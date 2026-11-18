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तिगरी गंगा मेले में सजने लगा तंबुओं का शहर, पैंटून पुल 90 प्रतिशत तैयार

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अमरोहा: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक तिगरी गंगा मेले में अब रौनक पूरी तरह दिखाई देने लगी है. गंगा किनारे तंबुओं का शहर बसने लगा है और दूर-दराज से पहुंचे श्रद्धालु मेले में डेरा डालकर धार्मिक आस्था के साथ मनोरंजन का आनंद ले रहे हैं. कहीं झूले आकर्षण का केंद्र बने हैं तो कहीं सर्कस, मिठाइयां, पकौड़ी, चाट और खानपान की दुकानों पर चहल-पहल नजर आ रही है. 20 नवंबर को मेले के उद्घाटन की तैयारियां चल रही हैं, जबकि 24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के मुख्य स्नान पर्व पर लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है.

अमरोहा (Video Credit; ETV Bharat) इस बार तिगरी गंगा मेले की सबसे बड़ी खासियत गंगा नदी के बीच बन रहा पैंटून पुल है. अमरोहा के तिगरी में लगने वाले मेले और हापुड़ के गढ़ गंगा मेले को आपस में जोड़ने के लिए नदी के बीच पुल तैयार किया जा रहा है. इससे दोनों ओर के श्रद्धालुओं को आवागमन में सुविधा मिलेगी और गंगा के दोनों तटों पर लगने वाले मेलों का आपसी जुड़ाव भी मजबूत होगा.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 14 नवंबर को गढ़ गंगा मेले का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया था. इसी दौरान दोनों मेलों को जोड़ने और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने की पहल पर जोर दिया गया. मुख्यमंत्री की पहल पर बन रहा ये पैंटून पुल अब लगभग 90 प्रतिशत तैयार हो चुका है. पुल के शुरू होने से तिगरी और गढ़ की ओर आने वाले श्रद्धालुओं को एक-दूसरे के मेले तक पहुंचने में काफी सहूलियत मिलने की उम्मीद है. जिलाधिकारी डॉ. नितिन गौड़ ने बुधवार को पैंटून पुल और तिगरी मेला स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और स्वच्छता को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए. डीएम ने स्पष्ट किया कि पैंटून पुल पर वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा. श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए पुल पर आवश्यक सूचना एवं चेतावनी संबंधी नोटिस लगाए जाएंगे. इसके साथ ही घाटों पर नियमित साफ-सफाई, महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम और अन्य जरूरी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया. कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान का विशेष महत्व माना जाता है. श्रद्धालु यहां पहुंचकर गंगा में स्नान करते हैं, पूजा-अर्चना करते हैं और अपने पूर्वजों की स्मृति में दीपदान कर श्रद्धा व्यक्त करते हैं. शाम के समय गंगा किनारे दीपों की रोशनी और श्रद्धालुओं की भीड़ मेले के वातावरण को भक्तिमय बना देती है. तिगरी गंगा मेले का इतिहास स्थानीय मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल से जुड़ा माना जाता है. प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार, महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव अपने परिजनों और युद्ध में मारे गए योद्धाओं की मृत्यु से व्यथित थे. उनकी आत्मा की शांति और पूर्वजों के सम्मान में पांडवों ने गंगा तट पर धार्मिक अनुष्ठान और दीपदान किया था.