दो दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर सीएम योगी, पंचूर के धार्मिक कार्यक्रम में करेंगे शिरकत, बिथ्याणी में किया जिम
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव पंचूर, पौड़ी गढ़वाल के दो दिवसीय दौरे पर हैं. उन्होंने बिथ्याणी में ओपन जिम का उद्घाटन किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 7, 2026 at 5:07 PM IST
यमकेश्वर/पौड़ी गढ़वाल: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार 7 मई को अपने पैतृक पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर ब्लॉक स्थित पंचूर गांव पहुंचे. मुख्यमंत्री योगी के गांव पहुंचने पर क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद यमकेश्वर हेलीपैड पर सीएम योगी का स्वागत किया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दो दिवसीय निजी दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे हैं, जहां वह नवनिर्मित हरि विष्णु पंचदेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे.
गुरुवार को यमकेश्वर ब्लॉक स्थित अपने पंचूर गांव के दौरे पर पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने बिथ्याणी स्थित महायागी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय डिग्री कॉलेज में अपने गुरु गोरखनाथ की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए. इसके बाद सीएम योगी ने कॉलेज के पास बनाए ओपन एयर जिम का शुभारंभ किया. इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे. इस दौरान दोनों मुख्यमंत्रियों ने ओपन एयर जिम में एक्सरसाइज भी की. वहीं दोनों ने क्षेत्र के यमकेश्वर महादेव मंदिर भी पूजा अर्चना भी की. इस दौरान स्थानीय लोग और भाजपा कार्यकर्ताओं ने जगह-जगह उनका स्वागत किया.
उधर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहा. कार्यक्रम स्थल समेत आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.
एसएसपी सर्वेश पंवार ने बताया कि, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी की गई हैं. सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और पुलिस बल की तैनाती भी की गई है. उन्होंने बताया कि, मुख्यमंत्री योगी अपने गांव व्यक्तिगत कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं और उनका दौरा दो दिनों तक रहेगा.
वहीं, सीएम धामी ने मुख्यमंत्री योगी के पैतृक गांव पहुंचने को उत्तराखंड के लिए गौरव का विषय बताया. बताया जा रहा है कि पंचूर गांव में आयोजित होने वाला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद खास माना जा रहा है. इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के पहुंचने की संभावना है.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपने पैतृक गांव से विशेष लगाव रहा है और वह समय-समय पर यहां पहुंचकर धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होते रहे हैं. उनके आगमन को लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह और उल्लास का माहौल बना हुआ है.
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