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ओम प्रकाश राजभर बोले- गाजी देश का लुटेरा, उसकी पूजा क्यों होगी?

मंत्री राजभर ने कहा कि सैयद सालार मसूद गाजी अफगानिस्तान से भारत के मंदिर-मठों और संपत्ति को लूटने आया था. सवाल उठाया कि जो देश को लूटने आया, उसकी पूजा क्यों होगी? जिसने देश की सुरक्षा की, उसकी नहीं होगी. एमआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली द्वारा राजा सुहेलदेव पर दिए गए बयान को लेकर राजभर ने उन्हें अनपढ़, जाहिल और गंवार बताया. कहा कि आज भी श्रावस्ती में 200 एकड़ जमीन पर किला बना है और बहराइच में महाराजा सुहेलदेव का किला है, जहां 56 फीट की मूर्ति स्थापित है.

अंबेडकरनगर: जिले के दौरे पर आए यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभासपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने सैयद सालार मसूद गाजी को देश का लुटेरा बताया. कहा कि राजा सुहेलदेव ने उसे मार गिराया था. राजभर ने एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली को अनपढ़ और जाहिल भी कहा.

राजभर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अयोध्या में 500 साल बाद राम मंदिर बना, लेकिन वे अभी तक वहां नहीं गए. उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी टिप्पणी की. कहा कि 60 साल सत्ता में रहने के दौरान उन्होंने पिछड़ों और दलितों की बात नहीं की, अब वे इन वर्गों की बात करते हैं. केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस में राजभर ने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को गिनाया.

राजभर ने दावा किया कि इन योजनाओं से गरीबों और मजलूमों को उनका हक मिल रहा है. अयोध्या मंदिर गबन विवाद पर ओम प्रकाश राजभर ने इसकी जांच कराई जा रही है. नीट परीक्षा में हुई चूक पर कहा कि प्रधानमंत्री ने इसका संज्ञान लिया है और हमें उन पर भरोसा रखना चाहिए.

प्रभारी मंत्री की प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से भाजपा जिलाध्यक्ष दिलीप देव पटेल, पूर्व सांसद रितेश पांडेय, विधायक धर्मराज निषाद,सीडीओ, सुभासपा जिलाध्यक्ष जगलाल राजभर, अपना दल जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह पटेल, निषाद पार्टी जिलाध्यक्ष संजय निषाद, जिला उपाध्यक्ष विमलेंद्र प्रताप सिंह मोनू, जिला महामंत्री बाबा राम शब्द यादव, जिला मीडिया प्रभारी वाल्मीकि उपाध्याय आदि उपस्थित रहे.

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