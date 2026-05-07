ETV Bharat / state

दो दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर सीएम योगी, पंचूर के धार्मिक कार्यक्रम में करेंगे शिरकत, बिथ्याणी में किया जिम

यमकेश्वर/पौड़ी गढ़वाल: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार 7 मई को अपने पैतृक पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर ब्लॉक स्थित पंचूर गांव पहुंचे. मुख्यमंत्री योगी के गांव पहुंचने पर क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद यमकेश्वर हेलीपैड पर सीएम योगी का स्वागत किया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दो दिवसीय निजी दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे हैं, जहां वह नवनिर्मित हरि विष्णु पंचदेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे.

गुरुवार को यमकेश्वर ब्लॉक स्थित अपने पंचूर गांव के दौरे पर पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने बिथ्याणी स्थित महायागी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय डिग्री कॉलेज में अपने गुरु गोरखनाथ की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए. इसके बाद सीएम योगी ने कॉलेज के पास बनाए ओपन एयर जिम का शुभारंभ किया. इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे. इस दौरान दोनों मुख्यमंत्रियों ने ओपन एयर जिम में एक्सरसाइज भी की. वहीं दोनों ने क्षेत्र के यमकेश्वर महादेव मंदिर भी पूजा अर्चना भी की. इस दौरान स्थानीय लोग और भाजपा कार्यकर्ताओं ने जगह-जगह उनका स्वागत किया.

दो दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर सीएम योगी (PHOTO- UTTARAKHAND INFORMATION DEPARTMENT)

उधर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहा. कार्यक्रम स्थल समेत आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.