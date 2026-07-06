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यूपी कैबिनेट की आज अहम बैठक, शाहजहांपुर का जलालाबाद अब कहलाएगा 'परशुरामपुरी'

21 प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी, शिक्षा, रोजगार और बुनियादी ढांचे पर फोकस

योगी सरकार का बड़ा फैसला
योगी सरकार का बड़ा फैसला (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 6, 2026 at 7:08 AM IST

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Updated : July 6, 2026 at 7:19 AM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक आज होने जा रही है. इस बैठक में शिक्षा, वित्त, आईटी, नगर विकास, पंचायतीराज, स्वास्थ्य और खेल सहित 21 से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है. योगी सरकार के इन फैसलों से प्रदेश में शिक्षा, रोजगार और बुनियादी ढांचे को नई दिशा मिलने की उम्मीद है.

यूपी में बदला एक और शहर का नाम!: आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में जलालाबाद का नाम बदलकर 'परशुरामपुरी' करने का प्रस्ताव पास होगा. नगर विकास विभाग शाहजहांपुर की नगर पालिका परिषद जलालाबाद ये प्रस्ताव लेकर आया है. इसके अलावा गोरखपुर नगर निगम को बुनियादी ढांचा विकास निधि से क्रेडिट रेटिंग एन्हांसमेंट के लिए गारंटी उपलब्ध कराने के लिए म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने की अनुमति मांगी गई है.


तीन 3 नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना: उच्च शिक्षा विभाग के एजेंडे में प्रदेश में निजी क्षेत्र के अंतर्गत 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव शामिल है. इसके तहत कानपुर के बिल्हौर में महंत महेश योगी इंटरनेशनल एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय, गाजियाबाद में अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय और फतेहपुर में ठाकुर सुराज सिंह विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे. सरकार का मानना है कि, इन विश्वविद्यालयों से उच्च शिक्षा की पहुंच बढ़ेगी और युवाओं को रोजगारपरक कोर्स मिलेंगे.

यूपी कैबिनेट की आज अहम बैठक
यूपी कैबिनेट की आज अहम बैठक (Photo Credit: ETV Bharat)
राज्य कर्मचारियों को राहत का प्रस्ताव: वित्त विभाग के दो बड़े प्रस्ताव कैबिनेट के सामने आएंगे. पहला उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सहकारी समितियां और पंचायत लेखा-परीक्षा सेवा प्रथम संशोधन नियमावली 2026 का प्रस्ताव है. दूसरा वेतन समिति 2016 की संस्तुतियों पर मुख्य सचिव समिति द्वारा विचारोपरांत दी गई संस्तुतियों पर चर्चा होगी. इससे राज्य कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है.

स्टार्टअप को मिलेगा बूस्टर डोज: आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग प्रदेश में स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने के लिए दो प्रस्ताव ला रहा है. पहला 'उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026' को लागू किया जाएगा. दूसरा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन की स्थापना की जाएगी. इससे राज्य में इनोवेशन, इनक्यूबेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी.


ग्रामीण विकास और महिला कल्याण: पंचायतीराज विभाग में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 2026 तक की संचालन, अनुरक्षण नीति और 10 हजार ग्राम पंचायतों में एएनएम- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन-मानदेय के लिए प्रशासनिक व्यय के उपयोग का प्रस्ताव है. साथ ही महिला कल्याण विभाग प्रदेशिका अधिकारी सेवा नियमावली 2004 में प्रथम संशोधन का प्रस्ताव लाएगा. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मदरसों के शिक्षकों के सेवानिवृत्ति की आयु पूरी होने पर असामयिक मृत्यु की दशा में डेथ ग्रेच्युटी के भुगतान का प्रस्ताव करेगा.




स्वास्थ्य और खेल के लिए अहम योजना: चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, गोरखपुर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम का 100 बेड का अस्पताल बनाने के लिए भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव लाएगा. खेल विभाग 2022 में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव रखेगा. होमगार्ड विभाग गृह विभाग के अंतर्गत कार्यरत होमगार्ड, स्वयंसेवकों, अधिकारियों और उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का प्रस्ताव लाएगा.


विकासशील योजनाओं पर फोकस: आवास विभाग वाराणसी में रोपवे पारगमन परियोजना के लिए तारावती स्थित 19 बिस्वा जमीन नजूल विकास प्राधिकरण को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखेगा. कार्मिक विभाग यूपी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पेंशन पुनर्निर्धारण का प्रस्ताव लाएगा. पशुधन विभाग मुख्यमंत्री जीओवर्धन और पशुधन बीमा योजना की कार्य योजना पर चर्चा करेगा. सिंचाई विभाग बाराबंकी में रेलवे लाइन के लिए 1.1450 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित करने का प्रस्ताव रखेगा.

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि, आज कैबिनेट की बैठक में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और शहरी- ग्रामीण विकास को ध्यान में रखते हुए कई जनकल्याणकारी निर्णय लिए जाने की संभावना है. सरकार का फोकस युवा, किसान और महिलाओं को केंद्र में रखकर प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का है.

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Last Updated : July 6, 2026 at 7:19 AM IST

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