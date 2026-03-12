ETV Bharat / state

चंदौली में ट्रकों की एंट्री के नाम पर अवैध वसूली का आरोप; ARTO सिपाही गिरफ्तार

चंदौली: जिले का एआरटीओ कार्यालय एक बार फिर सुर्खियों में है. RTO और टीम पर ट्रकों की एंट्री के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगा है. गाजीपुर के एक ट्रांसपोर्टर ने एआरटीओ सर्वेश गौतम और उनकी टीम पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत के बाद पुलिस ने परिवहन विभाग के सिपाही को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. फिलहाल पुलिस की जांच जारी है. मामले में आगे और भी खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.

गाजीपुर के ट्रांसपोर्टर सुनील यादव ने पुलिस को दी गई शिकायत में आरोप लगाया है कि ट्रकों को रास्ते में रोककर जबरन चालान किया जाता था. कई बार ट्रकों को सीज भी कर दिया जाता था.

ट्रांसपोर्टर का आरोप है कि ट्रकों को जबरन चंदौली लाकर चालान किया जाता था, और पुलिस चौकी में खड़ा करा दिया जाता था. ट्रकों की आवाजाही के लिए हर महीने प्रति ट्रक 5000 रुपए की एंट्री फीस मांगी जाती थी. आरोप है पहले भी RTO सर्वेश गौतम ने गिरफ्तार सिपाही दुर्गेश श्रीवास्तव के माध्यम से करीब 90 हजार रुपये ऑनलाइन और नगद इंट्री फीस के नाम पर वसूला था.