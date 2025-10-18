ETV Bharat / state

बिहार चुनाव में यूपी सीएम योगी की एंट्री; करेंगे 20 सभाएं और रोड-शो, उम्मीदवारों की उम्मीदों को लगाएंगे पंख

इसके अलावा दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में योगी ने 14 सीटों पर सभाएं कीं, बीजेपी ने 11 जीती थीं. जम्मू-कश्मीर के चुनाव में भी योगी ने सभाएं की थीं. वहां की 11 सीटों पर उन्होंने प्रचार किया था जिसमें से 10 पर जीत मिली. कुल मिलाकर, योगी के प्रचार से बीजेपी का वोट बैंक बढ़ा.

उम्मीदवारों की मांग पर ये तय हुए हैं. योगी की लोकप्रियता से बीजेपी को फायदा मिलने की उम्मीद है. पिछले बिहार चुनाव में योगी ने 17 सभाएं की थीं, जो चंपारण जैसे कई जिलों में हुईं. ये बीजेपी के 74 सीटों वाले इलाकों पर केंद्रित थीं. तब एनडीए ने कुल 125 सीटें जीतीं, जिसमें बीजेपी को 74 मिलीं थीं. योगी के प्रचार से हिंदू वोट मजबूत हुए, जिससे नीतीश कुमार फिर सीएम बने. योगी की सभाओं वाली 35 सीट पर बीजेपी जीती थी.

बिहार चुनाव में यूपी बीजेपी नेताओं की मौजूदगी के बारे में बताते भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी. (Video Credit; ETV Bharat)

सीएम योगी बिहार चुनाव के लिए करीब 20 सभाएं और रोड-शो करेंगे. ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है. सीएम योगी मुख्य रूप से बिहार की उन सीटों को अपनी तेज-तर्रार छवि और वाणी से साधने का प्रयास करेंगे जहां पर एनडीए थोड़ा कमजोर स्थिति में होगा.

खास बात ये है कि बिहार में भाजपा और एनडीए के उम्मीदवारों में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड सबसे ज्यादा है. इसी को देखते हुए बिहार चुनाव में सीएम योगी की एंट्री हो गई है. सीएम योगी बिहार के दानापुर और सहरसा बीते दिनों जनसभाएं करके पार्टी और गठबंधन के पक्ष में समा बांध चुके हैं.

लखनऊ: बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है. एनडीए के चेहरे नीतीश कुमार की अगुवाई में भाजपा ने अपनी चुनावी रणनीति को और धार देने के लिए उत्तर प्रदेश के कई नेताओं को बिहार के चुनाव में प्रचार के लिए लगाया है. यूपी से 200 नेताओं को बिहार में लगाया गया.

यूपी से बिहार जाएंगे बीजेपी के 200 नेता: भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने बताया कि यूपी से बिहार चुनाव के लिए 200 से ज्यादा नेता भेजे गए हैं जो विधानसभा की 243 सीटों पर जाकर अपना काम करेंगे. पहले चरण के 121 सीटों पर नामांकन हो चुका है. इसलिए ये नेता तुरंत सक्रिय हो गए हैं.

यूपी के बीजेपी नेता डोर-टू-डोर करेंगे कैंपेनिंग: दूसरे चरण में भी वे डोर-टू-डोर कैंपेनिंग करेंगे. इनमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक, जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के अलावा अन्य बड़े नेताओं की सभाएं भी होंगी. इसके अलावा सभी मोर्चे के नेता और कार्यकर्ता भी इसमें शामिल होंगे. जिला स्तर के पदाधिकारी, मंडल प्रभारी, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और पूर्व विधायक भी शामिल हैं.

BJP नेता यूपी मॉडल को मतदाताओं तक पहुंचाएंगे: इस कवायद का उद्देश्य ये है कि यूपी मॉडल की सफलता को बिहार के मतदाताओं तक पहुंचाया जाए. यह फैसला भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने लिया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बिहार के प्रभारी हैं. यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सह-प्रभारी बनाया गया है.

यूपी के नेता किसानों से करेंगे बात: योगी आदित्यनाथ सरकार के विकास मॉडल को बिहार में प्रचारित करने के लिए ये नेता खास तौर पर चुने गए हैं. वे ग्रामीण इलाकों में जाकर किसानों से बात करेंगे, शहरी क्षेत्रों में युवाओं को जोड़ेंगे और महिलाओं के लिए योजनाओं का प्रचार करेंगे.

भाजपा बिहार में 71 सीटों पर लड़ रही चुनाव: एनडीए ने सभी 243 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसमें जेडीयू को 57, भाजपा को 71 और अन्य सहयोगियों को बाकी सीटें मिली हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बिहार में रैलियां करेंगे. यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही दानापुर में रैली कर चुके हैं, जहां उन्होंने विपक्ष पर 'जंगलराज' लौटाने का आरोप लगाया.

डबल इंजर की सरकार विकास की गारंटी: योगी ने कहा, "बिहार-यूपी का भाईचारा मजबूत है. डबल इंजन सरकार विकास की गारंटी है. ये यूपी के नेता बिहार के उत्तरी और मध्य क्षेत्रों पर फोकस करेंगे, जहां प्रवासी मजदूरों की संख्या ज्यादा है. वे केंद्र की योजनाओं जैसे पीएम आवास, उज्ज्वला और आयुष्मान कार्ड का प्रचार करेंगे.

