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सीएम योगी की अपील: हफ्ते में एक दिन सार्वजनिक परिवहन इस्तेमाल करें मंत्री और अधिकारी

यूपी में ईंधन और पर्यावरण संरक्षण की बड़ी पहल: मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को दिए खास निर्देश. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: मुख्यमंत्री ने प्रदेश में ईंधन बचाने और पर्यावरण संरक्षण को लेकर बड़ा कदम उठाया है. विस्तारित मंत्रिमंडल की पहली बैठक में उन्होंने मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों से अपील की कि सभी लोग सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि ईंधन संरक्षण एक राष्ट्रीय दायित्व है और उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल को पूरे देश के लिए आदर्श बनना चाहिए. यह पहला मौका है जब मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ बैठक कर इतने बड़े स्तर पर ईंधन और ऊर्जा बचत को लेकर दिशा-निर्देश दिए हैं. अगले 6 महीने तक मंत्रियों की विदेश यात्राओं पर लगी रोक. (Photo Credit: ETV Bharat) फ्लीट में होगी 50 प्रतिशत तक की कटौती: बैठक में मुख्यमंत्री ने सरकारी वाहनों के फ्लीट को 50 प्रतिशत तक कम करने की बात कही. उन्होंने निर्देश दिए कि मंत्री और अधिकारी मेट्रो, बस, ई-रिक्शा और कारपूलिंग को अपनी कार्यसंस्कृति में शामिल करें. इससे न केवल ईंधन की बचत होगी बल्कि आम जनता को भी संदेश जाएगा कि जनप्रतिनिधि खुद नियमों का पालन कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने अगले छह महीने तक सभी मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों से विदेश यात्राओं से परहेज करने को कहा है.