चंदौली में ट्रकों की एंट्री के नाम पर अवैध वसूली का आरोप; ARTO सिपाही गिरफ्तार

ट्रकों की आवाजाही के लिए हर महीने प्रति ट्रक 5000 रुपए की एंट्री फीस मांगी जाती थी.

Photo Credit; RTO Department
आरोपी ARTO सर्वेश गौतम गिरफ्तार. (Photo Credit; RTO Department)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 12, 2026 at 8:52 PM IST

2 Min Read
चंदौली: जिले का एआरटीओ कार्यालय एक बार फिर सुर्खियों में है. RTO और टीम पर ट्रकों की एंट्री के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगा है. गाजीपुर के एक ट्रांसपोर्टर ने एआरटीओ सर्वेश गौतम और उनकी टीम पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत के बाद पुलिस ने परिवहन विभाग के सिपाही को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. फिलहाल पुलिस की जांच जारी है. मामले में आगे और भी खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.

गाजीपुर के ट्रांसपोर्टर सुनील यादव ने पुलिस को दी गई शिकायत में आरोप लगाया है कि ट्रकों को रास्ते में रोककर जबरन चालान किया जाता था. कई बार ट्रकों को सीज भी कर दिया जाता था.

ट्रांसपोर्टर का आरोप है कि ट्रकों को जबरन चंदौली लाकर चालान किया जाता था, और पुलिस चौकी में खड़ा करा दिया जाता था. ट्रकों की आवाजाही के लिए हर महीने प्रति ट्रक 5000 रुपए की एंट्री फीस मांगी जाती थी. आरोप है पहले भी RTO सर्वेश गौतम ने गिरफ्तार सिपाही दुर्गेश श्रीवास्तव के माध्यम से करीब 90 हजार रुपये ऑनलाइन और नगद इंट्री फीस के नाम पर वसूला था.

एएसपी अनंत चंद्रशेखर ने बताया कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच सीओ सदर को सौंप दी है. प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए जाने पर आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

बता दें कि इससे पहले भी चंदौली का RTO कार्यालय विवादों में रह चुका है. पूर्व एआरटीओ R.S यादव और विनय कुमार ट्रकों से अवैध वसूली के आरोप में सस्पेंड हो चुके हैं. अवैध वसूली के नाम पर एआरटीओ आरएस यादव को जेल भी जाना पड़ा था.

