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सोनभद्र में बारात से लौट रही कार पलटी, हादसे में 3 की मौत 4 घायल, ड्राइवर वाराणसी रेफर

बताया जा रहा है कि ड्राइवर को झपकी आ जाने के चलते ये हादसा हुआ है.

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सोनभद्र में किलर रोड के नाम से कुख्यात वाराणसी-शक्तिनगर राज्यमार्ग पर एक्सीडेंट (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 25, 2026 at 11:38 AM IST

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सोनभद्र: सोनभद्र में किलर रोड के नाम से कुख्यात वाराणसी-शक्तिनगर राज्यमार्ग ने एक बार फिर खुशियों को मातम में बदल दिया. शनिवार के तड़के बारात से लौट रही एक कार अनियंत्रित होकर पलट गयी, इस दुर्घटना में 3 युवकों की मौत हो गयी, 4 लोग घायल हो गए. कार में कुल 8 लोग सवार थे. बताया जा रहा है कि ड्राइवर को झपकी आ जाने के चलते ये हादसा हुआ है. ड्राइवर की हालत गंभीर देखकर उसको वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है.

जानकारी के अनुसार, वाहन में चालक समेत कुल 8 लोग सवार थे, जो नगवां ब्लाक के पौनी गांव से चोपन थाना काहेतर में कन्हौरा गांव की ओर लौट रहे थे, रास्ते में अचानक वाहन पलट गया। स्थानीय लोगो की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को मेडिकल कालेज पहुंचाया जहां तीन युवकों को मृत घोषित कर दिया गया.

हादसे में दिलीप पासवान (22), नीतीश यादव (26) और जितेंद्र साहनी (25) की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे में 4 अन्य लोग ड्राइवर छोटेलाल साहनी (26), पंकज चौधरी (17), रामा (18) और एक अन्य 15 साल का किशोर घायल हो गया. जिनका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है. वहीं वाहन चालक छोटेलाल साहनी की हालत नाजुक बनी हुई है, जिन्हें गंभीर स्थिति में वाराणसी के ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है.

घटना की सूचना मिलते ही राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र की लोढ़ी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन को सड़क किनारे कर यातायात सुचारु कराया और हादसे की जांच शुरू कर दी है.

सीओ रणधीर मिश्रा ने बताया कि सभी लोग रायपुर थाना क्षेत्र से शादी समारोह से वापस लौट रहे थे, तभी राबर्टसगज के लोढी में स्टेट हाइवे पर हादसा हो गया. जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है. ड्राइवर को वाराणसी रेफर किया गया है, शेष का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है.

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सोनभद्र में सड़क हादसा
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