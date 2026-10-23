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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, यूपी में 28,438 जोड़ों ने थामा एक-दूजे का हाथ

लखनऊ: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जरूरतमंद परिवारों के लिए बेटियों की शादी में मददगार साबित हो रही है. समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित इस योजना के तहत प्रदेश में सामूहिक विवाह के माध्यम से पात्र जोड़ों को नया जीवन शुरू करने का अवसर मिल रहा है. वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक 28,438 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया जा चुका है. प्रदेश सरकार ने इस वर्ष 72,540 जोड़ों के विवाह का लक्ष्य रखा है.





संयुक्त निदेशक एवं योजनाधिकारी आरपी सिंह ने बताया कि अब तक प्रदेशभर से 1,15,658 आवेदन प्राप्त हुए हैं. आवेदनों की जांच के दौरान 34,654 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, जबकि 11,540 आवेदन अपात्र पाए गए.





हरदोई और सीतापुर में सबसे अधिक विवाह

उन्होंने बताया कि सामूहिक विवाह संपन्न कराने के मामले में हरदोई प्रदेश में सबसे आगे है. यहां अब तक 1,385 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया है. सीतापुर में 1,335 जोड़ों के विवाह के साथ दूसरा स्थान है. इसके बाद आजमगढ़ में 1,242 और पीलीभीत में 1,271 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया है.



पारदर्शिता के लिए तकनीकी व्यवस्था

योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ई-केवाईसी के माध्यम से आवेदकों का सत्यापन तथा ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के जरिए आय एवं जाति प्रमाण पत्रों का डिजिटल सत्यापन किया जा रहा है. आधार आधारित भुगतान व्यवस्था के माध्यम से पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में सहायता राशि सीधे पहुंचाने की व्यवस्था भी की जा रही है.



हर जोड़े के लिए एक लाख रुपये की सहायता

योजना के तहत हर जोड़े के विवाह पर कुल एक लाख रुपये की सहायता का प्रावधान है. इसमें 64 हजार रुपये कन्या के बैंक खाते में गृहस्थी बसाने के लिए, 21 हजार रुपये वैवाहिक उपहार सामग्री के लिए और 15 हजार रुपये विवाह समारोह की आवश्यक व्यवस्थाओं पर खर्च किए जाते हैं. इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता देना और बेटियों का विवाह सम्मानपूर्वक संपन्न कराने में सहयोग करना है.



दुल्हन को आर्थिक सहायता और गृहस्थी का सामान

योजना के तहत सहायता राशि में दुल्हन के बैंक खाते में आर्थिक मदद, गृहस्थी के जरूरी सामान और सामूहिक विवाह समारोह के आयोजन का खर्च शामिल होता है. पात्रता पूरी करने वाले परिवारों को निर्धारित सामूहिक विवाह कार्यक्रम के माध्यम से योजना का लाभ दिया जाता है.



कौन उठा सकता है योजना का लाभ?

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ लेने के लिए उत्तर प्रदेश का निवासी होना जरूरी है.उपलब्ध योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार, परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए. सामान्य पात्रता में परिवार की सालाना आय तीन लाख रुपये तक होना शामिल है. विवाह के समय लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष और लड़के की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए. योजना के तहत पात्र अविवाहित जोड़ों के अलावा निर्धारित नियमों के अनुसार विधवा या तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह के लिए भी सहायता का प्रावधान हो सकता है. जरूरतमंद और निराश्रित परिवारों को प्राथमिकता दिए जाने की व्यवस्था भी है.



कैसे करें आवेदन?

योजना के लिए आवेदन करने के इच्छुक परिवार उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक पोर्टल https://cmsvy.upsdc.gov.in/ पर उपलब्ध आवेदन प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. आवेदन के लिए दूल्हा-दुल्हन की पहचान और आयु का प्रमाण, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और फोटो सहित निर्धारित दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है.