यूपी में हर साल मिल रहे कैंसर के 2.31 लाख नए मरीज; बायोप्सी से नहीं फैलता, कैंसर विशेषज्ञ ने बताए इलाज के आधुनिक तरीके
कैंसर इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञ ने बायोप्सी से जुड़े मिथकों को दूर करते हुए आधुनिक इलाज की जानकारी दी है. पेश है सतीश सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 8:38 PM IST
लखनऊ: कैंसर का नाम सुनते ही मरीज और उसके परिवार के सामने सबसे पहले जिंदगी, इलाज के खर्च और भविष्य की चिंता खड़ी हो जाती है. कई बार इसी डर के कारण मरीज जांच कराने से बचते हैं, तो कुछ लोग बायोप्सी से कैंसर फैलने की आशंका में इलाज टाल देते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि कैंसर से डरने के बजाय उसे समझने, समय पर पहचानने और सही उपचार कराने की जरूरत है. बायोप्सी को लेकर फैली गलत धारणाओं के कारण इलाज में देरी नहीं करनी चाहिए.
आईसीएमआर की नेशनल कैंसर रजिस्ट्री रिपोर्ट के अनुसार, देश में हर साल 15.6 लाख से अधिक नए कैंसर मरीज सामने आ रहे हैं. वहीं, उत्तर प्रदेश में हर साल करीब 2 लाख 31 हजार नए मरीजों में कैंसर की पहचान हो रही है. कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट (केएसएसएससीआई) के डीन प्रो. प्रमोद कुमार गुप्ता के अनुसार, बढ़ती औसत आयु, प्रदूषण, बदलती जीवनशैली, खानपान की आदतों और तंबाकू के सेवन के कारण आने वाले वर्षों में कैंसर के मामले और बढ़ सकते हैं. ऐसे में कैंसर की रोकथाम, शुरुआती स्क्रीनिंग और आधुनिक उपचार की उपलब्धता सबसे बड़ी जरूरत बन गई है.
महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर सबसे बड़ी चुनौती: महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर सबसे प्रमुख कैंसर के रूप में सामने आ रहा है. पहले इसके इलाज में कई बार पूरे स्तन को निकालना पड़ता था, जिससे महिला को शारीरिक परेशानी के साथ मानसिक और मनोवैज्ञानिक आघात भी झेलना पड़ता था. लेकिन अब ब्रेस्ट कंजर्वेशन ट्रीटमेंट यानी स्तन संरक्षण उपचार की आधुनिक तकनीक उपलब्ध है. इसमें कैंसरग्रस्त हिस्से को निकालकर शेष स्तन को सुरक्षित रखा जा सकता है.
जरूरत के अनुसार मैमोप्लास्टी और ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी से स्तन का आकार दोबारा तैयार किया जा सकता है. यहां तक कि निप्पल का पुनर्निर्माण भी संभव है. इससे महिला को कैंसर के इलाज के साथ शरीर की सामान्य बनावट बनाए रखने में भी मदद मिलती है. विशेषज्ञों के मुताबिक, ब्रेस्ट कैंसर पुरुषों में भी हो सकता है, लेकिन इसके लगभग 99 प्रतिशत मामले महिलाओं में पाए जाते हैं.
जिन महिलाओं के परिवार में मां, बहन, बुआ या मौसी को ब्रेस्ट कैंसर रहा है, उन्हें विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए. स्तन में किसी भी असामान्य गांठ या बदलाव को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. डॉक्टर की सलाह के अनुसार क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और मैमोग्राफी जैसी जांच करानी चाहिए. शुरुआती अवस्था में बीमारी की पहचान होने पर उपचार की सफलता की संभावना काफी बढ़ जाती है.
रेडिएशन के दौरान हार्ट को बचाने की आधुनिक तकनीक: ब्रेस्ट कैंसर के उपचार में रेडियोथेरेपी की महत्वपूर्ण भूमिका है. खासकर बाईं तरफ के स्तन में कैंसर होने पर दिल नजदीक होने के कारण रेडिएशन के दौरान हार्ट तक विकिरण पहुंचने का खतरा रहता है. पहले की तकनीकों में कैंसरग्रस्त हिस्से के साथ आसपास के स्वस्थ अंगों को भी रेडिएशन मिलने की आशंका रहती थी. अब सर्फेस गाइडेड रेडियोथेरेपी और हार्ट स्पेयरिंग तकनीकों से इस खतरे को कम करने में मदद मिल रही है.
इन तकनीकों के जरिए रेडिएशन को अधिक सटीक तरीके से कैंसरग्रस्त हिस्से तक पहुंचाया जाता है, जबकि हार्ट को यथासंभव सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है. प्रो. प्रमोद कुमार गुप्ता का कहना है कि उत्तर प्रदेश में यह सुविधा केवल कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट में उपलब्ध है.
