलीगढ़ के विकास की प्रक्रिया किसी भी परिस्थिति में नहीं रुकेगी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार प्रदेश के विकास को नई गति दे रही है.

मुख्यमंत्री ने अलीगढ़ के ताला उद्योग, हार्डवेयर उद्योग, कारीगरों और हस्तशिल्पियों की सराहना करते हुए कहा, इन्हीं के परिश्रम ने अलीगढ़ को वैश्विक पहचान दिलाई है. डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना के बाद से अलीगढ़ देश की रक्षा आपूर्ति श्रृंखला का महत्वपूर्ण केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है.



मुख्यमंत्री ने कहा कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना वर्षों पुरानी मांग थी, जिसे सरकार ने पूरा किया है. विश्वविद्यालय में लगातार नई सुविधाओं का विकास किया जा रहा है. बीते वर्ष अकेले अलीगढ़ क्षेत्र में लगभग 2800 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं. सिक्स लेन हाईवे, रिंग रोड, फ्लाईओवर, अस्पताल, कॉलेज और अन्य आधारभूत ढांचा परियोजनाओं पर तेजी से कार्य चल रहा है.



कार्यक्रम में विधायक अनिल पाराशर ने मुख्यमंत्री को विकास पुरुष बताते हुए कहा कि अलीगढ़ में पिछले वर्षों में अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं. उन्होंने राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, डिफेंस कॉरिडोर, एयरपोर्ट, फ्लाईओवर और सैकड़ों करोड़ रुपये की अन्य योजनाओं का उल्लेख किया. साथ ही पंडित दीनदयाल अस्पताल को मेडिकल कॉलेज का दर्जा देने की भी मांग उठाई. कोल विधायक ने अलीगढ़ में मेट्रो रेल परियोजना शुरू करने की मांग रखी, जबकि बढ़ते जल संकट को देखते हुए गंगा से पेयजल उपलब्ध कराने की दीर्घकालिक योजना पर भी जोर दिया गया.



मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि विकास का कोई विकल्प नहीं होता, लेकिन विकास के साथ प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं का संतुलन भी आवश्यक है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि जनप्रतिनिधियों के सहयोग से अलीगढ़ की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास योजनाओं को निरंतर आगे बढ़ाया जाएगा और शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में और अधिक मजबूत पहचान दिलाई जाएगी.



कार्यक्रम में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह, सांसद सतीश गौतम, सांसद अनूप प्रधान, विधायक मुक्ता संजीव राजा, विधायक मानवेंद्र प्रताप सिंह, विधायक ऋषिपाल सिंह, विधायक राजकुमार सहयोगी, पूर्व सांसद तारिक मंसूर, महापौर प्रशांत सिंघल सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे.

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