यूपी में वोटर लिस्ट को लेकर रामगोपाल यादव के आरोप, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारियों की तय की जवाबदेही
आरोपों के बाद यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 10:04 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने जिला निर्वाचन अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने दावा किया कि कुछ अधिकारी अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ साझा कर रहे हैं, जिससे सपा समर्थकों के वोट काटे जा रहे हैं और भाजपा समर्थकों के नाम जोड़े जा रहे हैं.
उनके इस आरोप के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने जिला निर्वाचन अधिकारियों की जिम्मेदारी स्पष्ट की है. उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में किसी भी तरह की गड़बड़ी, लापरवाही या निगरानी में कमी पाए जाने पर संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी की जवाबदेही तय होगी.
उत्तर प्रदेश में अब वे अधिकारी ही एसडीएम पोस्ट किए जा रहे हैं जो अपना आईडी पासवर्ड बीजेपी द्वारा डिप्यूटेड किसी कार्यकर्ता को दे देते हैं । ये बीजेपी का कार्यकर्ता वीआरसी के साथ बैठ कर सपा के वोटों को काटने और बीजेपी के वोटों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं । क्योंकि ओटीपी उसी आईडी पासवर्ड पर आता है जो बीजेपी के किसी व्यक्ति के पास है । वही ओके कर देता है । इस साजिश के तहत हर विधान सभा क्षेत्र में लगभग १० हज़ार सपा समर्थकों के वोट काटने का लक्ष्य रखा गया है । निर्वाचन आयोग इसका संज्ञान लेकर दोषी अधिकारियों के ख़िलाफ़ दंडात्मक कार्यवाही करे ।@ECISVEEP— Prof. Ram Gopal Yadav (@proframgopalya1) October 30, 2026
रामगोपाल यादव ने X पर लगाए आरोप: प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने अपने आधिकारिक X हैंडल पर आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में ऐसे अधिकारियों को एसडीएम के पद पर तैनात किया जा रहा है, जो अपनी आईडी और पासवर्ड भाजपा के किसी कार्यकर्ता को दे देते हैं. उनका दावा है कि भाजपा का कार्यकर्ता वीआरसी के साथ बैठकर सपा समर्थकों के वोट कटवाने और भाजपा समर्थकों के वोट जुड़वाने का काम कर रहा है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ओटीपी संबंधित अधिकारी की आईडी पर आता है, लेकिन उसे भाजपा कार्यकर्ता ही स्वीकृत कर देता है. रामगोपाल यादव के मुताबिक, इस कथित साजिश के तहत हर विधानसभा क्षेत्र में करीब 10 हजार सपा समर्थकों के वोट काटने का लक्ष्य रखा गया है.
जवाबदेही को लेकर निर्देश जारी: उन्होंने निर्वाचन आयोग से मामले का संज्ञान लेने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की है. इस पोस्ट पर उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के आधिकारिक X अकाउंट से प्रतिक्रिया दी गई. इसमें कहा गया कि यदि प्रदेश के किसी जिले में कोई अधिकारी इस तरह का काम कर रहा है, तो उसके बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाए. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने साथ ही मतदाता सूची से जुड़े कामों में जिला निर्वाचन अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही को लेकर निर्देश जारी किए हैं.
मतदाता सूची की शुद्धता की जिम्मेदारी जिला निर्वाचन अधिकारी की: मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा कि विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची को शुद्ध, त्रुटिरहित और अपडेट रखना लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बुनियाद है. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13कक, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 और निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी अपने जिले में मतदाता सूची से जुड़े सभी कामों के समन्वय, निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए जिम्मेदार हैं. यह जिम्मेदारी केवल निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों या अधीनस्थ कर्मचारियों तक सीमित नहीं है. इसकी अंतिम प्रशासनिक और निगरानी संबंधी जिम्मेदारी जिला निर्वाचन अधिकारी की होगी.
रोजाना ECI Net पर लॉगिन कर करनी होगी समीक्षा: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि मतदाता सूची से जुड़े सभी काम फिलहाल ECI Net के माध्यम से किए जा रहे हैं. इसलिए हर जिला निर्वाचन अधिकारी को अपने डीईओ लॉगिन से रोजाना स्वयं लॉगिन कर इन कामों की समीक्षा करनी होगी. इसके लिए ECI Net पर उपलब्ध सभी समीक्षा सुविधाओं का प्रभावी इस्तेमाल करना होगा. किसी जिले में आवेदन लंबित रहने, यूजर निष्क्रिय होने, प्रोफाइल अधूरी होने, मतदाता सूची में गड़बड़ी या निगरानी में लापरवाही मिलने पर संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी.