वैक्सीन से सर्वाइकल कैंसर का खतरा कम करना संभव: प्रो. प्रमोद कुमार गुप्ता के अनुसार, महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के साथ सर्वाइकल कैंसर भी एक बड़ी चुनौती है. सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय के मुंह का कैंसर होने की एक प्रमुख वजह ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (एचपीवी) संक्रमण है. एचपीवी वैक्सीनेशन से सर्वाइकल कैंसर का खतरा काफी हद तक कम किया जा सकता है. इसलिए किशोरियों को निर्धारित उम्र में वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक करना जरूरी है.
इसके अलावा हेपेटाइटिस-बी वायरस से बचाव के लिए टीकाकरण भी महत्वपूर्ण है. इस संक्रमण से लिवर कैंसर का खतरा बढ़ सकता है. विशेषज्ञों का मानना है कि टीकाकरण और समय पर जांच के जरिए कुछ कैंसर के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है.
तंबाकू और गुटखा बन रहे हैं 40 प्रतिशत कैंसर की मुख्य वजह: कैंसर के सबसे बड़े जोखिम कारकों में तंबाकू का सेवन शामिल है. विशेषज्ञों के मुताबिक, लगभग 30 से 40 प्रतिशत कैंसर का संबंध तंबाकू और उससे बने उत्पादों से है. बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, खैनी और गुल-मंजन जैसे उत्पाद मुंह, गले और शरीर के दूसरे हिस्सों में कैंसर का खतरा बढ़ाते हैं. देश में करीब 28 करोड़ लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है.
विशेषज्ञों का मानना है कि तंबाकू की लत लगने के बाद इसे छोड़ना आसान नहीं होता. इसके लिए निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, निकोटीन पैच और डी-एडिक्शन सेंटर की मदद ली जा सकती है. हालांकि, सबसे प्रभावी उपाय यही है कि बच्चों और युवाओं को शुरुआत से ही तंबाकू से दूर रखा जाए. तंबाकू का सेवन नहीं करना कैंसर से बचाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.
बायोप्सी कराने से नहीं फैलता कैंसर, यह सबसे बड़ा मिथक: प्रो. प्रमोद कुमार गुप्ता का कहना है कि कैंसर के इलाज में देरी की एक बड़ी वजह बायोप्सी को लेकर फैली गलत धारणाएं हैं. बहुत से मरीजों को लगता है कि बायोप्सी कराने से कैंसर फैल जाता है और मरीज की हालत तेजी से बिगड़ जाती है. जबकि बायोप्सी कैंसर की पुष्टि करने वाली महत्वपूर्ण जांच है. इसमें संदिग्ध स्थान से ऊतक का छोटा-सा नमूना लेकर माइक्रोस्कोप से उसकी जांच की जाती है.
इससे पता चलता है कि कैंसर है या नहीं, उसका प्रकार क्या है और उसकी ग्रेडिंग व प्रकृति कैसी है. इसी जानकारी के आधार पर डॉक्टर तय करते हैं कि मरीज को सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या टार्गेटेड थेरेपी में से किस उपचार की जरूरत है. डॉक्टर के अनुसार, बायोप्सी से बचने के चक्कर में कई मरीज झाड़-फूंक और अप्रमाणित इलाज के पीछे समय गंवा देते हैं. इससे बीमारी बढ़ सकती है और उपचार की सफलता की संभावना कम हो सकती है.
कैंसर की सही पहचान और इलाज की योजना बनाने के लिए बायोप्सी बेहद जरूरी है. मरीजों को इस जांच से डरकर इलाज नहीं टालना चाहिए. हालांकि, जांच की जरूरत और उसके तरीके का फैसला संबंधित विशेषज्ञ मरीज की स्थिति के अनुसार करते हैं.
रेडिएशन और कीमोथेरेपी की तकनीक में तेजी से बदलाव: प्रो. गुप्ता ने बताया कि कैंसर के उपचार की तीन प्रमुख विधियां सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी हैं. इनके अलावा अब इम्यूनोथेरेपी, टार्गेटेड थेरेपी, हार्मोनल थेरेपी और प्रोटॉन थेरेपी जैसी आधुनिक विधियां भी उपलब्ध हैं. रेडियोथेरेपी में पहले कोबाल्ट मशीनों के जरिए उपचार किया जाता था. उस समय ट्यूमर के साथ आसपास के स्वस्थ अंगों को भी विकिरण मिलने की आशंका रहती थी.
अब लीनियर एक्सेलेरेटर आधारित तकनीकों जैसे आईएमएआरटी, इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी और स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी से कैंसरग्रस्त हिस्से को अधिक सटीक तरीके से निशाना बनाया जाता है. इससे फेफड़े, हार्ट और अन्य महत्वपूर्ण अंगों को होने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिलती है. कुछ कैंसर में पहले छह सप्ताह तक चलने वाली रेडिएशन थेरेपी अब आधुनिक तकनीकों के जरिए तीन सप्ताह या चुनिंदा मामलों में चार-पांच सेशन में पूरी की जा सकती है. इससे मरीजों का समय और आने-जाने का खर्च भी कम हो सकता है.
कीमोथेरेपी के दौरान होने वाली उल्टी, मिचली और अन्य दुष्प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए भी नई दवाएं उपलब्ध हैं. स्कैल्प कूलिंग सिस्टम के जरिए कुछ मरीजों में कीमोथेरेपी के दौरान बाल झड़ने की समस्या कम करने में मदद मिलती है. हालांकि, इसका लाभ मरीज और उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाओं के अनुसार अलग-अलग हो सकता है.
टार्गेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी से बढ़ रही मरीजों की उम्मीद: कैंसर के उपचार में अब हर मरीज को एक जैसा इलाज देने के बजाय बीमारी की प्रकृति और मॉलिक्यूलर प्रोफाइल के आधार पर उपचार तय किया जा रहा है. इसे प्रिसिजन मेडिसिन कहा जाता है. टार्गेटेड थेरेपी में कैंसर कोशिकाओं में मौजूद विशेष मॉलिक्यूलर बदलावों को निशाना बनाया जाता है. वहीं, इम्यूनोथेरेपी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कैंसर से लड़ने में सक्षम बनाने का प्रयास करती है.
कुछ विशेष म्यूटेशन वाले फेफड़ों के कैंसर के मरीजों में टार्गेटेड थेरेपी से उपचार के परिणामों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है. पहले ऐसे कुछ मरीजों की औसत जीवन प्रत्याशा लगभग नौ से 12 महीने होती थी. उपयुक्त टार्गेटेड दवाएं मिलने पर कई मरीजों में यह अवधि पांच से छह साल तक पहुंच सकती है. हालांकि, यह लाभ कैंसर के प्रकार, म्यूटेशन और मरीज की स्थिति पर निर्भर करता है.
प्रोटॉन थेरेपी से स्वस्थ अंगों को कम नुकसान की उम्मीद: कैंसर के उपचार में प्रोटॉन बीम थेरेपी को आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इसमें प्रोटॉन कणों की मदद से ट्यूमर को निशाना बनाया जाता है, जिससे आसपास के स्वस्थ ऊतकों को अपेक्षाकृत कम रेडिएशन पहुंचता है. यह तकनीक खासकर बच्चों के कैंसर और कुछ जटिल ट्यूमर के मामलों में उपयोगी हो सकती है. कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट में भी प्रोटॉन थेरेपी सेंटर स्थापित करने की योजना को मंजूरी मिल चुकी है.
उत्तर भारत में गॉल ब्लैडर कैंसर के मामले ज्यादा: प्रो. गुप्ता के अनुसार, कैंसर का स्वरूप और उसका प्रसार अलग-अलग क्षेत्रों में अलग हो सकता है. विशेषज्ञों के मुताबिक, उत्तर भारत और खासकर गंगा के मैदानी क्षेत्रों में पित्त की थैली यानी गॉल ब्लैडर कैंसर के मामले अपेक्षाकृत अधिक देखे जाते हैं. दक्षिण भारत में इसकी तुलना में मामले कम पाए जाते हैं. इसके पीछे के सटीक कारणों को लेकर अभी शोध जारी है.
इसके अलावा खाने की नली, पेट, आंत और फेफड़ों के कैंसर भी प्रमुख हैं. बच्चों में ब्लड कैंसर और अन्य प्रकार के कैंसर पाए जाते हैं. चिकित्सा विज्ञान के अनुसार, शरीर के लगभग हर अंग में कैंसर हो सकता है. कैंसर कोई एक बीमारी नहीं, बल्कि बीमारियों का समूह है.
पांच साल तक बीमारी न लौटना सफलता का संकेत: प्रो. गुप्ता ने बताया कि कैंसर के उपचार में पांच साल का सर्वाइवल एक महत्वपूर्ण मानक माना जाता है. यदि उपचार के बाद पांच साल तक बीमारी दोबारा सामने नहीं आती है, तो इसे कई कैंसरों में उपचार की सफलता और संभावित इलाज का महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है. हालांकि, हर कैंसर में बीमारी दोबारा लौटने का जोखिम अलग-अलग होता है. इसलिए मरीज को डॉक्टर की सलाह के अनुसार नियमित फॉलोअप कराना चाहिए.
विकसित देशों में स्क्रीनिंग से शुरुआती चरण में पहचान: डॉ. प्रमोद गुप्ता ने बताया कि भारत की तुलना में विकसित देशों में कैंसर के मरीजों की संख्या अधिक दर्ज की जाती है, लेकिन वहां जागरूकता और स्क्रीनिंग के कारण कई मामलों की पहचान पहले और दूसरे चरण में हो जाती है. इससे समय पर उपचार शुरू करने और मृत्यु दर कम रखने में मदद मिलती है. वहीं, भारत में कई मरीज बीमारी के तीसरे या चौथे चरण में अस्पताल पहुंचते हैं. इस वजह से यहां कैंसर से होने वाली मृत्यु दर अधिक देखी जाती है.
सरकारी योजनाओं से गरीब मरीजों को इलाज में मदद: कैंसर के इलाज में आर्थिक स्थिति भी बड़ी चुनौती है. पहले मरीजों को बेहतर उपचार के लिए दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों का रुख करना पड़ता था. इससे इलाज के साथ यात्रा, रहने और खाने-पीने का खर्च भी बढ़ जाता था. अब सरकारी अस्पतालों और कैंसर संस्थानों में आधुनिक उपचार की सुविधाएं बढ़ रही हैं.
आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र मरीजों को निर्धारित पैकेज के अनुसार कैंसर की सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की सुविधा मिल सकती है. इसके अलावा मुख्यमंत्री राहत कोष, असाध्य रोग सहायता और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष जैसी व्यवस्थाओं से भी पात्र मरीजों को आर्थिक मदद मिल सकती है. केएसएसएससीआई में रेडियोथेरेपी के कुछ उपचार लगभग 20 से 25 हजार रुपये में उपलब्ध कराए जाने की जानकारी दी गई. सर्जरी और कीमोथेरेपी का खर्च भी उपचार के प्रकार और दवाओं के अनुसार तय होता है, जबकि कुछ उपचारों में मरीज को काफी कम खर्च देना पड़ता है.
कैंसर की स्क्रीनिंग को गांव-गांव तक पहुंचाने की जरूरत: प्रो. गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से कैंसर की शुरुआती पहचान के लिए स्क्रीनिंग कार्यक्रमों को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है. इसके तहत ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. मुंह में लंबे समय तक रहने वाले घाव, आवाज में बदलाव, स्तन में असामान्य गांठ और असामान्य रक्तस्राव जैसे लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. किसी भी तरह की असामान्यता होने पर चिकित्सक से संपर्क करना जरूरी है.
यूपी में कैंसर अभी नोटिफायबल डिजीज नहीं: भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से अब तक 17 राज्यों ने कैंसर को नोटिफायबल डिजीज घोषित किया है. अगस्त 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने बाकी बचे 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी कैंसर को अनिवार्य रूप से नोटिफायबल डिजीज घोषित करने का निर्देश दिया है. इसका उद्देश्य कैंसर के मामलों के आंकड़ों को अधिक सटीक तरीके से दर्ज करना और उनकी निगरानी करना है. चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए इसे लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों की होती है.
कैंसर को नोटिफायबल डिजीज घोषित करने वाले राज्यों में हरियाणा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, गुजरात, मणिपुर, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना शामिल हैं. किसी बीमारी को नोटिफायबल घोषित किए जाने के बाद सरकारी और निजी अस्पतालों, क्लीनिकों तथा पैथोलॉजी लैब के लिए उसके मामलों की जानकारी संबंधित सरकारी स्वास्थ्य अधिकारियों को देना कानूनी रूप से अनिवार्य हो जाता है. इससे बीमारी के मामलों की निगरानी और आंकड़ों को बेहतर बनाने में मदद मिलती है.
अभी तक आईसीएमआर की कैंसर रजिस्ट्री देश की केवल 10 से 16 प्रतिशत आबादी को ही कवर कर पाती है. ग्रामीण इलाकों में यह कवरेज मात्र एक प्रतिशत तक है. कैंसर को नोटिफायबल डिजीज घोषित करने से इसके मामलों के अधिक सटीक आंकड़े सामने आ सकेंगे. प्रो. गुप्ता ने बताया कि कैंसर को नोटिफायबल डिजीज घोषित करने की दिशा में प्रयास चल रहे हैं. ऐसा होने पर टीबी की तरह कैंसर के मामलों के आंकड़े भी व्यवस्थित रूप से सामने आने लगेंगे.
केएसएसएससीआई में पिछले साल 1.17 लाख मरीजों का इलाज: लखनऊ स्थित कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट में पिछले वर्ष करीब 12,800 नए मरीजों का पंजीकरण हुआ. इस दौरान संस्थान में कुल 1.17 लाख मरीजों को देखा गया. यहां लगभग 2,100 बड़ी सर्जरी की गईं. वहीं, डे केयर में करीब 10 हजार मरीजों को कीमोथेरेपी दी गई और इमरजेंसी में लगभग 14 हजार मरीजों का उपचार किया गया.
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