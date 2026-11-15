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यूपी जनगणना 2027: 40 सवालों के जवाब रखिए तैयार, ऐसे मोबाइल से भी दे सकते जानकारी

लखनऊ/औरैया: यूपी में जनगणना की प्रक्रिया तैयारियां तेज हो गई हैं. इस बार लोगों को अपनी जानकारी देने के लिए जनगणना कर्मचारियों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. अगर आप चाहें तो घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से अपने परिवार की पूरी जानकारी खुद भी दर्ज कर सकते हैं. इसके लिए 16 नवंबर से ऑनलाइन सुविधा शुरू होने जा रही है. शनिवार को राजधानी लखनऊ में जनगणना को लेकर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में निदेशक एवं मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने इसकी जानकारी दी.





उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में 16 नवंबर से 30 नवंबर तक लोग स्वगणना कर सकेंगे. यानी परिवार का कोई सदस्य खुद ऑनलाइन फॉर्म भरकर अपने घर और परिवार से जुड़ी जानकारी दे सकेंगे. इसके बाद एक दिसंबर से जनगणना कर्मचारी घर घर पहुंचेंगे. जो लोग पहले ही ऑनलाइन जानकारी भर चुके होंगे, उनकी दी गई जानकारी का मिलान किया जाएगा. वहीं, जिन लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा होगा, उनसे कर्मचारी मौके पर ही जानकारी लेकर जनगणना का काम पूरा करेंगे.



16 नवंबर से शुरू होगी ऑनलाइन स्वगणना

इस बार जनगणना में आम लोगों को एक नई सुविधा दी जा रही है. इसके तहत लोग अपनी सुविधा के हिसाब से ऑनलाइन जानकारी भर सकेंगे. इसके लिए सरकार ने अलग पोर्टल तैयार किया है. पोर्टल पर जाकर उत्तर प्रदेश और अपनी पसंद की भाषा चुननी होगी. इसके बाद मोबाइल नंबर के जरिए सत्यापन करके परिवार से जुड़ी जानकारी दर्ज की जा सकेगी. फॉर्म भरने के बाद एक विशेष पहचान संख्या मिलेगी, जिसे सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी यानी SE ID कहा जाता है. इसे संभालकर रखना होगा। जब एक दिसंबर से जनगणना कर्मचारी आपके घर पहुंचेंगे तो उन्हें यह आईडी दिखानी होगी. इसके बाद कर्मचारी आपके द्वारा भरी गई जानकारी का सत्यापन करेंगे.



ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑनलाइन फॉर्म भरना जरूरी नहीं है. अगर कोई परिवार खुद ऑनलाइन जानकारी नहीं भर पाता है तो जनगणना कर्मचारी उसके घर पहुंचकर पूरी जानकारी दर्ज करेंगे.



दिसंबर से घर घर पहुंचेंगे कर्मचारी



ऑनलाइन स्वगणना की प्रक्रिया 30 नवंबर को पूरी होगी. इसके अगले दिन यानी एक दिसंबर से जनगणना कर्मचारी घर पहुंचना शुरू करेंगे. यह काम चार जनवरी 2027 तक चलेगा. इस दौरान परिवार के सदस्यों से सवाल पूछे जाएंगे और उनका विवरण दर्ज किया जाएगा. लखनऊ में इस काम के लिए 10,467 प्रगणक और सुपरवाइजर लगाए जाएंगे. प्रशासन ने जनगणना की तैयारियों को लेकर विभागों के साथ समन्वय भी शुरू कर दिया है. कर्मचारियों की जिम्मेदारी होगी कि कोई भी परिवार जनगणना से छूटने न पाए.





परिवार से पूछे जाएंगे 40 सवाल, हर सदस्य की देनी होगी जानकारी

जनगणना के दौरान लोगों से कुल 40 सवाल पूछे जाएंगे. इसमें परिवार के मुखिया के साथ घर में रहने वाले दूसरे सदस्यों की जानकारी भी दर्ज की जाएगी. लोगों से नाम, उम्र, लिंग, जन्म की तारीख, वैवाहिक स्थिति, मातृभाषा, पढ़ाई और रोजगार से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे. इसके अलावा परिवार के सदस्यों के कामकाज, आजीविका, रहने की स्थिति और दूसरी जरूरी जानकारियां भी जुटाई जाएंगी.