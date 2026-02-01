ETV Bharat / state

मंत्री ओपी राजभर के हाथ लगी 'मास्टर चाभी', कहा- बच्चों के लिए कराओ शिक्षा का 'रिचार्ज'

कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर शनिवार को हाथरस के गांव गिरधरपुर में बंजारा अधिकार महारैली में पहुंचे थे.

मंत्री ओपी राजभर.
मंत्री ओपी राजभर. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 1, 2026 at 10:39 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हाथरस: 'राजनीति सभी तालों की 'मास्टर-चाभी' है. हम यह चाभी आपको सौंपना चाहते हैं. राजनीति ही ऐसी चाभी है, जिससे विकास और आगे बढ़ने के सभी ताले खोले जा सकते हैं. हमारा सपना तब पूरा होगा जब गरीब का बेटा, दरोगा, एसपी, सीओ, एसडीएम बनकर गाड़ी से उतरेगा.' यह बातें यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने हाथरस में कही.

कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर शनिवार को हाथरस के गांव गिरधरपुर में बंजारा अधिकार महारैली में पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने महिलाओं को राजनीति में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का काम किया है.

इसलिए आपको अभी से जागरूक होना पड़ेगा. अपनी पढ़ी-लिखी बेटियों और बहुओं को राजनीति में आने के लिए ट्रेंड कीजिए, ताकि कल को वह विधायक, सांसद, मंत्री बनकर अपने लोगों का भला कर सकें.

मंत्री ओपी राजभर ने बताई 'मास्टर चाभी' की खासियत. (Video Credit: ETV Bharat)

मंत्री ने कहा कि सरकार हर गांव में लखपति दीदी बनाने का सपना सरकार कर रही है. एक साल में लाखों रुपए कमाने के लिए रोजगार देने की तैयारी है. लाखों नौजवान बैंक से बिना गारंटी, बिना ब्याज का लोन लेकर कारोबार कर रहे हैं.

यदि कोई कानून के साथ खिलवाड़ करेगा तो कानून भी उसके साथ खिलवाड़ करेगा. ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि विपक्ष के लोग कहते थे कि जाति जनगणना नहीं होगी. पीएम मोदी ने 2027 में जाति जनगणना कराने का वादा किया है. जातियों को उनका हिस्सा दिलाने का काम मोदी जी करेंगे.

कैबिनेट मंत्री ने बंजरा समाज के लोगों को चेताया और कहा कि जिसके मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो जाता है, तो वह पागल जैसा हो जाता है. जैसे ही मोबाइल दोबारा रिचार्ज होता है, तो उसका पागलपन दूर हो जाता है.

मोबाइल के रिचार्ज के लिए आपके पास पैसे हैं. यही खर्च आपको अपने बेटे और बेटी की शिक्षा पर करना है. उनकी शिक्षा का रिचार्ज कर दो, मैं दावा करता हूं कि आपका बेटा-बेटी आपकी जिंदगी बदल देंगे.

यह भी पढ़ें: केंद्रीय बजट 2026: क्रेडिट फैसिलिटी बढ़ाने की मांग; ई-कॉमर्स पॉलिसी समय की जरूरत

TAGGED:

OP RAJBHAR HATHARAS VISIT NEWS
OM PRAKASH RAJBHAR STATEMENT
UP CABINET MINISTER OP RAJBHAR
WHAT OP RAJBHAR SAYS ABOUT POLITICS
HATHRAS LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.