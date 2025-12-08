ETV Bharat / state

सीएम योगी की जनता से अपील, घुसपैठियों से रहें सावधान, ध्यान रखें-कहीं मतदाता सूची में न आ जाएं ये बाहरी

साथ ही ध्यान रखने को कहा है कि कहीं किसी घुसपैठिए का नाम इसमें ना आ जाए. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया साइट X के अपने अधिकृत प्लेटफार्म से यह चिट्ठी जारी की है. जिसमें कई बिंदुओं पर लोगों को सक्रिय रहने के लिए कहा गया.

जांच में व्यक्ति घुसपैठिया साबित होता है तो सरकार उसे डिटेंशन सेंटर में रखेगी. सरकार ने हर जिले में डिटेंशन सेंटर खोलने की घोषणा की है. सेंटर में रखने के बाद उन्हें उनके देश सरकार भेजेगी. मुख्यमंत्री ने सघन मतदाता पुनरीक्षण अभियान में सक्रियता से भागीदारी करने के लिए भी कहा है.

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक रूप से एक चिट्ठी जनता के नाम जारी करके लोगों को घुसपैठियों से सावधान रहने की सलाह दी है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने चिट्ठी में प्रदेशवासियों से कहा है कि वह घुसपैठियों की पहचान करें. अगर कोई भी व्यक्ति संदिग्ध लगता है तो उसकी जानकारी तुरंत शासन-प्रशासन के अधिकारियों को दें.

CM योगी ने चिट्ठी में क्या लिखा: सीएम योगी ने सोशल मीडिया जारी चिट्ठी में लिखा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक प्रकरण की सुनवाई के दौरान अत्यंत महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि घुसपैठियों के लिए लाल कालीन नहीं बिछाई जा सकती है. इससे स्पष्ट है कि घुसपैठिए किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं हैं. संसाधनों पर अधिकार नागरिकों का है, घुसपैठियों का नहीं है.

उत्तर प्रदेश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और सुदृढ़ कानून-व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या एवं बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध सख्त और निर्णायक कार्रवाई प्रारम्भ की गई है. सभी नगरीय निकायों को संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान कर सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. सार्वजनिक संसाधनों पर अनधिकृत बोझ की सफाई भी आवश्यक है.

योजनाओं के माध्यम से वंचितों को मिलने वाले लाभ को बंटने नहीं दिया जा सकता है. इसी उद्देश्य से दस्तावेज सत्यापन का विशेष अभियान चलाया जा रहा है. घुसपैठियों को चिह्नित कर उन्हें डिटेंशन केंद्रों में भेजा जा रहा है, ताकि कार्रवाई की जा सके.

सीएम योगी की अपील: सीएम योगी ने चिट्ठी में आगे लिखा है, मैं प्रदेश की जागरूक जनता से अपील करता हूं कि सतर्क रहें और घरेलू अथवा व्यावसायिक कार्यों में किसी भी व्यक्ति को नियोजित करने से पूर्व उसकी पहचान अवश्य सुनिश्चित करें. प्रदेश की सुरक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है. क्योंकि, सुरक्षा ही समृद्धि का आधार है.

