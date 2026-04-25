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सोनभद्र में बारात से लौट रही कार पलटी, हादसे में 3 की मौत 4 घायल, ड्राइवर वाराणसी रेफर

सोनभद्र: सोनभद्र में किलर रोड के नाम से कुख्यात वाराणसी-शक्तिनगर राज्यमार्ग ने एक बार फिर खुशियों को मातम में बदल दिया. शनिवार के तड़के बारात से लौट रही एक कार अनियंत्रित होकर पलट गयी, इस दुर्घटना में 3 युवकों की मौत हो गयी, 4 लोग घायल हो गए. कार में कुल 8 लोग सवार थे. बताया जा रहा है कि ड्राइवर को झपकी आ जाने के चलते ये हादसा हुआ है. ड्राइवर की हालत गंभीर देखकर उसको वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है.

जानकारी के अनुसार, वाहन में चालक समेत कुल 8 लोग सवार थे, जो नगवां ब्लाक के पौनी गांव से चोपन थाना काहेतर में कन्हौरा गांव की ओर लौट रहे थे, रास्ते में अचानक वाहन पलट गया। स्थानीय लोगो की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को मेडिकल कालेज पहुंचाया जहां तीन युवकों को मृत घोषित कर दिया गया.

हादसे में दिलीप पासवान (22), नीतीश यादव (26) और जितेंद्र साहनी (25) की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे में 4 अन्य लोग ड्राइवर छोटेलाल साहनी (26), पंकज चौधरी (17), रामा (18) और एक अन्य 15 साल का किशोर घायल हो गया. जिनका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है. वहीं वाहन चालक छोटेलाल साहनी की हालत नाजुक बनी हुई है, जिन्हें गंभीर स्थिति में वाराणसी के ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है.