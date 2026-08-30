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यूपी कैडर के IAS क्यों दे रहे इस्तीफा; काम का दबाव या पॉलिटिकल प्रेशर, आखिर क्या है वजह?

IAS अफसर दिव्या मित्तल के इस्तीफे के बाद छिड़ी बहस, पढ़िए अखिल पांडेय की रिपोर्ट

यूपी में क्यों नाराज आईएएस?
यूपी में क्यों नाराज आईएएस? (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 30, 2026 at 8:12 PM IST

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लखनऊ: यूपी की चर्चित और युवा IAS अफसर दिव्या मित्तल ने रविवार को ही इस्तीफा दे दिया. 2013 बैच की आईएएस अफसर के इस्तीफे की खबर नौकरशाही में चर्चा बनी है. दिव्या मित्तल ने डीएम रहते हुए कई सराहनीय काम किए. मिर्जापुर के एक गांव में पानी पहुंचाने का श्रेय उन्हीं को जाता है. इसके साथ ही लोगों से उनका जुड़ाव भी हमेशा बना रहा. यही कारण है कि उनके इस्तीफे ने सभी को चौंका दिया. साथ ही सवाल उठने लगे हैं कि हाल के वर्षों में यूपी से आईएएस अफसर रूठ क्यों रहे हैं? दिव्या मित्तल के इस्तीफे के बाद राजनीतिक दलों ने भी योगी सरकार को घेरा है. सपा और कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं.

विपक्षी दलों ने भाजपा को घेरा. (Video Credit; ETV Bharat)

भारतीय प्रशासनिक सेवा को देश में सबसे पावरफुल सर्विस माना जाता है, लेकिन यूपी कैडर के आईएएस अफसरों का नौकरी से मोहभंग होना, कई तरह के सवाल उठा रहा है. ये कि क्या यूपी में आईएएस अधिकारी घुटन महसूस कर रहे हैं? क्या सरकारी दबाव के बजाय नौकरी से ही तौबा कर लेना चाह रहे हैं या फिर नौकरी छोड़कर कारपोरेट सेक्टर में जाने की योजना बना रहे हैं?

बताई जा रहीं ये वजहें.
बताई जा रहीं ये वजहें. (Photo Credit; ETV Bharat)

8 अफसरों के इस्तीफे

यूपी में पिछले कुछ साल में आठ आईएएस अधिकारी इस्तीफा दे चुके हैं और कई केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली या फिर अन्य राज्यों में नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं. आईएएस अधिकारियों के नौकरी छोड़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण काम के प्रेशर के प्रेशर के साथ पॉलिटिकल प्रेशर भी माना जा रहा है. माना जा रहा है कि कुछ अधिकारी तो व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं और कुछ यूपी में काम के दबाव के कारण दिल्ली जाना चाहते हैं.

इन अफसरों ने दिए इस्तीफे
इन अफसरों ने दिए इस्तीफे (Photo Credit; ETV Bharat)

इन अफसरों के इस्तीफे

  • जूथिका पाटणकर: 1988 बैच की आईएएस, उन्होंने 2022 में स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया. 2022 में मंजूर.
  • मोहम्मद मुस्तफा: 1995 बैच के आईएएस अफसर. निजी कारणों से 2024 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग की थी. इस्तीफा मंजूर.
  • रेणुका कुमार: 1997 बैच की आईएएस अफसर. व्यक्तिगत कारणों से पद से इस्तीफा दिया.
  • रिग्जियान सैफल: 2003 बैच के आईएएस अधिकारी, मुख्यमंत्री के सचिव रहे. पर्सनल रीजन बता स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली.
  • विकास गोठलवाल: 2008 बैच के आईएएस अधिकारी. निजी कारणों से इस्तीफा दिया.
  • विद्या भूषण: 2008 बैच के आईएएस. बिना बताए छुट्टी लेने के आरोप में सस्पेंड हुए. पिछले साल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली.
  • अभिषेक सिंह: 2011 बैच के आईएएस अफसर अभिषेक सिंह को नौकरी में लापरवाही बरतने को लेकर सस्पेंड किया गया. इसके बाद उन्होंने सर्विस छोड़ दी थी. जौनपुर से चुनाव लड़ने की भी कोशिश की थी. क्षेत्र से अयोध्या के लिए फ्री में बसें भी शुरू कीं. भाजपा से अभिषेक सिंह टिकट चाहते थे. न मिलने के कारण उन्होंने एक बार फिर नौकरी ज्वाइन करने के लिए प्रयास किया. सरकार ने उन्हें वापस नौकरी के लिए NOC नहीं दी.
  • दिव्या मित्तल: 2013 बैच की आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल ने 30 अगस्त को आईएएस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया. आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल ने जिन-जिन जिलों में जिलाधिकारी रहते काम किया, उसकी हर तरफ सराहना हुई. मिर्जापुर में तो उन्होंने आजादी के बाद पहली बार एक गांव में पानी पहुंचवाया. इसके अलावा एक मंदिर का उन्होंने ग्रामीणों से चंदा लेकर पुनरुद्धार कराया. बस्ती के लिए जब उनका ट्रांसफर हुआ तो स्थानीय लोगों ने फूल-मालाओं से उन्हें लाद दिया.

क्या लिखा दिव्या मित्तल ने

करीब 13 साल आईएएस रहने के बाद दिव्या मित्तल ने अपने पद से इस्तीफा दिया है. रविवार सुबह इंस्टाग्राम, एक्स(X) और फेसबुक पर अपने इस्तीफे के बारे में दिव्या मित्तल ने जानकारी दी. उन्होंने लिखा- आज मैंने 13 वर्षों की अविस्मरणीय यात्रा को अपनी इच्छा से विराम देते हुए IAS से त्यागपत्र दे दिया है.

