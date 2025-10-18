ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में बोले मत्स्य मंत्री डॉ. संजय निषाद- 'दलितों की दुर्दशा कांग्रेस की देन'

फिरोजाबाद में बोले मत्स्य मंत्री डॉ. संजय निषाद. ( Photo Credit: Dr. Sanjay Nishad X Handle )

फिरोजाबाद: रायबरेली में दलित युवक की हत्या मामले में राहुल गांधी की बयानबाजी पर यूपी के मंत्री डॉ. संजय निषाद ने जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लाशों पर राजनीति कर रहे हैं. कांग्रेस ही दलितों की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है. सत्ता से हटने पर इन्हें दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक नजर आते हैं. उन्होंने कहा कि रायबरेली की घटना में योगी सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है. डॉ. संजय निषाद ने यह बातें फिरोजाबाद में कहीं.

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत प्रदेश के मत्स्य मंत्री डॉ. संजय कुमार निषाद ने शुक्रवार की रात चंदवार घाट पर आयोजित कार्यक्रम में यमुना नदी में 2 लाख मत्स्य अंगुलिकाओं को प्रवाहित (रिवर रैंचिंग) किया.

इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि रिवर रैंचिंग एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य नदियों में मछली उत्पादन को बढ़ावा देना, जैव विविधता को संरक्षित करना और मछुआरा समुदाय की आजीविका में सुधार करना है. इससे लोगों को स्वस्थ भोजन मिलेगा. स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है.