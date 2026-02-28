ETV Bharat / state

यूपी कैडर के 6 IAS अधिकारी केंद्र में हुए इम्पैनल, जानिये किन अफसरों का नाम लिस्ट में है शामिल?

लखनऊ : यूपी के छह आइएएस अफसरों को केंद्र सरकार में सेवा के लिये इम्पैनल किया गया है. केंद्र सरकार के डीओपीटी विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद को केंद्र में सचिव पद पर इम्पैनल मिला है. उनके अलावा आलोक कुमार द्वितीय का भी सचिव पद पर इम्पैनलमेंट किया गया है.

इसके अलावा चार अन्य आईएएस अधिकारी जो पहले से केंद्र में जॉइंट सेक्रेटरी थे, उनको प्रमोट करके सचिव पद पर इम्पैनल किया गया है. इसके अलावा चार अन्य आईएएस अधिकारी जो यूपी कैडर के हैं, केंद्र में जॉइंट सेक्रेटरी थे. उनका केंद्र में सेक्रेटरी पद पर इम्पैनल किया गया है, वह पहले से ही केंद्र सरकार में कार्यरत रहे हैं.

केंद्र सरकार के डीओपीटी विभाग की ओर से यह आदेश जारी किया गया है, जिसमें अधिकारियों का जिक्र किया गया है. पूरे देश से ऐसे कई अधिकारी हैं और उत्तर प्रदेश कैडर के छह अधिकारी शामिल हैं.