ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में बोले मत्स्य मंत्री डॉ. संजय निषाद- 'दलितों की दुर्दशा कांग्रेस की देन'

यूपी के कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद ने फिरोजाबाद में रिवर रैचिंग कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इस दौरान राहुल गांधी पर निशाना साधा.

फिरोजाबाद में बोले मत्स्य मंत्री डॉ. संजय निषाद.
फिरोजाबाद में बोले मत्स्य मंत्री डॉ. संजय निषाद. (Photo Credit: Dr. Sanjay Nishad X Handle)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 18, 2025 at 11:14 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फिरोजाबाद: रायबरेली में दलित युवक की हत्या मामले में राहुल गांधी की बयानबाजी पर यूपी के मंत्री डॉ. संजय निषाद ने जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लाशों पर राजनीति कर रहे हैं. कांग्रेस ही दलितों की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है. सत्ता से हटने पर इन्हें दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक नजर आते हैं. उन्होंने कहा कि रायबरेली की घटना में योगी सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है. डॉ. संजय निषाद ने यह बातें फिरोजाबाद में कहीं.

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत प्रदेश के मत्स्य मंत्री डॉ. संजय कुमार निषाद ने शुक्रवार की रात चंदवार घाट पर आयोजित कार्यक्रम में यमुना नदी में 2 लाख मत्स्य अंगुलिकाओं को प्रवाहित (रिवर रैंचिंग) किया.

इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि रिवर रैंचिंग एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य नदियों में मछली उत्पादन को बढ़ावा देना, जैव विविधता को संरक्षित करना और मछुआरा समुदाय की आजीविका में सुधार करना है. इससे लोगों को स्वस्थ भोजन मिलेगा. स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है.

उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से न केवल मछली उत्पादन बढ़ेगा बल्कि जैव विविधता के संरक्षण और नदी के जल की गुणवत्ता में भी सुधार होगा. मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मछुआरा समाज के लिए उठाए गए कदमों से रोजगार के नए अवसर खुल रहे हैं.

कार्यक्रम में उपनिदेशक मत्स्य डॉ. हरेंद्र प्रसाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य गौरव सिंह, मत्स्य निरीक्षक कौशलेंद्र प्रताप सिंह सहित विभागीय अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे.

यह भी पढ़ें: वह मेला जहां मुगल-अंग्रेज खरीदते थे घोड़े; 5 रुपए में होती थी हवाई जहाज की सैर, अब पहुंचा 1.21 करोड़ का 'नकुली घोड़ा'

TAGGED:

DR SANJAY NISHAD FIROZABAD VISIT
CABINET MINISTER DR SANJAY NISHAD
SANJAY NISHAD ON RAHUL GANDHI
SANJAY NISHAD FIROZABAD STATEMENTS
UTTAR PRADESH LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

राम मंदिर के केसरिया ध्वज में होगा कोविदार वृक्ष, सूर्य और ऊँ का चिन्ह; 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे ध्वजारोहण

यूपी के बिहार-गोरखपुर रूट की ये 6 ट्रेनें निरस्त, 8 का रास्ता बदलेगा रेलवे, जानिए

कर्ज-अकाल मृत्यु से मुक्ति चाहिए तो कालाष्टमी पर करें ये उपाय; भैरव को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का करें जाप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.