ETV Bharat / state

सीएम यूपी कई जिलों के दौरे पर, कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा; बिजनौर और सहारनपुर में तैयारी मुकम्मल

सीएम यूपी कई जिलों के दौरे पर रहेंगे. कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. ( ETV Bharat )

बिजनौर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिजनौर, सहारनपुर सहित कई जिलों का दौरा करेंगे. इस दौरान कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ आज बिजनौर जनपद के गांव आलमपुर गांवड़ी में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे. मुख्यमंत्री का हेलीकाप्टर सोमवार को दोपहर 1.25 बजे जनपद की ग्राम पंचायत आलमपुर गांवड़ी में बने हेलीपैड पर उतरेगा. 1.30 बजे वे कार द्वारा कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे. इस दौरान मुख्यमंत्री क्षेत्र के 10 किसानों को कृषि भूमि के पट्टों का अधिकार पत्र व खतौनी का वितरण करेंगे. वहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना समेत विभिन्न योजनाओं के पात्रों को लाभाविंत करेंगे. कार्यक्रम की समाप्ति के बाद मुख्यमंत्री दोपहर करीब ढाई बजे विधायक बढ़ापुर सुशांत सिंह के आवास पर पहुंचेंगे. यहां करीब 27 मिनट रुकने के बाद वे वापस हेलीपैड पर पहुंचेंगे और 3.05 बजे शाकंभरी देवी मंदिर सहारनपुर के लिए रवाना होंगे. उधर, डीआइजी मुरादाबाद मुनिराज, डीएम जसजीत कौर और एसपी अभिषेक झा ने ग्राम आलमपुर गांवड़ी में आयोजित कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया. रविवार को पूरा सरकारी अमला कार्यक्रम की तैयारियों में जुटा रहा. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित बिजनौर दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं मुख्यमंत्री के आगमन से एक दिन पूर्व जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का गहन निरीक्षण कर सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया. डीआईजी, पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा तथा जिलाधिकारी जसजीत कौर ने अफजलगढ़ क्षेत्र के गांव आलमपुर गावड़ी स्थित सभा स्थल का निरीक्षण किया. अधिकारियों ने मंच, बैरिकेडिंग, पार्किंग, यातायात प्रबंधन, वीआईपी मूवमेंट तथा जनसभा से जुड़ी अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की. मुख्यमंत्री की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पुलिस अधिकारियों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए. कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विस्तृत ब्रीफिंग आयोजित की गई, जिसमें संवेदनशील बिंदुओं पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए. जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री योगी सोमवार को बिजनौर के अफजलगढ़ के गांव आलमपुर गावड़ी पहुंचेंगे. इस दौरान वे किसानों एवं पूर्व सैनिकों को अधिकार पत्र, प्रमाण पत्र तथा खतौनी का वितरण करेंगे. इसके अलावा मुख्यमंत्री 20 से 25 भूमिहीन परिवारों को पांच-पांच बीघा भूमि का स्वामित्व प्रदान कर उनके नाम भूमि आवंटित करेंगे.