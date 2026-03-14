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यूपी के सीएम योगी कल आएंगे चित्तौड़, जौहर करने वाली वीरांगनाओं को नमन एवं सभा करेंगे

योगी का यह चित्तौड़गढ़ का तीसरा दौरा होगा. वे वर्ष 2018 तथा वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में सभा को संबोधित कर चुके हैं.

Elected representatives and officials inspecting the venue
सभास्थल का जायजा लेते जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी (ETV Bharat Chittorgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 14, 2026 at 6:03 PM IST

3 Min Read
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चित्तौड़गढ़: उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीन दिवसीय जौहर श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होने चित्तौड़गढ़ आएंगे. वे समारोह के आखिरी दिन कल को चित्तौड़गढ़ आएंगे. इसे देखते जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने तैयारियां तेज कर दी. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का यह चित्तौड़गढ़ का तीसरा दौरा होगा. वे उसी ईनाणी सिटी सेंटर में सभा करेंगे, जहां वर्ष 2018 तथा वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में सभा को संबोधित कर चुके हैं. रविवार को योगी की सभा की तैयारियां पूरी कर ली गई है. सांसद, विधायक ने अधिकारियों के साथ आयोजन स्थल का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया. समारोह में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी एवं विश्वराज सिंह मेवाड़ भी शामिल होंगे.

भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सीपी जोशी ने बताया कि हर साल की तरह इस वर्ष भी वीर वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि के लिए वीर भूमि चित्तौड़गढ़ में तीन दिवसीय जौहर समारोह किया जा रहा है. यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में भाग लेने कल चित्तौड़गढ़ आएंगे. वे वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि देंगे व ईनाणी सिटी सेंटर में सभा को संबोधित करेंगे. कार्यक्रम की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों से चर्चा की है.

सांसद सीपी जोशी (ETV Bharat Chittorgarh)

पढ़ें:Special : चित्तौड़गढ़ दुर्ग अपने आंचल में समेटे हुए है तीन जौहर का इतिहास

इसलिए बदली जगह: पूर्व मंत्री एवं निंबाहेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी ने कहा, हर वर्ष जौहर कार्यक्रम चित्तौड़ दुर्ग के फतह प्रकाश प्रांगण में होता है, लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा को ध्यान में रखते ईनाणी सिटी सेंटर में किया जा रहा है. चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभानसिंह आक्या ने बताया कि तीन दिवसीय जौहर श्रद्धांजलि समारोह के अंतिम दिन रविवार को राजस्थान, मध्यप्रदेश और गुजरात सहित कई राज्यों से जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे. आक्या ने बताया कि निरीक्षण के दौरान नगर परिषद, यूआईटी व पुलिस अधिकारियों से चर्चा की. एएसपी सरिता सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष रतन गाडरी, महामंत्री हर्षवर्धन सिंह आदि भी मौजूद थे.

Preparations at the venue are in their final stages
सभास्थल पर तैयारियां अंतिम दौर में (ETV Bharat Chittorgarh)

सुरक्षा घेरे में हेलीपेड: यूपी सीएम योगी रविवार को करीब 12 बजे चित्तौड़गढ़ पहुंचेंगे. यहां पुलिस लाइन में हेलीपेड पर उतरेंगे, जहां से दुर्ग स्थित जौहर स्थल जाएंगे एवं जौहर करने वाली वीरांगनाओं और युद्ध में शहीद वीरों को श्रद्धांजलि देंगे. इसके बाद ईनाणी सिटी सेंटर में सभा को संबोधित करेंगे. पुलिस ने हेलीपेड एवं समारोह स्थल को सुरक्षा घेरे में ले लिया.

पढ़ें: जौहर श्रद्धांजलि समारोह में बोलीं उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी, यह युग नारीवंदन का, क्षत्रिय समाज दे नारी शिक्षा पर जोर - Diya kumari on women education

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सभा को संबोधित करेंगे आदित्यनाथ
JAUHAR MELA 2026 IN CHITTORGARH

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