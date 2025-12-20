ETV Bharat / state

अटल जयंती पर PM Modi राष्ट्र को समर्पित करेंगे राष्ट्र प्रेरणा स्थल; CM Yogi बोले-अफसर ध्यान रखें, लखनऊ का ट्रैफिक प्रभावित न हो

राष्ट्र प्रेरणा स्थल लोकार्पण कार्यक्रम की मुख्यमंत्री ने की समीक्षा, कहा सुरक्षा के हों पुख्ता इंतजाम, ठंड के बीच न हो किसी को समस्या.

Etv Bharat
लखनऊ में पीएम मोदी 25 दिसंबर को करेंगे राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 20, 2025 at 7:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को महत्वपूर्ण बैठक में 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन व नवनिर्मित ‘राष्ट्र प्रेरणा स्थल’ के लोकार्पण कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेई की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा लखनऊ को प्रदान किया जा रहा यह उपहार राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक विरासत एवं गौरव का प्रतीक बनेगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर स्थापित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं अटल जी की प्रतिमाएं आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्रीय एकता, एकात्म मानववाद तथा आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को समझने और आत्मसात करने की प्रेरणा देंगी.

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री की उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा, यातायात, प्रोटोकॉल, आतिथ्य एवं भीड़ प्रबंधन से संबंधित सभी व्यवस्था उच्चतम मानकों के अनुरूप सुनिश्चित की जाएं. किसी भी स्तर पर लापरवाही की गुंजाइश न रहे.

मुख्यमंत्री ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल की फाइनल टचिंग, लैंडस्केपिंग, उद्यान, संग्रहालय परिसर, एम्फीथिएटर एवं मार्गों के सुंदरीकरण कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए. उन्होंने प्रदेश भर से आने वाले लोगों के लिए तैयार की गई व्यवस्था, परिवहन, पार्किंग लेआउट, बस रूट प्लान, नियंत्रण कक्ष एवं चिकित्सा इकाइयों की समीक्षा की. कहा कि प्रत्येक बस, पार्किंग ब्लॉक और प्रवेश द्वार के लिए जिम्मेदार नोडल अधिकारी नामित किए जाएं.

मुख्यमंत्री ने पुलिस एवं प्रशासन को वीवीआईपी रूट, हेलीपैड, कार्यक्रम स्थल एवं जनसभा क्षेत्र में बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू करने तथा यातायात डायवर्जन, पार्किंग व पैदल मार्ग के लिए स्पष्ट साइनेज लगाने के निर्देश दिए. उन्होंने मीडिया प्रबंधन, स्वागत व्यवस्था, सांस्कृतिक प्रस्तुति और प्रोटोकॉल के सभी घटकों में समन्वय और समयबद्धता सुनिश्चित करने को कहा.

राष्ट्र प्रेरणा स्थल विशेषताएं

  • लगभग 230 करोड़ रुपये की लागत से 65 एकड़ क्षेत्र में विकसित भव्य परियोजना.
  • डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची भव्य कांस्य प्रतिमाएं.
  • राष्ट्रपुरुषों के जीवन, विचार एवं योगदान पर आधारित आधुनिक संग्रहालय.
  • दो लाख की क्षमता वाला रैली स्थल एवं मंच.
  • एम्फीथिएटर, मेडिटेशन सेंटर, विपश्यना–योग केंद्र, कैफेटेरिया एवं नागरिक उपयोगिता सुविधाएं.
  • आकर्षक लैंडस्केपिंग, स्पष्ट ज़ोनिंग, पार्किंग एवं सुरक्षा प्रबंधन के साथ सुदृढ़ ले-आउट.

ये भी पढ़ेंः यूपी में सियासत के लिए पिछले 25 साल में बहुत से बने पार्क; राष्ट्र प्रेरणा स्थल सेट करेगा बीजेपी का एजेंडा, मोदी करेंगे लोकार्पण

TAGGED:

CHIEF MINISTER YOGI ADITYANATH
CM YOGI
LUCKNOW TRAFFIC CONTROL
PM MODI
NATIONAL INSPIRATION SITE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.