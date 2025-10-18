फिरोजाबाद में बोले मत्स्य मंत्री डॉ. संजय निषाद- 'दलितों की दुर्दशा कांग्रेस की देन'
यूपी के कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद ने फिरोजाबाद में रिवर रैचिंग कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इस दौरान राहुल गांधी पर निशाना साधा.
फिरोजाबाद: रायबरेली में दलित युवक की हत्या मामले में राहुल गांधी की बयानबाजी पर यूपी के मंत्री डॉ. संजय निषाद ने जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लाशों पर राजनीति कर रहे हैं. कांग्रेस ही दलितों की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है. सत्ता से हटने पर इन्हें दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक नजर आते हैं. उन्होंने कहा कि रायबरेली की घटना में योगी सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है. डॉ. संजय निषाद ने यह बातें फिरोजाबाद में कहीं.
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत प्रदेश के मत्स्य मंत्री डॉ. संजय कुमार निषाद ने शुक्रवार की रात चंदवार घाट पर आयोजित कार्यक्रम में यमुना नदी में 2 लाख मत्स्य अंगुलिकाओं को प्रवाहित (रिवर रैंचिंग) किया.
इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि रिवर रैंचिंग एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य नदियों में मछली उत्पादन को बढ़ावा देना, जैव विविधता को संरक्षित करना और मछुआरा समुदाय की आजीविका में सुधार करना है. इससे लोगों को स्वस्थ भोजन मिलेगा. स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है.
उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से न केवल मछली उत्पादन बढ़ेगा बल्कि जैव विविधता के संरक्षण और नदी के जल की गुणवत्ता में भी सुधार होगा. मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मछुआरा समाज के लिए उठाए गए कदमों से रोजगार के नए अवसर खुल रहे हैं.
कार्यक्रम में उपनिदेशक मत्स्य डॉ. हरेंद्र प्रसाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य गौरव सिंह, मत्स्य निरीक्षक कौशलेंद्र प्रताप सिंह सहित विभागीय अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे.