बहुत कुछ करने का मौका मिला और बहुत सीखा. देवरिया ने सिखाया कि सही के साथ खड़ा होना विकल्प नहीं, कर्तव्य है. मीरजापुर ने सिखाया कि 'असंभव' कोई तथ्य नहीं, बस एक राय है और मां विंध्यवासिनी के चरणों में बैठकर सीखा कि शक्ति किसी पद से नहीं, उनकी कृपा और लोगों के विश्वास से आती है. सबसे बड़ी सीख यह थी कि अपने लिए देखे सपने तो पूरे हो चुके थे, अब अपने लोगों के लिए देखे सपनों को जीना था. इस जीवन का असली सुकून उन आंखों में दिखा, जिस परिवार को पहली बार ज़मीन का हक़ मिला, जिस दिव्यांग को सम्मान से जीने का अवसर मिला, और जिस किसान के खेत को पानी मिला. उनके संघर्षों में साथ चलते हुए मैंने सीखा कि हर सरकारी फ़ाइल के पीछे एक व्यक्ति है, और उसकी गरिमा बनाये रखना ही न्याय है.- दिव्या मित्तल, IAS अधिकारी

केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की इच्छा

उत्तर प्रदेश के उरई जिले में एसडीएम न्यायिक के पद पर तैनात रहे आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही ने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर लंबी पोस्ट लिखकर उत्तर प्रदेश कैडर से बाहर जाने की इच्छा जताई. कहा कि वह यूपी की वर्तमान नौकरशाही संस्कृति के लिए खुद को उपयुक्त नहीं पाते. उन्होंने दूसरे राज्य या कैडर में जाकर सकारात्मक काम करने का अवसर मिलने की इच्छा जाहिर की. कहना था कि जिन उद्देश्यों को लेकर उन्होंने आईएएस बनने का फैसला किया था, उन पर काम करने के लिए उन्हें अपेक्षित संस्थागत वातावरण नहीं मिल पा रहा है. आरोप लगाया कि नौकरशाही में संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप निचले स्तर तक काम करना मुश्किल बना दिया जाता है. भ्रष्ट और व्यवस्था में रचे-बसे नौकरशाहों पर भी निशाना साधा था. रिंकू सिंह के अनुसार व्यवस्था में बदलाव की कोशिश करने वाले लोगों को काम करने की आजादी नहीं दी जाती. उन्होंने लिखा था कि अब देखना है कि कौन सा राज्य या कैडर उन्हें यह मौका देता है और कौन सा कैडर उनके कैडर ट्रांसफर के अनुरोध को स्वीकार करता है. रिंकू सिंह राही 2023 बैच के आईएएस अधिकारी हैं.

काम का प्रेशर बड़ी वजह?

वरिष्ठ पत्रकार संदीप मिश्रा का कहना है कि जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है तब से अधिकारियों पर काम का प्रेशर पहले की तुलना में कहीं ज्यादा है. लगातार मीटिंगों का दौर चलता है, समीक्षा होती है. सभी अधिकारी इतने ज्यादा काम के अभ्यस्त नहीं हैं, इसलिए कई केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाना चाहते हैं तो कई आईएएस की नौकरी से इस्तीफा देकर कॉरपोरेट सेक्टर में जाने की योजना बना रहे हैं. हालांकि कई अधिकारी स्वच्छ छवि के और काम करने वाले भी रहे हैं. उनका इस्तीफा देना कहीं न कहीं बड़े सवाल भी खड़े करता है.

क्या कहते हैं भाजपा प्रवक्ता?

राकेश त्रिपाठी कहते हैं कि किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का किसी तरह से कोई शोषण हो ही नहीं सकता. विपक्ष अगर ये आरोप लगा रहा है तो यह निराधार है. विपक्ष को याद करना चाहिए कि पूर्व में एक आईपीएस अधिकारी को मुलायम सिंह सरकार में प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था. उसका वीडियो जारी किया था. विपक्ष ये आरोप न लगाए कि भारतीय जनता पार्टी में किसी अधिकारी पर किसी तरह का कोई प्रेशर है. जो भी अधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं या किसी अन्य कैडर में जाने की इच्छा जाता रहे हैं, वह उनका अपना व्यक्तिगत मामला है. जहां तक बात आईएएस रिंकू सिंह राही की है तो वे सेवा में हैं. अभी उन पर कोई कमेंट नहीं कर सकता.

सरकार अधिकारियों को कर रही अपमानित

दिव्या मित्तल के इस्तीफे पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्ति की है. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर आईएएस अधिकारियों को अपमानित करने का आरोप लगाया है. कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अंशू अवस्थी का कहना है कि भाजपा योगी सरकार में ईमानदार और दूरदर्शी सोच वाले अधिकारियों को अपमानित किया जा रहा है. योगी आदित्यनाथ की जातिवादी मानसिकता वाली सरकार में जातीय भेदभाव चरम पर है. चापलूस और भ्रष्टाचारी अधिकारी प्राइम पोस्टिंग पर हैं.

सपा का हमला

सपा प्रवक्ता पूजा शुक्ला ने कहा कि भाजपा की सरकार में जनता के साथ ही अफसर भी त्रस्त हैं. ईमानदार छवि वाले अफसरों के इस्तीफे हो रहे हैं. जिससे जाहिर है कि सरकार उनसे कुछ ऐसे काम कराना चाह रही हो, जिससे जनता का भला न हो.


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