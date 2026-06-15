ETV Bharat / state

अफसरों को गायब देख चौपाल में भड़के यूपी के कैबिनेट मंत्री, डीएम को घुमाया फोन...

कानपुर देहात: केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर सरवन खेड़ा ब्लॉक के ग्राम कठेठी में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया. इसमें कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने प्रतिभाग किया और केंद्र व प्रदेश सरकार के कार्यों को जनता के बीच रखा. इस दौरान उन्होंने जनता की समस्याओं को सुना और जल्द ही उन समस्याओं के समाधान की बात कही. वही कई विभागों के अधिकारियों मौजूद न देखकर उन्होंने काफी नाराजगी जताई. उन्होंने तुरंत डीएम को फोन कर जमकर फटकार लगाई.





बता दें कि केंद्र सरकार के 12 वर्ष संपूर्ण होने पर 5 जून से 21 जून तक रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया है. जहां सभी मंत्री जनता के बीच जाकर सरकार के कार्यों को पहुंचाने का कार्य कर रही है.इसी के साथ ही जनता की समस्याओं को सुनकर उनकी समस्याओं का समाधान करने का भी काम कर रही है. इसी क्रम में सरवन खेड़ा ब्लॉक के ग्राम कठेठी में भी रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया.



इसमे खादी एवं ग्राम उद्योग मंत्री राकेश सचान पहुंचे और उन्होंने जनता के बीच पहुंचकर सरकार की उपलब्धियां गिनाई. उन्होंने कहा कि सबसे लबे समय तक प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू का नरेंद्र मोदी ने रिकॉर्ड तोड़ा है और वह बराबर जनता के हित में कार्य कर रहे है.



अफसरों को गायब देख मंत्री नाराज: रात्रि चौपाल में सभी विभाग के अधिकारियों को भी रहना था लेकिन बिजली विभाग एसडीएम सहित कई अन्य विभाग के अधिकारियों को मौजूद न देखकर कैबिनेट मंत्री राकेश सचान नाराज हो गए. उन्होंने जिलाधिकारी कपिल सिंह को फोन कर काफी नाराजगी जताई और हिदायत दी कि आगे से ऐसी गलतियां न हो.



चौपाल में करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने अपनी शिकायतें कैबिनेट मंत्री राकेश सचान के सामने रखी. कठेठी के कोटेदार जगनायक सिंह चौहान ने कहा कि 2001 से 2015 तक पल्लेदारी का पैसा नहीं मिला है . पैसा निकालने के नाम पर उनसे लगातार पैसे की मांग की जा रही है. इसके बाद मंत्री ने पूर्ति विभाग के अधिकारी को फटकार लगाते हुए जल्द से जल्द भुगतान कराने की बात कही.



वही दूसरी शिकायत गांव के ही प्रताप सिंह ने की. कहा कि अंश निर्धारण के नाम पर उनसे भी पैसे की मांग की जा रही. उनसे दो बार दो-दो हजार करके रुपए की मांग की है. ऐसी करीब एक दर्जन से ज्यादा शिकायतें आने पर मंत्री राकेश सचान ने कार्रवाई के आदेश दिए.



ये भी पढ़ेंः Delhi Dehradun Expressway पर 40 किमी तक कोई कट नहीं, भड़के नरेश टिकैत बोले, 18 तक देख लो, नहीं तो फिर ये काम करेंगे किसान