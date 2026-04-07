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यूपी कैबिनेट मीटिंग आज: शिक्षामित्रों के मानदेय बढ़ोत्तरी से लेकर विद्यार्थियों को फ्री टेबलेट... क्या-क्या बड़े फैसले ले सकती सरकार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज होगी कैबिनेट मीटिंग.

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यूपी कैबिनेट की मीटिंग. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 8:46 AM IST

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लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के लाखों शिक्षामित्र का मानदेय बढ़ाया जा सकता है. शिक्षामित्रों का मानदेय प्रतिमाह ₹10000 से बढ़कर 18000 रुपए किया जाएगा. लोक भवन में मंगलवार को कैबिनेट बैठक होगी जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय हो सकते हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता होने वाली बैठक में हजारों विद्यार्थियों को टेबलेट वितरण को लेकर भी हरी झंडी दी जाएगी.



उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक होने जा रही है. इस बैठक में कुल 12 प्रमुख प्रस्तावों पर अनुमोदन मिलने की संभावना है. ये प्रस्ताव विकास, शिक्षा, परिवहन, राजस्व और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े हैं.


सबसे ज्यादा चर्चा बेसिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को लेकर है. इसमें स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत विद्यालयों के विद्यार्थियों को निःशुल्क टैबलेट वितरण के नए टेंडर को हरी झंडी मिलेगी. इससे लाखों छात्रों को डिजिटल शिक्षा की बेहतर सुविधा मिल सकेगी. इसी विभाग का दूसरा महत्वपूर्ण प्रस्ताव शिक्षामित्रों के मानदेय बढ़ाने से संबंधित है. प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों को अब ज्यादा मानदेय मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा.





परिवहन विभाग के तीन प्रस्ताव शामिल हैं. इनमें सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी) मॉडल पर यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम के बस स्टेशनों के दूसरे चरण के विकास के लिए बिड दस्तावेजों को मंजूरी देने की संभावना है. हाथरस के सिकंद्राराऊ में बस स्टेशन निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण और बुलंदशहर के नरौरा में बस स्टेशन व डिपो के साथ बलरामपुर में बस स्टेशन बनाने के लिए भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव भी पास हो सकते हैं.






लोक निर्माण विभाग के तीन बड़े प्रस्तावों पर भी मुहर लगने की उम्मीद है. इनमें कन्नौज जिले में गंगा नदी पर चियॉसर घाट के पास च्यवन ऋषि आश्रम के निकट पुल, पहुंच मार्ग और सुरक्षा कार्यों की स्वीकृति शामिल है. कुशीनगर में नारायणी नदी पर भैंसहा घाट पर दीर्घ पुल निर्माण और शाहजहांपुर में लिपुलेक-भिंड मार्ग के 28.3 किलोमीटर हिस्से के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण की पुनरीक्षित स्वीकृति भी दी जा सकती है. राजस्व एवं आपदा विभाग के दो प्रस्ताव अहम हैं.


पहला उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा-80 में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने से संबंधित है. दूसरा पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, रामपुर और बिजनौर जिलों में भारत-पाकिस्तान विभाजन के समय विस्थापित परिवारों, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के पात्र लोगों, अनुसूचित जनजाति समुदाय और उपनिवेशन योजनाओं के तहत बसे परिवारों को भूमिधर अधिकार देने का प्रस्ताव है.




अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत उत्तर प्रदेश मदरसा (अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन भुगतान) विधेयक 2016 को भारत सरकार से वापस लेने की प्रक्रिया पर राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों से पुनर्विचार कराने का प्रस्ताव रखा जाएगा.


अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के अंतर्गत उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति (HLEC) की फरवरी 2026 की बैठक में लिए गए फैसलों पर भी अनुमोदन मिल सकता है. कुल मिलाकर यह बैठक शिक्षा, परिवहन, बुनियादी ढांचा और सामाजिक न्याय से जुड़े अहम फैसलों से भरी हुई है. इन प्रस्तावों के पास होने से प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी और आम जनता को सीधा लाभ पहुंचेगा. कैबिनेट की सभी संस्तुतियां ई-कैबिनेट पोर्टल पर उपलब्ध हैं. बैठक के बाद आधिकारिक रूप से सभी फैसलों की जानकारी दी जाएगी.

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