अटल जयंती पर PM Modi राष्ट्र को समर्पित करेंगे राष्ट्र प्रेरणा स्थल; CM Yogi बोले-अफसर ध्यान रखें, लखनऊ का ट्रैफिक प्रभावित न हो

लखनऊ में पीएम मोदी 25 दिसंबर को करेंगे राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को महत्वपूर्ण बैठक में 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन व नवनिर्मित ‘राष्ट्र प्रेरणा स्थल’ के लोकार्पण कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेई की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा लखनऊ को प्रदान किया जा रहा यह उपहार राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक विरासत एवं गौरव का प्रतीक बनेगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर स्थापित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं अटल जी की प्रतिमाएं आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्रीय एकता, एकात्म मानववाद तथा आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को समझने और आत्मसात करने की प्रेरणा देंगी.

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री की उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा, यातायात, प्रोटोकॉल, आतिथ्य एवं भीड़ प्रबंधन से संबंधित सभी व्यवस्था उच्चतम मानकों के अनुरूप सुनिश्चित की जाएं. किसी भी स्तर पर लापरवाही की गुंजाइश न रहे.

मुख्यमंत्री ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल की फाइनल टचिंग, लैंडस्केपिंग, उद्यान, संग्रहालय परिसर, एम्फीथिएटर एवं मार्गों के सुंदरीकरण कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए. उन्होंने प्रदेश भर से आने वाले लोगों के लिए तैयार की गई व्यवस्था, परिवहन, पार्किंग लेआउट, बस रूट प्लान, नियंत्रण कक्ष एवं चिकित्सा इकाइयों की समीक्षा की. कहा कि प्रत्येक बस, पार्किंग ब्लॉक और प्रवेश द्वार के लिए जिम्मेदार नोडल अधिकारी नामित किए जाएं.