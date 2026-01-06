ETV Bharat / state

योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज; कम मूल्य के स्टांप पेपर पर लगेगा यूजर चार्ज

उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक सुबह 11:00 बजे लोग भवन में आयोजित की जाएगी.

Etv Bharat
योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 6, 2026 at 8:54 AM IST

2 Min Read
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार मंगलवार को स्टांप पेपर और संपत्ति हस्तांतरण से जुड़े बड़े बदलाव करने जा रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में कैबिनेट बैठक आज सुबह 11 बजे होगी. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है, जिसमें सबसे बड़ा फैसला कम मूल्य वाले स्टांप पेपर पर यूजर चार्ज लगाने का होगा. सरकार का मानना है कि 10 रुपये से 100 रुपये तक के बहुत कम मूल्य वाले स्टांप पेपर छापने, बेचने और वितरित करने में खर्च ज्यादा आता है, जबकि इससे होने वाली कमाई बहुत कम है. ऐसे में अब इन स्टांप पेपर पर अतिरिक्त यूजर चार्ज लगाया जाएगा. इससे ई-स्टांप सिस्टम को और मजबूत मिलेगा, जाली स्टांप की समस्या कम होगी और सरकारी खजाने को भी फायदा पहुंचेगा.

इसके अलावा कैबिनेट में एक बड़ा ऐलान होने जा रहा है.परिवार के सदस्यों के बीच व्यावसायिक संपत्ति (कमर्शियल प्रॉपर्टी) के हस्तांतरण या खरीद-फरोख्त पर स्टांप ड्यूटी में भारी छूट मिल सकती है. अभी तक यह छूट केवल कृषि भूमि और आवासीय संपत्ति पर लागू थी. अब परिवार के बीच व्यावसायिक संपत्ति के नामांतरण पर भी छूट मिलेगी.

इससे पारिवारिक व्यवसाय आसानी से अगली पीढ़ी को मिल सकेगा और संपत्ति विवादों में कमी आएगी. बैठक में पंजीयन-स्टांप विभाग के तीन प्रस्ताव भी रखे जाएंगे, जिनमें तहसील स्तर पर जमीन आवंटन से जुड़े नियम शामिल हैं. एक अन्य प्रस्ताव सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने से संबंधित है, जो प्रदेश में बड़े निवेश और रोजगार के नए अवसर लाएगा.

राज्य सरकार ने सभी मंत्रियों को ऑनलाइन एजेंडा भेज दिया है. जिसमें कहा गया है कि ये सभी फैसले आम नागरिकों, व्यापारियों और परिवारों के लिए राहत लेकर आएंगे. सरकार का मकसद राजस्व बढ़ाना, पारदर्शिता लाना और संपत्ति संबंधी प्रक्रियाओं को और आसान बनाना है. बैठक के बाद इन फैसलों पर शासनादेश जारी होने की उम्मीद है और ये जल्द ही लागू हो जाएंगे.