अधिकारियों की प्रोफाइल और लॉगिन की भी होगी जांच: निर्देशों के मुताबिक, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, बीएलओ सुपरवाइजर और बूथ लेवल अधिकारियों की प्रोफाइल की जांच की जाएगी. इसमें नाम, मोबाइल नंबर, पदनाम और फोटो की सही जानकारी दर्ज होने की पुष्टि करनी होगी. इन अधिकारियों ने आखिरी बार कब लॉगिन किया था, इसकी भी रोजाना समीक्षा की जाएगी. फार्म-6, फार्म-6ए, फार्म-7 और फार्म-8 से जुड़े आवेदनों की प्राप्ति, लंबित मामलों और उनके निस्तारण की स्थिति पर भी नजर रखनी होगी.
लॉगिन आईडी, पासवर्ड और OTP शेयर करने पर रोक: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी अधिकारी अपनी यूजर आईडी, लॉगिन पासवर्ड या ओटीपी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ साझा नहीं करेगा. फार्म-6, फार्म-6ए, फार्म-7 और फार्म-8 के आवेदन बिना वजह ईआरओ, एईआरओ या किसी दूसरे स्तर पर लंबित नहीं रखे जाने चाहिए. यदि कोई आवेदन दूसरे जिले से संबंधित है, तो उसे बिना देरी संबंधित जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी के पास भेजना होगा. गलत ईआरओ या एईआरओ को भेजे गए आवेदन तत्काल सही अधिकारी को सौंपे जाएंगे और जिन मामलों में किसी अधिकारी को आवेदन नहीं सौंपा गया है, उनमें भी तुरंत कार्रवाई की जाएगी.
शिकायतों के निस्तारण की होगी नियमित निगरानी: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को अधीनस्थ अधिकारियों के काम की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं. जरूरत पड़ने पर सुधारात्मक और दंडात्मक कार्रवाई भी सुनिश्चित करनी होगी. मतदाता सूची और मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) से जुड़ी शिकायतों का समय पर और सही तरीके से निस्तारण करने पर भी जोर दिया गया है. इसके लिए राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल (एनजीएसपी) और अन्य माध्यमों से मिलने वाली शिकायतों की रोजाना समीक्षा करनी होगी.
शिकायतों के जवाबों की भी होगी जांच: निर्देशों के अनुसार, सभी लंबित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध और तथ्यपरक निस्तारण किया जाना चाहिए. जिला निर्वाचन अधिकारी खुद या किसी वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से शिकायतों के जवाबों की नियमित सैंपल जांच कराएंगे. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शिकायतों का निस्तारण केवल औपचारिकता बनकर न रह जाए, बल्कि शिकायतकर्ता को संतोषजनक जवाब मिले. हर लंबित मामले की वजह की समीक्षा कर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही भी तय की जाएगी.
बीएलओ की कॉल रिक्वेस्ट 48 घंटे में निपटानी होगी: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को शिकायतों और आवेदनों के निस्तारण की साप्ताहिक समीक्षा बैठक करने के निर्देश भी दिए हैं. इसके अलावा ECI Net ऐप और नागरिक सेवा पोर्टल voters.eci.gov.in पर उपलब्ध 'बुक ए कॉल विद बीएलओ' सुविधा को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं. इसके तहत नागरिकों की कोई भी कॉल रिक्वेस्ट 48 घंटे से अधिक समय तक लंबित नहीं रहनी चाहिए. यदि कोई बीएलओ समय पर कॉल का जवाब नहीं देता या नागरिक से संपर्क किए बिना ही 'Contacted' अथवा 'Unavailable' का विकल्प चुनता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
लापरवाही मिलने पर तय होगी जवाबदेही: मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदाता सूची से जुड़े हर काम को कानूनी प्रावधानों के अनुसार सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा है. उन्होंने निर्देश दिए कि सभी काम गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ तय समयसीमा में पूरे किए जाएं. जिला निर्वाचन अधिकारियों को ECI Net पर उपलब्ध आवेदनों और अलग-अलग माध्यमों से मिली शिकायतों की खुद नियमित समीक्षा करनी होगी. किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनावश्यक देरी मिलने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय कर जरूरी कार्रवाई करनी होगी.
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