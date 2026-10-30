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यूपी में वोटर लिस्ट को लेकर रामगोपाल यादव के आरोप, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारियों की तय की जवाबदेही

गड़बड़ी हुई तो जिला निर्वाचन अधिकारी होंगे जिम्मेदार: मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने जिला निर्वाचन अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने दावा किया कि कुछ अधिकारी अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ साझा कर रहे हैं, जिससे सपा समर्थकों के वोट काटे जा रहे हैं और भाजपा समर्थकों के नाम जोड़े जा रहे हैं.

उनके इस आरोप के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने जिला निर्वाचन अधिकारियों की जिम्मेदारी स्पष्ट की है. उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में किसी भी तरह की गड़बड़ी, लापरवाही या निगरानी में कमी पाए जाने पर संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी की जवाबदेही तय होगी.

रामगोपाल यादव ने X पर लगाए आरोप: प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने अपने आधिकारिक X हैंडल पर आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में ऐसे अधिकारियों को एसडीएम के पद पर तैनात किया जा रहा है, जो अपनी आईडी और पासवर्ड भाजपा के किसी कार्यकर्ता को दे देते हैं. उनका दावा है कि भाजपा का कार्यकर्ता वीआरसी के साथ बैठकर सपा समर्थकों के वोट कटवाने और भाजपा समर्थकों के वोट जुड़वाने का काम कर रहा है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ओटीपी संबंधित अधिकारी की आईडी पर आता है, लेकिन उसे भाजपा कार्यकर्ता ही स्वीकृत कर देता है. रामगोपाल यादव के मुताबिक, इस कथित साजिश के तहत हर विधानसभा क्षेत्र में करीब 10 हजार सपा समर्थकों के वोट काटने का लक्ष्य रखा गया है. जवाबदेही को लेकर निर्देश जारी: उन्होंने निर्वाचन आयोग से मामले का संज्ञान लेने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की है. इस पोस्ट पर उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के आधिकारिक X अकाउंट से प्रतिक्रिया दी गई. इसमें कहा गया कि यदि प्रदेश के किसी जिले में कोई अधिकारी इस तरह का काम कर रहा है, तो उसके बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाए. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने साथ ही मतदाता सूची से जुड़े कामों में जिला निर्वाचन अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही को लेकर निर्देश जारी किए हैं. आईडी-पासवर्ड और ओटीपी शेयर करने की शिकायत पर एक्शन. (Photo Credit: ETV Bharat) मतदाता सूची की शुद्धता की जिम्मेदारी जिला निर्वाचन अधिकारी की: मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा कि विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची को शुद्ध, त्रुटिरहित और अपडेट रखना लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बुनियाद है. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13कक, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 और निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी अपने जिले में मतदाता सूची से जुड़े सभी कामों के समन्वय, निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए जिम्मेदार हैं. यह जिम्मेदारी केवल निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों या अधीनस्थ कर्मचारियों तक सीमित नहीं है. इसकी अंतिम प्रशासनिक और निगरानी संबंधी जिम्मेदारी जिला निर्वाचन अधिकारी की होगी. रोजाना ECI Net पर लॉगिन कर करनी होगी समीक्षा: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि मतदाता सूची से जुड़े सभी काम फिलहाल ECI Net के माध्यम से किए जा रहे हैं. इसलिए हर जिला निर्वाचन अधिकारी को अपने डीईओ लॉगिन से रोजाना स्वयं लॉगिन कर इन कामों की समीक्षा करनी होगी. इसके लिए ECI Net पर उपलब्ध सभी समीक्षा सुविधाओं का प्रभावी इस्तेमाल करना होगा. किसी जिले में आवेदन लंबित रहने, यूजर निष्क्रिय होने, प्रोफाइल अधूरी होने, मतदाता सूची में गड़बड़ी या निगरानी में लापरवाही मिलने पर संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी.