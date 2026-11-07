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यूपी में हर साल मिल रहे कैंसर के 2.31 लाख नए मरीज; बायोप्सी से नहीं फैलता, कैंसर विशेषज्ञ ने बताए इलाज के आधुनिक तरीके

तंबाकू और गुटखा बन रहे हैं 40 प्रतिशत कैंसर की मुख्य वजह ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: कैंसर का नाम सुनते ही मरीज और उसके परिवार के सामने सबसे पहले जिंदगी, इलाज के खर्च और भविष्य की चिंता खड़ी हो जाती है. कई बार इसी डर के कारण मरीज जांच कराने से बचते हैं, तो कुछ लोग बायोप्सी से कैंसर फैलने की आशंका में इलाज टाल देते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि कैंसर से डरने के बजाय उसे समझने, समय पर पहचानने और सही उपचार कराने की जरूरत है. बायोप्सी को लेकर फैली गलत धारणाओं के कारण इलाज में देरी नहीं करनी चाहिए.

आईसीएमआर की नेशनल कैंसर रजिस्ट्री रिपोर्ट के अनुसार, देश में हर साल 15.6 लाख से अधिक नए कैंसर मरीज सामने आ रहे हैं. वहीं, उत्तर प्रदेश में हर साल करीब 2 लाख 31 हजार नए मरीजों में कैंसर की पहचान हो रही है. कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट (केएसएसएससीआई) के डीन प्रो. प्रमोद कुमार गुप्ता के अनुसार, बढ़ती औसत आयु, प्रदूषण, बदलती जीवनशैली, खानपान की आदतों और तंबाकू के सेवन के कारण आने वाले वर्षों में कैंसर के मामले और बढ़ सकते हैं. ऐसे में कैंसर की रोकथाम, शुरुआती स्क्रीनिंग और आधुनिक उपचार की उपलब्धता सबसे बड़ी जरूरत बन गई है.

जानकारी देते परिजन और एक्सपर्ट (Video Credit: ETV Bharat) महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर सबसे बड़ी चुनौती: महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर सबसे प्रमुख कैंसर के रूप में सामने आ रहा है. पहले इसके इलाज में कई बार पूरे स्तन को निकालना पड़ता था, जिससे महिला को शारीरिक परेशानी के साथ मानसिक और मनोवैज्ञानिक आघात भी झेलना पड़ता था. लेकिन अब ब्रेस्ट कंजर्वेशन ट्रीटमेंट यानी स्तन संरक्षण उपचार की आधुनिक तकनीक उपलब्ध है. इसमें कैंसरग्रस्त हिस्से को निकालकर शेष स्तन को सुरक्षित रखा जा सकता है. जरूरत के अनुसार मैमोप्लास्टी और ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी से स्तन का आकार दोबारा तैयार किया जा सकता है. यहां तक कि निप्पल का पुनर्निर्माण भी संभव है. इससे महिला को कैंसर के इलाज के साथ शरीर की सामान्य बनावट बनाए रखने में भी मदद मिलती है. विशेषज्ञों के मुताबिक, ब्रेस्ट कैंसर पुरुषों में भी हो सकता है, लेकिन इसके लगभग 99 प्रतिशत मामले महिलाओं में पाए जाते हैं. जिन महिलाओं के परिवार में मां, बहन, बुआ या मौसी को ब्रेस्ट कैंसर रहा है, उन्हें विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए. स्तन में किसी भी असामान्य गांठ या बदलाव को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. डॉक्टर की सलाह के अनुसार क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और मैमोग्राफी जैसी जांच करानी चाहिए. शुरुआती अवस्था में बीमारी की पहचान होने पर उपचार की सफलता की संभावना काफी बढ़ जाती है. रेडिएशन के दौरान हार्ट को बचाने की आधुनिक तकनीक: ब्रेस्ट कैंसर के उपचार में रेडियोथेरेपी की महत्वपूर्ण भूमिका है. खासकर बाईं तरफ के स्तन में कैंसर होने पर दिल नजदीक होने के कारण रेडिएशन के दौरान हार्ट तक विकिरण पहुंचने का खतरा रहता है. पहले की तकनीकों में कैंसरग्रस्त हिस्से के साथ आसपास के स्वस्थ अंगों को भी रेडिएशन मिलने की आशंका रहती थी. अब सर्फेस गाइडेड रेडियोथेरेपी और हार्ट स्पेयरिंग तकनीकों से इस खतरे को कम करने में मदद मिल रही है. परिजन सौरभ. (Photo Credit: ETV Bharat) इन तकनीकों के जरिए रेडिएशन को अधिक सटीक तरीके से कैंसरग्रस्त हिस्से तक पहुंचाया जाता है, जबकि हार्ट को यथासंभव सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है. प्रो. प्रमोद कुमार गुप्ता का कहना है कि उत्तर प्रदेश में यह सुविधा केवल कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट में उपलब्ध है. वैक्सीन से सर्वाइकल कैंसर का खतरा कम करना संभव: प्रो. प्रमोद कुमार गुप्ता के अनुसार, महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के साथ सर्वाइकल कैंसर भी एक बड़ी चुनौती है. सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय के मुंह का कैंसर होने की एक प्रमुख वजह ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (एचपीवी) संक्रमण है. एचपीवी वैक्सीनेशन से सर्वाइकल कैंसर का खतरा काफी हद तक कम किया जा सकता है. इसलिए किशोरियों को निर्धारित उम्र में वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक करना जरूरी है. इसके अलावा हेपेटाइटिस-बी वायरस से बचाव के लिए टीकाकरण भी महत्वपूर्ण है. इस संक्रमण से लिवर कैंसर का खतरा बढ़ सकता है. विशेषज्ञों का मानना है कि टीकाकरण और समय पर जांच के जरिए कुछ कैंसर के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है. तंबाकू और गुटखा बन रहे हैं 40 प्रतिशत कैंसर की मुख्य वजह: कैंसर के सबसे बड़े जोखिम कारकों में तंबाकू का सेवन शामिल है. विशेषज्ञों के मुताबिक, लगभग 30 से 40 प्रतिशत कैंसर का संबंध तंबाकू और उससे बने उत्पादों से है. बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, खैनी और गुल-मंजन जैसे उत्पाद मुंह, गले और शरीर के दूसरे हिस्सों में कैंसर का खतरा बढ़ाते हैं. देश में करीब 28 करोड़ लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है. रेडिएशन, प्रोटॉन थेरेपी और टार्गेटेड मेडिसिन से बदली कैंसर के इलाज की तस्वीर. (Video Credit: ETV Bharat) विशेषज्ञों का मानना है कि तंबाकू की लत लगने के बाद इसे छोड़ना आसान नहीं होता. इसके लिए निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, निकोटीन पैच और डी-एडिक्शन सेंटर की मदद ली जा सकती है. हालांकि, सबसे प्रभावी उपाय यही है कि बच्चों और युवाओं को शुरुआत से ही तंबाकू से दूर रखा जाए. तंबाकू का सेवन नहीं करना कैंसर से बचाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. बायोप्सी कराने से नहीं फैलता कैंसर, यह सबसे बड़ा मिथक: प्रो. प्रमोद कुमार गुप्ता का कहना है कि कैंसर के इलाज में देरी की एक बड़ी वजह बायोप्सी को लेकर फैली गलत धारणाएं हैं. बहुत से मरीजों को लगता है कि बायोप्सी कराने से कैंसर फैल जाता है और मरीज की हालत तेजी से बिगड़ जाती है. जबकि बायोप्सी कैंसर की पुष्टि करने वाली महत्वपूर्ण जांच है. इसमें संदिग्ध स्थान से ऊतक का छोटा-सा नमूना लेकर माइक्रोस्कोप से उसकी जांच की जाती है. इससे पता चलता है कि कैंसर है या नहीं, उसका प्रकार क्या है और उसकी ग्रेडिंग व प्रकृति कैसी है. इसी जानकारी के आधार पर डॉक्टर तय करते हैं कि मरीज को सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या टार्गेटेड थेरेपी में से किस उपचार की जरूरत है. डॉक्टर के अनुसार, बायोप्सी से बचने के चक्कर में कई मरीज झाड़-फूंक और अप्रमाणित इलाज के पीछे समय गंवा देते हैं. इससे बीमारी बढ़ सकती है और उपचार की सफलता की संभावना कम हो सकती है. कैंसर की सही पहचान और इलाज की योजना बनाने के लिए बायोप्सी बेहद जरूरी है. मरीजों को इस जांच से डरकर इलाज नहीं टालना चाहिए. हालांकि, जांच की जरूरत और उसके तरीके का फैसला संबंधित विशेषज्ञ मरीज की स्थिति के अनुसार करते हैं. परिजन बुद्धिलाल. (Photo Credit: ETV Bharat) रेडिएशन और कीमोथेरेपी की तकनीक में तेजी से बदलाव: प्रो. गुप्ता ने बताया कि कैंसर के उपचार की तीन प्रमुख विधियां सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी हैं. इनके अलावा अब इम्यूनोथेरेपी, टार्गेटेड थेरेपी, हार्मोनल थेरेपी और प्रोटॉन थेरेपी जैसी आधुनिक विधियां भी उपलब्ध हैं. रेडियोथेरेपी में पहले कोबाल्ट मशीनों के जरिए उपचार किया जाता था. उस समय ट्यूमर के साथ आसपास के स्वस्थ अंगों को भी विकिरण मिलने की आशंका रहती थी. अब लीनियर एक्सेलेरेटर आधारित तकनीकों जैसे आईएमएआरटी, इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी और स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी से कैंसरग्रस्त हिस्से को अधिक सटीक तरीके से निशाना बनाया जाता है. इससे फेफड़े, हार्ट और अन्य महत्वपूर्ण अंगों को होने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिलती है. कुछ कैंसर में पहले छह सप्ताह तक चलने वाली रेडिएशन थेरेपी अब आधुनिक तकनीकों के जरिए तीन सप्ताह या चुनिंदा मामलों में चार-पांच सेशन में पूरी की जा सकती है. इससे मरीजों का समय और आने-जाने का खर्च भी कम हो सकता है.