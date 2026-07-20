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यूपी कैबिनेट एजेंडा: एक्सप्रेस-वे ग्रिड और मानसून सत्र समेत 12 बड़े प्रस्तावों पर कल लगेगी मुहर, देखें पूरी लिस्ट

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री आवास में आयोजित की जाएगी. इस बार यूपी कैबिनेट में विभिन्न विभागों से जुड़े एक दर्जन से अधिक अहम प्रस्तावों को मंजूरी के लिए पेश किए जाने की संभावना है. इस बैठक की कार्यसूची में मुख्य रूप से विंध्य एक्सप्रेस-वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे और मेरठ के गंगा एक्सप्रेस-वे को आपस में लिंक करने के दूरगामी प्रस्ताव शामिल हैं. इसके अलावा संसदीय कार्य विभाग की ओर से सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उत्तर प्रदेश विधानसभा के आगामी मानसून सत्र को लेकर होगा.

3 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र: संभावना जताई जा रही है कि आगामी 3 अगस्त से उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो सकता है. इस सत्र की तारीखों को लेकर कैबिनेट मीटिंग की औपचारिक समाप्ति के बाद आधिकारिक घोषणा की जा सकती है. इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र विधायी कार्यों के साथ-साथ राजनीतिक रूप से भी काफी गर्म रहने के आसार हैं. राम मंदिर चढ़ावा चोरी के हालिया मामले को लेकर सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिल सकती है.

सदन में हंगामे के आसार: इस संवेदनशील मुद्दे पर मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह हमलावर रुख अख्तियार करेगी. वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर सरकार द्वारा अब तक की गई सख्त कार्रवाइयों का पूरा ब्योरा सदन के सामने रखेगी. इस विषय पर विधानसभा में एक विशेष और विस्तृत चर्चा कराए जाने की भी प्रबल संभावना जताई जा रही है. कुल मिलाकर इस बार के मानसून सत्र में उत्तर प्रदेश विधानसभा के भीतर राजनीतिक विवादों की जोरदार बौछारें नजर आने वाली हैं.

एक्सप्रेस-वे कनेक्टिविटी को नई दिशा: उत्तर प्रदेश सरकार की यह बहुप्रतीक्षित मंत्रिपरिषद बैठक मंगलवार 21 जुलाई को सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री आवास 05 कालिदास मार्ग पर शुरू होगी. बैठक की तय कार्यसूची में कुल 12 प्रमुख प्रस्ताव शामिल किए गए हैं, जिनमें सबसे ऊपर अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के एक्सप्रेस-वे से जुड़े 3 अहम प्रोजेक्ट हैं. माना जा रहा है कि इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश के कनेक्टिविटी मानचित्र को एक बिल्कुल नई दिशा मिलेगी. कैबिनेट के सामने सबसे प्रमुख प्रस्ताव विंध्य एक्सप्रेस-वे के संरेखण (अलाइनमेंट) को लेकर रखा जाएगा.

उत्तर प्रदेश में बनेगा एक्सप्रेस-वे ग्रिड: इसके तहत ग्रीन फील्ड 06 लेन और भविष्य में इसे 08 लेन तक विस्तारित करने के लिए प्रशासनिक संरेखण की मंजूरी मांगी गई है. इसी के साथ विंध्या-पूर्वांचल समर लिंक एक्सप्रेस-वे के 06 लेन संरेखण को भी 08 लेन तक विस्तारित करने का एक अन्य प्रस्ताव कैबिनेट के सामने होगा. तीसरा और सबसे बड़ा प्रस्ताव पूरे प्रदेश में फैले एक्सप्रेस-वे नेटवर्क को आपस में जोड़कर एक बड़ा ग्रिड बनाने से संबंधित है. इसके तहत आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे से पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे तक लिंक एक्सप्रेस-वे और आगरा-लखनऊ से गंगा एक्सप्रेस-वे द्वारा फर्रुखाबाद एक्सप्रेस-वे को जोड़ा जाएगा.