सीएम योगी की अपील: हफ्ते में एक दिन सार्वजनिक परिवहन इस्तेमाल करें मंत्री और अधिकारी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को ईंधन बचाने और और पर्यावरण संरक्षण के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 13, 2026 at 10:15 PM IST
लखनऊ: मुख्यमंत्री ने प्रदेश में ईंधन बचाने और पर्यावरण संरक्षण को लेकर बड़ा कदम उठाया है. विस्तारित मंत्रिमंडल की पहली बैठक में उन्होंने मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों से अपील की कि सभी लोग सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें.
मुख्यमंत्री ने कहा कि ईंधन संरक्षण एक राष्ट्रीय दायित्व है और उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल को पूरे देश के लिए आदर्श बनना चाहिए. यह पहला मौका है जब मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ बैठक कर इतने बड़े स्तर पर ईंधन और ऊर्जा बचत को लेकर दिशा-निर्देश दिए हैं.
फ्लीट में होगी 50 प्रतिशत तक की कटौती: बैठक में मुख्यमंत्री ने सरकारी वाहनों के फ्लीट को 50 प्रतिशत तक कम करने की बात कही. उन्होंने निर्देश दिए कि मंत्री और अधिकारी मेट्रो, बस, ई-रिक्शा और कारपूलिंग को अपनी कार्यसंस्कृति में शामिल करें. इससे न केवल ईंधन की बचत होगी बल्कि आम जनता को भी संदेश जाएगा कि जनप्रतिनिधि खुद नियमों का पालन कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने अगले छह महीने तक सभी मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों से विदेश यात्राओं से परहेज करने को कहा है.
डिजिटल वर्क कल्चर पर फोकस: उन्होंने कहा कि जरूरी बैठकें और काम डिजिटल माध्यम से किए जाएं. प्रदेश में हर स्तर पर हाइब्रिड बैठकों, डिजिटल कार्यसंस्कृति और जरूरत पड़ने पर ‘वर्क फ्रॉम होम’ पर जोर दिया जाएगा. कार्यालयों में ऊर्जा बचाने के लिए मुख्यमंत्री ने एयर कंडीशनर का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रखने के निर्देश दिए. इससे बिजली की खपत कम होगी और पर्यावरण पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा.
ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को बढ़ावा: सरकार ने सौर ऊर्जा, पीएनजी, इलेक्ट्रिक वाहन और ‘वोकल फॉर लोकल’ को बढ़ावा देने की बात कही है. मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को एलपीजी सिलेंडर की जगह पीएनजी कनेक्शन को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए. इससे प्रदूषण कम होगा और लोगों को सस्ती व सुरक्षित गैस मिलेगी. बैठक के दौरान नए मंत्रियों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया और सरकार की नीतियों पर पूरी तरह अमल करने का भरोसा दिलाया.
जनता के लिए बनेगा उदाहरण: मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के बीच जाकर काम करना और उनकी समस्याओं का समाधान करना ही सरकार की प्राथमिकता है. सरकार का मानना है कि अगर जनप्रतिनिधि खुद उदाहरण पेश करेंगे तो आम लोग भी ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण के अभियान से जुड़ेंगे. यह पहल उत्तर प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. भविष्य में इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे.
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